Como comprar ingressos para Freiburg x Union Berlin: preços da Bundesliga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Freiburg recebe o Union Berlin no domingo, 8 de novembro de 2026, no Europa-Park Stadion, em Freiburg.

No confronto mais recente entre os clubes pela liga, em 15 de março de 2026, o Union Berlin venceu fora de casa por 1 a 0 no Europa-Park-Stadion. Nos últimos confrontos diretos, o Union Berlin levou vantagem, embora os jogos em Freiburg frequentemente terminem em empates com poucos gols ou vitórias pela diferença de um gol.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Freiburg x Union Berlin, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Freiburg x Union Berlin pela Bundesliga?

Freiburg x Union Berlin será disputado no Europa-Park Stadion, em Freiburg, no domingo, 8 de novembro de 2026.

Bundesliga - Rodada 9 8 de nov. de 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

Como comprar ingressos para Freiburg x Union Berlin pela Bundesliga?

Para garantir ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SC Freiburg e 1. FC Union Berlin, você pode consultar diferentes canais de venda:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: A maneira mais direta e segura de comprar ingressos pelo preço oficial é por meio dos sites do SC Freiburg, mandante da partida, ou do 1. FC Union Berlin. Sócios dos clubes e titulares de carnês de temporada têm acesso prioritário antes que os assentos restantes sejam disponibilizados ao público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Freiburg x Union Berlin pela Bundesliga?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SC Freiburg e Union Berlin, tanto nos canais oficiais dos clubes quanto nas plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Setor em pé (Stehplatz): Os ingressos pelo preço oficial geralmente custam de € 18 a € 25 para adultos e ficam disponíveis principalmente para sócios dos clubes nas fases iniciais de venda.

Os ingressos pelo preço oficial geralmente custam de para adultos e ficam disponíveis principalmente para sócios dos clubes nas fases iniciais de venda. Setor com assentos regulares (Sitzplatz): Os assentos comuns nos anéis inferior e superior, comprados diretamente do clube, geralmente custam entre € 35 e € 70 , dependendo da vista e do bloco.

Os assentos comuns nos anéis inferior e superior, comprados diretamente do clube, geralmente custam entre , dependendo da vista e do bloco. Assentos premium da categoria 1: Os ingressos para lugares centrais privilegiados na arquibancada ou assentos próximos às áreas de hospitalidade custam de € 75 a € 90 ou mais pelo preço oficial quando comprados diretamente do clube, sujeitos à disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nas vendas oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Preço mínimo de entrada: Geralmente começa em torno de € 65 a € 80 para setores do anel superior ou áreas em pé, dependendo da demanda geral.

Geralmente começa em torno de para setores do anel superior ou áreas em pé, dependendo da demanda geral. Preço médio de mercado: Os assentos em setores intermediários costumam variar de € 150 a € 500 ou mais , devido à alta demanda por jogos da Bundesliga.

Os assentos em setores intermediários costumam variar de , devido à alta demanda por jogos da Bundesliga. Assentos premium e nas laterais do campo: Lugares com vista privilegiada das laterais do campo ou ingressos de hospitalidade frequentemente têm preços mais altos, muitas vezes superiores a € 600 a € 800 ou mais.

Freiburg x Union Berlin pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Freiburg e Union Berlin

O Freiburg somou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. A partida mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Luzern em um amistoso, em 3 de outubro, enquanto seu último resultado em uma partida oficial foi um empate por 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga, em 19 de setembro. Nesses cinco jogos, o Freiburg marcou 16 gols e sofreu seis. A vitória por 5 a 0 sobre o Borussia Moenchengladbach foi sua atuação mais dominante.

Nos últimos cinco jogos, o Union Berlin somou uma vitória, um empate e três derrotas. A partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Rijeka em um amistoso, em 26 de setembro, mas os resultados na Bundesliga são mais duros: derrotas para Bayern Munich (7 a 0), Schalke 04 (1 a 3) e Bayer Leverkusen (4 a 0), além de um empate por 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt, seu único outro resultado pela liga nesse período. O Union marcou seis gols e sofreu 17 nessas cinco partidas.

Freiburg x Union Berlin: retrospecto recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes foi em 15 de março de 2026, quando o Union Berlin venceu por 1 a 0 no Europa-Park Stadion, em uma partida da Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Union Berlin venceu duas vezes, o Freiburg venceu uma, e duas partidas terminaram empatadas. Cada equipe marcou quatro gols nesse período.