A França encerra em casa a fase de grupos de sua campanha na Liga das Nações da UEFA e seus compromissos internacionais de 2026 ao enfrentar a Turquia em Bordeaux no domingo, 15 de novembro. Você já pode comprar ingressos para ver a magnífica França em ação.

A Turquia terá uma segunda chance de derrotar a seleção bicampeã mundial e bicampeã europeia. Na estreia da atual edição da Liga das Nações da UEFA, quando recebeu a França em Izmit, Kylian Mbappe marcou no segundo tempo, para surpresa de ninguém, e garantiu a vitória dos visitantes por 1 a 0.

Zinedine Zidane, que volta a trabalhar como técnico após uma pausa de cinco anos, sabe que terá a difícil tarefa de substituir Didier Deschamps no comando da França depois da Copa do Mundo, no verão. Ele gostaria muito de conquistar um título para aliviar a pressão, e o troféu da Liga das Nações da UEFA seria bem-vindo.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir agora seus ingressos para França x Turquia pela Liga das Nações da UEFA, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será o jogo entre França e Turquia pela Liga das Nações da UEFA?

França x Turquia será disputado no Stade Matmut Atlantique, em Bordeaux, no domingo, 15 de novembro, com início previsto para as 20h45 (CET).

Liga das Nações A - Rodada 6 15 de nov. de 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

Como comprar ingressos para França x Turquia pela Liga das Nações da UEFA

Os ingressos oficiais para França x Turquia pela Liga das Nações da UEFA podem ser comprados pelo portal de ingressos da Federação Francesa de Futebol (FFF).

A FFF costuma disponibilizar os ingressos em etapas de venda prioritária. Os membros cadastrados no clube de torcedores da seleção francesa têm a primeira oportunidade de compra. Os ingressos restantes são então colocados à venda para o público geral mais perto da data da partida.

Quem quiser garantir lugares de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a Ticombo.

Transferências garantidas: a Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado, chamado TixProtect. O programa garante que você receberá seus ingressos a tempo e que eles serão válidos para o evento. Caso contrário, você receberá um reembolso de 100%.

Quanto custam os ingressos para França x Turquia pela Liga das Nações da UEFA?

Para o próximo jogo entre França e Turquia pela Liga das Nações da UEFA, a expectativa é que os ingressos oficiais custem entre € 25 e € 175, dependendo do setor no Stade Matmut Atlantique.

A distribuição de ingressos da Fédération Française de Football (FFF) costuma ser dividida em cinco categorias de preço, cada uma associada a setores específicos do estádio:

Catégorie Or (Ouro) : setor central nas laterais do campo (níveis inferior e intermediário). Oferece as melhores vistas, junto à linha do meio-campo, nas arquibancadas leste ou oeste. ( Preço: € 150 a € 175 )

: setor central nas laterais do campo (níveis inferior e intermediário). Oferece as melhores vistas, junto à linha do meio-campo, nas arquibancadas leste ou oeste. ( ) Catégorie 1 : setor premium nas laterais do campo (níveis inferior e superior). Fica ligeiramente afastado do centro das principais arquibancadas laterais. ( Preço: € 120 a € 145 )

: setor premium nas laterais do campo (níveis inferior e superior). Fica ligeiramente afastado do centro das principais arquibancadas laterais. ( ) Catégorie 2 : setor premium nas laterais do campo (níveis inferior e superior). Fica ligeiramente afastado do centro das principais arquibancadas laterais. ( Preço: € 95 a € 125 )

: setor premium nas laterais do campo (níveis inferior e superior). Fica ligeiramente afastado do centro das principais arquibancadas laterais. ( ) Catégorie 3 : nível superior atrás dos gols. Oferece uma vista elevada nas arquibancadas superiores atrás dos dois gols, nos setores norte e sul. ( Preço: € 55 a € 95 )

: nível superior atrás dos gols. Oferece uma vista elevada nas arquibancadas superiores atrás dos dois gols, nos setores norte e sul. ( ) Catégorie 4: nível inferior atrás dos gols. Reúne os setores tradicionais das torcidas e os lugares mais acessíveis, nos níveis mais baixos, diretamente atrás das redes. (Preço: € 25 a € 75)

Mais perto da partida, acompanhe os sites oficiais da seleção para obter mais informações e consulte também plataformas de revenda como a Ticombo para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Stade Matmut Atlantique

O Stade Matmut Atlantique, também conhecido como Nouveau Stade de Bordeaux, é a maior arena esportiva e cultural da costa atlântica francesa. Inaugurado em 2015, tem capacidade para 42.115 pessoas. Conhecido pela arquitetura e pelo projeto elegantes, que lembram um templo, rapidamente se consolidou como um dos principais locais para jogos de futebol, rúgbi e grandes eventos de entretenimento.

A decisão de construir um estádio novo em Bordeaux surgiu depois que a França venceu a disputa para sediar a Eurocopa de 2016. O antigo Stade Chaban-Delmas, estádio histórico da cidade, estava ultrapassado e não era adequado para um torneio internacional moderno.

O elemento visual mais marcante do Matmut Atlantique é o conjunto de 900 esbeltas colunas brancas ao redor do estádio. Os arquitetos as projetaram para remeter tanto aos templos gregos clássicos quanto à paisagem local, especificamente às belas florestas de pinheiros da região de Landes.

Momentos memoráveis no Stade Matmut Atlantique

Eurocopa de 2016 : o estádio recebeu cinco jogos durante o torneio, nenhum mais famoso do que as quartas de final entre Alemanha e Itália. O confronto entre as duas potências terminou em uma disputa de pênaltis épica e dramática, com 18 cobranças. Ao fim, a Alemanha encerrou seu histórico de eliminações para a Itália em torneios.

: o estádio recebeu cinco jogos durante o torneio, nenhum mais famoso do que as quartas de final entre Alemanha e Itália. O confronto entre as duas potências terminou em uma disputa de pênaltis épica e dramática, com 18 cobranças. Ao fim, a Alemanha encerrou seu histórico de eliminações para a Itália em torneios. Copa do Mundo de Rúgbi de 2023 : o estádio se adaptou sem dificuldades à bola oval e recebeu cinco jogos importantes da fase de grupos, incluindo confrontos de destaque com potências como Irlanda e África do Sul.

: o estádio se adaptou sem dificuldades à bola oval e recebeu cinco jogos importantes da fase de grupos, incluindo confrontos de destaque com potências como Irlanda e África do Sul. Jogos Olímpicos de Paris 2024: durante os Jogos, o local adotou o nome de 'Stade de Bordeaux' e recebeu seis partidas de futebol, incluindo um confronto masculino de quartas de final marcado por muita tensão.

A ilusão de estar flutuando: as grandes escadarias a céu aberto integram as áreas de circulação internas ao ambiente externo. Quando iluminada à noite, a enorme cobertura parece flutuar, completamente separada da floresta de colunas brancas.

França x Turquia pela Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

França x Turquia: desempenho recente

Ranking da Fifa: França (3ª) x Turquia (27ª)

Depois de sofrer apenas dois gols nos seis primeiros jogos da Copa do Mundo de 2026, a França levou oito nas duas últimas partidas na América do Norte: dois contra a Espanha e seis contra a Inglaterra. A equipe recuperou a solidez defensiva, porém, nos jogos fora de casa pela Liga das Nações da UEFA, vencendo Turquia e Bélgica por 1 a 0.

A Turquia venceu seu último jogo na fase de grupos da Copa do Mundo contra os Estados Unidos, um dos países-sede, mas foi tarde demais: as derrotas anteriores para Austrália e Paraguai impediram sua classificação para o mata-mata. A decepção do verão foi agravada por duas derrotas consecutivas em casa para França e Itália pela Liga das Nações da UEFA.

França x Turquia: histórico recente de confrontos

A França leva vantagem no histórico geral de confrontos com a Turquia: são cinco vitórias francesas, uma turca e um empate. Nos sete encontros anteriores, a França marcou 14 gols, enquanto a Turquia balançou as redes cinco vezes.

No confronto recente pela Liga das Nações da UEFA, em 25 de setembro, a França derrotou a Turquia por 1 a 0 em Izmit. A partida marcou a estreia de Zinedine Zidane como técnico da França. Kylian Mbappé abriu o placar aos 54 minutos: recebeu um passe de Michael Olise e finalizou com o pé direito no canto inferior esquerdo.