O Freiburg recebe o Hoffenheim no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Europa-Park Stadion, em Freiburg.

No encontro mais recente entre as equipes, em fevereiro de 2026, o Hoffenheim venceu o Freiburg por 3 a 0 em casa, pela Bundesliga. Antes disso, os dois times empataram por 1 a 1 em uma partida equilibrada no Europa-Park Stadion, em setembro de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Freiburg x Hoffenheim, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Freiburg x Hoffenheim pela Bundesliga?

Freiburg x Hoffenheim será disputado no Europa-Park Stadion, em Freiburg, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

Bundesliga - Rodada 12 5 de dez. de 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

Como comprar ingressos para Freiburg x Hoffenheim pela Bundesliga?

Estas são as opções para comprar ingressos para Freiburg x Hoffenheim pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos pelos clubes: Você pode consultar diretamente os sites oficiais do SC Freiburg e do TSG Hoffenheim. Eles cuidam da venda inicial, da pré-venda para sócios e das categorias regulares de ingressos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Freiburg x Hoffenheim pela Bundesliga?

Confira as estimativas de preços dos ingressos para Freiburg x Hoffenheim pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores em pé / setores de torcedores: Costumam custar aproximadamente de € 15 a € 25 .

Costumam custar aproximadamente de . Setores comuns com assentos: Geralmente custam cerca de € 35 a € 75 .

Geralmente custam cerca de . Pacotes VIP e de hospitalidade: Os preços vão de € 150 a € 300 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos econômicos / assentos nos setores superiores: Os preços costumam começar em torno de € 60 a € 95 .

Os preços costumam começar em torno de . Setores intermediários e laterais do campo: Os preços variam entre € 100 e € 250 .

Os preços variam entre . Assentos premium e setores de alta procura: Os preços frequentemente vão de € 300 a mais de € 500.

Freiburg x Hoffenheim pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Freiburg e Hoffenheim

O Freiburg chega a esta partida com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Trabzonspor por 1 a 0 fora de casa, pela Conference League, depois de superar o Augsburg por 2 a 1 fora de casa, pela Bundesliga. As duas derrotas nessa sequência foram para o Bayern de Munique (1 a 3) e o Monaco (0 a 3). Nesses cinco jogos, o Freiburg marcou oito gols e sofreu sete.

Nos últimos cinco jogos, o Hoffenheim somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Crystal Palace, pela Liga Europa. Os destaques nesse período foram a vitória por 3 a 0 sobre o Lyon em competição europeia e o triunfo por 3 a 0 diante do Bayer Leverkusen pela Bundesliga. A derrota por 2 a 0 para o Werder Bremen e a eliminação para o Holstein Kiel nos pênaltis, pela Copa da Alemanha, foram os pontos baixos. O Hoffenheim marcou sete gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

Freiburg x Hoffenheim: confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Hoffenheim venceu por 3 a 0 em casa, pela Bundesliga. Antes disso, Freiburg e Hoffenheim empataram por 1 a 1 em Freiburg, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Bundesliga, o Freiburg venceu duas vezes, o Hoffenheim venceu uma, e duas partidas terminaram empatadas.