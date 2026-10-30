Como comprar ingressos para Freiburg x Union Berlin: preços da Bundesliga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Freiburg recebe o Union Berlin no domingo, 8 de novembro de 2026, no Europa-Park Stadion, em Freiburg.
No confronto mais recente entre os clubes pela liga, em 15 de março de 2026, o Union Berlin venceu fora de casa por 1 a 0 no Europa-Park-Stadion. Nos últimos confrontos diretos, o Union Berlin levou vantagem, embora os jogos em Freiburg frequentemente terminem em empates com poucos gols ou vitórias pela diferença de um gol.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Freiburg x Union Berlin, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Freiburg x Union Berlin pela Bundesliga?
Freiburg x Union Berlin será disputado no Europa-Park Stadion, em Freiburg, no domingo, 8 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Freiburg x Union Berlin pela Bundesliga?
Para garantir ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SC Freiburg e 1. FC Union Berlin, você pode consultar diferentes canais de venda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos: A maneira mais direta e segura de comprar ingressos pelo preço oficial é por meio dos sites do SC Freiburg, mandante da partida, ou do 1. FC Union Berlin. Sócios dos clubes e titulares de carnês de temporada têm acesso prioritário antes que os assentos restantes sejam disponibilizados ao público geral.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas oficiais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Freiburg x Union Berlin pela Bundesliga?
Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SC Freiburg e Union Berlin, tanto nos canais oficiais dos clubes quanto nas plataformas de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Setor em pé (Stehplatz): Os ingressos pelo preço oficial geralmente custam de € 18 a € 25 para adultos e ficam disponíveis principalmente para sócios dos clubes nas fases iniciais de venda.
- Setor com assentos regulares (Sitzplatz): Os assentos comuns nos anéis inferior e superior, comprados diretamente do clube, geralmente custam entre € 35 e € 70, dependendo da vista e do bloco.
- Assentos premium da categoria 1: Os ingressos para lugares centrais privilegiados na arquibancada ou assentos próximos às áreas de hospitalidade custam de € 75 a € 90 ou mais pelo preço oficial quando comprados diretamente do clube, sujeitos à disponibilidade.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem nas vendas oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Preço mínimo de entrada: Geralmente começa em torno de € 65 a € 80 para setores do anel superior ou áreas em pé, dependendo da demanda geral.
- Preço médio de mercado: Os assentos em setores intermediários costumam variar de € 150 a € 500 ou mais, devido à alta demanda por jogos da Bundesliga.
- Assentos premium e nas laterais do campo: Lugares com vista privilegiada das laterais do campo ou ingressos de hospitalidade frequentemente têm preços mais altos, muitas vezes superiores a € 600 a € 800 ou mais.
Freiburg x Union Berlin pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Freiburg e Union Berlin
O Freiburg somou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. A partida mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Luzern em um amistoso, em 3 de outubro, enquanto seu último resultado em uma partida oficial foi um empate por 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga, em 19 de setembro. Nesses cinco jogos, o Freiburg marcou 16 gols e sofreu seis. A vitória por 5 a 0 sobre o Borussia Moenchengladbach foi sua atuação mais dominante.
Nos últimos cinco jogos, o Union Berlin somou uma vitória, um empate e três derrotas. A partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Rijeka em um amistoso, em 26 de setembro, mas os resultados na Bundesliga são mais duros: derrotas para Bayern Munich (7 a 0), Schalke 04 (1 a 3) e Bayer Leverkusen (4 a 0), além de um empate por 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt, seu único outro resultado pela liga nesse período. O Union marcou seis gols e sofreu 17 nessas cinco partidas.
Freiburg x Union Berlin: retrospecto recente dos confrontos diretos
O encontro mais recente entre as equipes foi em 15 de março de 2026, quando o Union Berlin venceu por 1 a 0 no Europa-Park Stadion, em uma partida da Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Union Berlin venceu duas vezes, o Freiburg venceu uma, e duas partidas terminaram empatadas. Cada equipe marcou quatro gols nesse período.