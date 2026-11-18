O Freiburg recebe o Panathinaikos na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Europa-Park Stadion, em Freiburg.

SC Freiburg e Panathinaikos nunca se enfrentaram. Assim, este jogo da Liga Conferência da Uefa será o primeiro encontro oficial entre os clubes em uma competição europeia. O confronto decisivo da quinta rodada será um teste importante para os dois times, que buscam pontos fundamentais na reta final da fase de liga.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Freiburg x Panathinaikos, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Freiburg x Panathinaikos pela Liga Conferência?

Freiburg x Panathinaikos será disputado no Europa-Park Stadion, em Freiburg, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Conference League - Rodada 5 10 de dez. de 2026 - 12:45 Europa-Park Stadion

Como comprar ingressos para Freiburg x Panathinaikos pela Liga Conferência?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para Freiburg x Panathinaikos pela Liga Conferência:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Para comprar diretamente pelo preço original, os ingressos geralmente são distribuídos pelo portal oficial de vendas do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Liga Conferência quando as entradas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Freiburg x Panathinaikos pela Liga Conferência?

Confira os preços dos ingressos para Freiburg x Panathinaikos pela Liga Conferência:

1. Canais oficiais do clube

Assentos comuns / lugares em pé: € 25 a € 60

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda primária do clube estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores atrás dos gols e lugares em pé: € 85 a € 110

€ 85 a € 110 Assentos nas laterais e com vista privilegiada: € 150 a € 350 ou mais

Freiburg x Panathinaikos pela Liga Conferência: Tudo o que você precisa saber

Momento de Freiburg e Panathinaikos

O Freiburg chega a este jogo com quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Union Berlin pela Bundesliga. Antes disso, venceu o Trabzonspor fora de casa por 1 a 0 na Liga Conferência. O único tropeço nessa sequência foi a derrota por 1 a 3 para o Bayern de Munique. Nessas cinco partidas, o Freiburg marcou oito gols e sofreu cinco.

O Panathinaikos venceu suas últimas cinco partidas oficiais, sem empates ou derrotas. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 2 fora de casa sobre o Iraklis pela Superliga. Na Liga Conferência, venceu o CSKA Sofia por 2 a 1. Antes, derrotou o AEK Atenas por 2 a 0 e o NFC Volos por 1 a 0 fora de casa. Nessas cinco partidas, o Panathinaikos marcou oito gols e sofreu quatro.

Freiburg x Panathinaikos: Histórico recente de confrontos

Não há dados disponíveis no momento sobre confrontos anteriores entre Freiburg e Panathinaikos para este jogo. Mais informações sobre o histórico poderão ser acrescentadas perto do início da partida.