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Como comprar ingressos para Freiburg x Union Berlin: preços da Bundesliga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Freiburg enfrenta o Union Berlin na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

O Freiburg recebe o Union Berlin no domingo, 8 de novembro de 2026, no Europa-Park Stadion, em Freiburg.

No confronto mais recente entre os clubes pela liga, em 15 de março de 2026, o Union Berlin venceu fora de casa por 1 a 0 no Europa-Park-Stadion. Nos últimos confrontos diretos, o Union Berlin levou vantagem, embora os jogos em Freiburg frequentemente terminem em empates com poucos gols ou vitórias pela diferença de um gol.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Freiburg x Union Berlin, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Freiburg x Union Berlin pela Bundesliga?

Freiburg x Union Berlin será disputado no Europa-Park Stadion, em Freiburg, no domingo, 8 de novembro de 2026.

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Bundesliga - Rodada 9
Europa-Park Stadion

Como comprar ingressos para Freiburg x Union Berlin pela Bundesliga?

Para garantir ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SC Freiburg e 1. FC Union Berlin, você pode consultar diferentes canais de venda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos: A maneira mais direta e segura de comprar ingressos pelo preço oficial é por meio dos sites do SC Freiburg, mandante da partida, ou do 1. FC Union Berlin. Sócios dos clubes e titulares de carnês de temporada têm acesso prioritário antes que os assentos restantes sejam disponibilizados ao público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Freiburg x Union Berlin pela Bundesliga?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SC Freiburg e Union Berlin, tanto nos canais oficiais dos clubes quanto nas plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Setor em pé (Stehplatz): Os ingressos pelo preço oficial geralmente custam de € 18 a € 25 para adultos e ficam disponíveis principalmente para sócios dos clubes nas fases iniciais de venda.
  • Setor com assentos regulares (Sitzplatz): Os assentos comuns nos anéis inferior e superior, comprados diretamente do clube, geralmente custam entre € 35 e € 70, dependendo da vista e do bloco.
  • Assentos premium da categoria 1: Os ingressos para lugares centrais privilegiados na arquibancada ou assentos próximos às áreas de hospitalidade custam de € 75 a € 90 ou mais pelo preço oficial quando comprados diretamente do clube, sujeitos à disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nas vendas oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Preço mínimo de entrada: Geralmente começa em torno de € 65 a € 80 para setores do anel superior ou áreas em pé, dependendo da demanda geral.
  • Preço médio de mercado: Os assentos em setores intermediários costumam variar de € 150 a € 500 ou mais, devido à alta demanda por jogos da Bundesliga.
  • Assentos premium e nas laterais do campo: Lugares com vista privilegiada das laterais do campo ou ingressos de hospitalidade frequentemente têm preços mais altos, muitas vezes superiores a € 600 a € 800 ou mais.

Freiburg x Union Berlin pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Freiburg e Union Berlin

O Freiburg somou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. A partida mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Luzern em um amistoso, em 3 de outubro, enquanto seu último resultado em uma partida oficial foi um empate por 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga, em 19 de setembro. Nesses cinco jogos, o Freiburg marcou 16 gols e sofreu seis. A vitória por 5 a 0 sobre o Borussia Moenchengladbach foi sua atuação mais dominante.

Nos últimos cinco jogos, o Union Berlin somou uma vitória, um empate e três derrotas. A partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Rijeka em um amistoso, em 26 de setembro, mas os resultados na Bundesliga são mais duros: derrotas para Bayern Munich (7 a 0), Schalke 04 (1 a 3) e Bayer Leverkusen (4 a 0), além de um empate por 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt, seu único outro resultado pela liga nesse período. O Union marcou seis gols e sofreu 17 nessas cinco partidas.

SCF

SCF - Sequência

JAB
V3-2
B04
D2-1
ASM
D3-0
FCB
D1-3
WOB
V3-2
Gol marcado (sofrido)
8/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
FCU

FCU - Sequência

RJK
V0-1
ELV
V1-0
BVB
E0-0
FCA
E1-1
KOE
D5-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Freiburg x Union Berlin: retrospecto recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes foi em 15 de março de 2026, quando o Union Berlin venceu por 1 a 0 no Europa-Park Stadion, em uma partida da Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Union Berlin venceu duas vezes, o Freiburg venceu uma, e duas partidas terminaram empatadas. Cada equipe marcou quatro gols nesse período.

Confrontos

FreiburgEmpateUnion Berlin
0
2
3
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
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Union Berlin
FCU
1
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
FJ
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
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Union Berlin
FCU
2
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
FJ
2Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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