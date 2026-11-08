A França encerra em casa a fase de grupos de sua campanha na Liga das Nações da UEFA e seus compromissos internacionais de 2026 ao enfrentar a Turquia em Bordeaux no domingo, 15 de novembro. Você já pode comprar ingressos para ver a magnífica França em ação.
A Turquia terá uma segunda chance de derrotar a seleção bicampeã mundial e bicampeã europeia. Na estreia da atual edição da Liga das Nações da UEFA, quando recebeu a França em Izmit, Kylian Mbappe marcou no segundo tempo, para surpresa de ninguém, e garantiu a vitória dos visitantes por 1 a 0.
Zinedine Zidane, que volta a trabalhar como técnico após uma pausa de cinco anos, sabe que terá a difícil tarefa de substituir Didier Deschamps no comando da França depois da Copa do Mundo, no verão. Ele gostaria muito de conquistar um título para aliviar a pressão, e o troféu da Liga das Nações da UEFA seria bem-vindo.
GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir agora seus ingressos para França x Turquia pela Liga das Nações da UEFA, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.
Quando será o jogo entre França e Turquia pela Liga das Nações da UEFA?
França x Turquia será disputado no Stade Matmut Atlantique, em Bordeaux, no domingo, 15 de novembro, com início previsto para as 20h45 (CET).
Como comprar ingressos para França x Turquia pela Liga das Nações da UEFA
Os ingressos oficiais para França x Turquia pela Liga das Nações da UEFA podem ser comprados pelo portal de ingressos da Federação Francesa de Futebol (FFF).
A FFF costuma disponibilizar os ingressos em etapas de venda prioritária. Os membros cadastrados no clube de torcedores da seleção francesa têm a primeira oportunidade de compra. Os ingressos restantes são então colocados à venda para o público geral mais perto da data da partida.
Quem quiser garantir lugares de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a Ticombo.
Transferências garantidas: a Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado, chamado TixProtect. O programa garante que você receberá seus ingressos a tempo e que eles serão válidos para o evento. Caso contrário, você receberá um reembolso de 100%.
Quanto custam os ingressos para França x Turquia pela Liga das Nações da UEFA?
Para o próximo jogo entre França e Turquia pela Liga das Nações da UEFA, a expectativa é que os ingressos oficiais custem entre € 25 e € 175, dependendo do setor no Stade Matmut Atlantique.
A distribuição de ingressos da Fédération Française de Football (FFF) costuma ser dividida em cinco categorias de preço, cada uma associada a setores específicos do estádio:
- Catégorie Or (Ouro): setor central nas laterais do campo (níveis inferior e intermediário). Oferece as melhores vistas, junto à linha do meio-campo, nas arquibancadas leste ou oeste. (Preço: € 150 a € 175)
- Catégorie 1: setor premium nas laterais do campo (níveis inferior e superior). Fica ligeiramente afastado do centro das principais arquibancadas laterais. (Preço: € 120 a € 145)
- Catégorie 2: setor premium nas laterais do campo (níveis inferior e superior). Fica ligeiramente afastado do centro das principais arquibancadas laterais. (Preço: € 95 a € 125)
- Catégorie 3: nível superior atrás dos gols. Oferece uma vista elevada nas arquibancadas superiores atrás dos dois gols, nos setores norte e sul. (Preço: € 55 a € 95)
- Catégorie 4: nível inferior atrás dos gols. Reúne os setores tradicionais das torcidas e os lugares mais acessíveis, nos níveis mais baixos, diretamente atrás das redes. (Preço: € 25 a € 75)
Mais perto da partida, acompanhe os sites oficiais da seleção para obter mais informações e consulte também plataformas de revenda como a Ticombo para verificar a disponibilidade atual.
Tudo o que você precisa saber sobre o Stade Matmut Atlantique
O Stade Matmut Atlantique, também conhecido como Nouveau Stade de Bordeaux, é a maior arena esportiva e cultural da costa atlântica francesa. Inaugurado em 2015, tem capacidade para 42.115 pessoas. Conhecido pela arquitetura e pelo projeto elegantes, que lembram um templo, rapidamente se consolidou como um dos principais locais para jogos de futebol, rúgbi e grandes eventos de entretenimento.
A decisão de construir um estádio novo em Bordeaux surgiu depois que a França venceu a disputa para sediar a Eurocopa de 2016. O antigo Stade Chaban-Delmas, estádio histórico da cidade, estava ultrapassado e não era adequado para um torneio internacional moderno.
O elemento visual mais marcante do Matmut Atlantique é o conjunto de 900 esbeltas colunas brancas ao redor do estádio. Os arquitetos as projetaram para remeter tanto aos templos gregos clássicos quanto à paisagem local, especificamente às belas florestas de pinheiros da região de Landes.
Momentos memoráveis no Stade Matmut Atlantique
- Eurocopa de 2016: o estádio recebeu cinco jogos durante o torneio, nenhum mais famoso do que as quartas de final entre Alemanha e Itália. O confronto entre as duas potências terminou em uma disputa de pênaltis épica e dramática, com 18 cobranças. Ao fim, a Alemanha encerrou seu histórico de eliminações para a Itália em torneios.
- Copa do Mundo de Rúgbi de 2023: o estádio se adaptou sem dificuldades à bola oval e recebeu cinco jogos importantes da fase de grupos, incluindo confrontos de destaque com potências como Irlanda e África do Sul.
- Jogos Olímpicos de Paris 2024: durante os Jogos, o local adotou o nome de 'Stade de Bordeaux' e recebeu seis partidas de futebol, incluindo um confronto masculino de quartas de final marcado por muita tensão.
A ilusão de estar flutuando: as grandes escadarias a céu aberto integram as áreas de circulação internas ao ambiente externo. Quando iluminada à noite, a enorme cobertura parece flutuar, completamente separada da floresta de colunas brancas.
França x Turquia pela Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber
França x Turquia: desempenho recente
Ranking da Fifa: França (3ª) x Turquia (27ª)
Depois de sofrer apenas dois gols nos seis primeiros jogos da Copa do Mundo de 2026, a França levou oito nas duas últimas partidas na América do Norte: dois contra a Espanha e seis contra a Inglaterra. A equipe recuperou a solidez defensiva, porém, nos jogos fora de casa pela Liga das Nações da UEFA, vencendo Turquia e Bélgica por 1 a 0.
A Turquia venceu seu último jogo na fase de grupos da Copa do Mundo contra os Estados Unidos, um dos países-sede, mas foi tarde demais: as derrotas anteriores para Austrália e Paraguai impediram sua classificação para o mata-mata. A decepção do verão foi agravada por duas derrotas consecutivas em casa para França e Itália pela Liga das Nações da UEFA.
França x Turquia: histórico recente de confrontos
A França leva vantagem no histórico geral de confrontos com a Turquia: são cinco vitórias francesas, uma turca e um empate. Nos sete encontros anteriores, a França marcou 14 gols, enquanto a Turquia balançou as redes cinco vezes.
No confronto recente pela Liga das Nações da UEFA, em 25 de setembro, a França derrotou a Turquia por 1 a 0 em Izmit. A partida marcou a estreia de Zinedine Zidane como técnico da França. Kylian Mbappé abriu o placar aos 54 minutos: recebeu um passe de Michael Olise e finalizou com o pé direito no canto inferior esquerdo.
Confrontos
UEFA Nations League A Grp. 1
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|+5
|10
V
E
V
V
|2
|4
|2
|1
|1
|8
|5
|+3
|7
V
E
V
D
|3
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|+1
|6
D
V
D
V
|4
|4
|0
|0
|4
|2
|11
|-9
|0
D
D
D
D