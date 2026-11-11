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Como comprar ingressos para Freiburg x Hoffenheim: preços para o jogo da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Freiburg enfrenta o Hoffenheim na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos.

O Freiburg recebe o Hoffenheim no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Europa-Park Stadion, em Freiburg.

No encontro mais recente entre as equipes, em fevereiro de 2026, o Hoffenheim venceu o Freiburg por 3 a 0 em casa, pela Bundesliga. Antes disso, os dois times empataram por 1 a 1 em uma partida equilibrada no Europa-Park Stadion, em setembro de 2025.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Freiburg x Hoffenheim, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Freiburg x Hoffenheim pela Bundesliga?

Freiburg x Hoffenheim será disputado no Europa-Park Stadion, em Freiburg, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

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Bundesliga - Rodada 12
Europa-Park Stadion

Como comprar ingressos para Freiburg x Hoffenheim pela Bundesliga?

Estas são as opções para comprar ingressos para Freiburg x Hoffenheim pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos pelos clubes: Você pode consultar diretamente os sites oficiais do SC Freiburg e do TSG Hoffenheim. Eles cuidam da venda inicial, da pré-venda para sócios e das categorias regulares de ingressos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Freiburg x Hoffenheim pela Bundesliga?

Confira as estimativas de preços dos ingressos para Freiburg x Hoffenheim pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Setores em pé / setores de torcedores: Costumam custar aproximadamente de € 15 a € 25.
  • Setores comuns com assentos: Geralmente custam cerca de € 35 a € 75.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Os preços vão de € 150 a € 300 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Ingressos econômicos / assentos nos setores superiores: Os preços costumam começar em torno de € 60 a € 95.
  • Setores intermediários e laterais do campo: Os preços variam entre € 100 e € 250.
  • Assentos premium e setores de alta procura: Os preços frequentemente vão de € 300 a mais de € 500.

Freiburg x Hoffenheim pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Freiburg e Hoffenheim

O Freiburg chega a esta partida com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Trabzonspor por 1 a 0 fora de casa, pela Conference League, depois de superar o Augsburg por 2 a 1 fora de casa, pela Bundesliga. As duas derrotas nessa sequência foram para o Bayern de Munique (1 a 3) e o Monaco (0 a 3). Nesses cinco jogos, o Freiburg marcou oito gols e sofreu sete.

Nos últimos cinco jogos, o Hoffenheim somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Crystal Palace, pela Liga Europa. Os destaques nesse período foram a vitória por 3 a 0 sobre o Lyon em competição europeia e o triunfo por 3 a 0 diante do Bayer Leverkusen pela Bundesliga. A derrota por 2 a 0 para o Werder Bremen e a eliminação para o Holstein Kiel nos pênaltis, pela Copa da Alemanha, foram os pontos baixos. O Hoffenheim marcou sete gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

SCF

SCF - Sequência

FCB
D1-3
WOB
V3-2
FCA
V1-2
TRS
V0-1
FCU
V2-0
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
TSG

TSG - Sequência

B04
V3-0
HSK
D1-1
SVW
D2-0
CRY
E1-1
S04
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Freiburg x Hoffenheim: confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Hoffenheim venceu por 3 a 0 em casa, pela Bundesliga. Antes disso, Freiburg e Hoffenheim empataram por 1 a 1 em Freiburg, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Bundesliga, o Freiburg venceu duas vezes, o Hoffenheim venceu uma, e duas partidas terminaram empatadas.

Confrontos

FreiburgEmpateHoffenheim
2
2
1
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
FJ
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
FJ
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
FJ
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
FJ
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
FJ
8Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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