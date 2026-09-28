Como comprar ingressos para França x Türkiye: preços da Liga das Nações da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

A França encerra a fase de grupos de sua campanha na UEFA Nations League e sua campanha internacional de 2026 em casa quando enfrenta a Türkiye em Bordeaux no domingo, 15 de novembro. Você já pode reservar ingressos para ver a magnífica França em ação hoje.

A Türkiye tem uma segunda chance de derrubar os bicampeões da Copa do Mundo e bicampeões europeus. Quando recebeu a França na rodada de abertura da atual edição da UEFA Nations League, em Izmit, Kylian Mbappe marcou, quelle surprise, no segundo tempo para arrancar uma vitória por 1 a 0 para os visitantes.

Zinedine Zidane, que retorna ao cargo de treinador após uma pausa de cinco anos, sabe que tem uma enorme responsabilidade ao assumir o comando da França no lugar de Didier Deschamps após a Copa do Mundo no verão. Ele adoraria conquistar um troféu para aliviar a pressão, e o título da UEFA Nations League cairia muito bem.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora mesmo seus ingressos para França x Türkiye pela UEFA Nations League, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando é o jogo entre França e Türkiye pela UEFA Nations League?

França x Türkiye acontece no Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) no domingo, 15 de novembro, com início previsto para 20h45 (CET).

Liga das Nações A - Rodada 6 15 de nov. de 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

Como comprar ingressos para França x Türkiye pela UEFA Nations League

Os ingressos oficiais para França x Türkiye pela UEFA Nations League podem ser comprados por meio do portal de ingressos da Federação Francesa de Futebol (FFF).

A FFF normalmente disponibiliza os ingressos em janelas prioritárias. Membros registrados do clube de torcedores da seleção francesa têm a primeira oportunidade de compra. Os ingressos restantes são então colocados à venda para o público em geral mais perto da data da partida.

Se você estiver procurando garantir lugares de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a Ticombo.

Transferências garantidas: a Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado chamado TixProtect. Esse programa garante que você receberá seus ingressos no prazo e que eles serão válidos para o seu evento, ou você receberá reembolso de 100%.

Quanto custam os ingressos para França x Türkiye pela UEFA Nations League?

Para o próximo jogo entre França e Türkiye pela UEFA Nations League, os ingressos oficiais devem variar entre € 25 e € 175, dependendo do setor em que você estiver sentado no Stade Matmut Atlantique.

As cargas de ingressos da Fédération Française de Football (FFF) normalmente se dividem em cinco categorias de preço distintas, associadas a áreas específicas de assentos no estádio:

Catégorie Or (Gold) : lateral central (aneis inferior/intermediário) - as melhores vistas absolutas, exatamente na linha do meio-campo, nas arquibancadas leste ou oeste. ( Preço: € 150-€ 175 )

Catégorie 1 : lateral premium (aneis inferior e superior) - posicionada ligeiramente fora do centro ao longo das principais arquibancadas laterais. ( Preço: € 120-€ 145 )

Catégorie 2 : lateral premium (aneis inferior e superior) - posicionada ligeiramente fora do centro ao longo das principais arquibancadas laterais. ( Preço: € 95-€ 125 )

Catégorie 3 : fundos superiores - visão privilegiada a partir dos anéis superiores atrás de ambos os gols (arquibancadas norte e sul). ( Preço: € 55-€ 95 )

Catégorie 4 : fundos inferiores (atrás dos gols) – as zonas tradicionais dos torcedores e os assentos mais acessíveis, localizados diretamente nos níveis mais baixos atrás das redes. ( Preço: € 25-€ 75 )

Fique de olho nos sites oficiais da seleção mais perto da data para obter informações adicionais, e também em sites secundários de revenda, como a Ticombo, para conferir a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Stade Matmut Atlantique

O Stade Matmut Atlantique, também conhecido como Nouveau Stade de Bordeaux, é a maior arena esportiva e cultural da costa atlântica francesa. Inaugurado em 2015, tem capacidade para 42.115 pessoas. Conhecido por sua arquitetura e design elegantíssimos, em estilo de templo, rapidamente se consolidou como um palco de primeira linha para futebol, rúgbi e grandes eventos de entretenimento.

A decisão de construir um estádio totalmente novo em Bordeaux nasceu do fato de a França ter vencido a disputa para sediar a Euro 2016 da UEFA. O histórico estádio da cidade, o envelhecido Stade Chaban-Delmas, estava ultrapassado e não era adequado para um torneio internacional moderno.

O elemento visual de destaque do Matmut Atlantique é seu enorme perímetro de 900 colunas brancas esguias. Os arquitetos as projetaram para remeter tanto aos templos gregos clássicos quanto à paisagem local, especificamente às belas florestas de pinheiros da região de Landes.

Momentos memoráveis no Stade Matmut Atlantique

Euro 2016 da UEFA : o estádio recebeu cinco partidas durante o torneio, e nenhuma ficou mais famosa do que as quartas de final entre Alemanha e Itália. O confronto de gigantes foi para uma disputa de pênaltis épica e dramática, com 18 cobranças, e a Alemanha finalmente quebrou sua maldição histórica em torneios contra a Itália.

Copa do Mundo de Rúgbi de 2023 : o estádio se adaptou sem dificuldades à bola oval, recebendo cinco jogos de alto nível da fase de grupos durante o torneio, incluindo grandes partidas com potências como Irlanda e África do Sul.

Jogos Olímpicos de Paris 2024 : o local adotou com orgulho o nome 'Stade de Bordeaux' durante a Olimpíada, recebendo seis partidas de futebol, incluindo uma quartas de final masculina de alta tensão.

A ilusão de “flutuar”: as grandes escadarias a céu aberto integram os corredores internos ao entorno externo. Quando iluminada à noite, a enorme cobertura parece flutuar visualmente, completamente separada acima da floresta de colunas brancas.

França x Türkiye pela UEFA Nations League: tudo o que você precisa saber

França x Türkiye: momento recente

Ranking da FIFA: França (#3) x Türkiye (#27)

Depois de sofrer apenas dois gols nos seis primeiros jogos da Copa do Mundo da FIFA de 2026, a França acabou vazando oito nos dois jogos finais na América do Norte, 2 contra a Espanha e 6 contra a Inglaterra. A equipe, porém, recuperou sua solidez defensiva em seus compromissos pela UEFA Nations League, vencendo Türkiye e Bélgica por 1 a 0.

A Türkiye pode ter vencido seu último jogo da fase de grupos na Copa do Mundo contra os coanfitriões EUA, mas isso se mostrou pouco e tarde demais, já que derrotas anteriores para Austrália e Paraguai fizeram com que não se classificasse para o mata-mata. A decepção do verão foi agravada ainda mais por derrotas consecutivas em casa na UEFA Nations League para França e Itália.

França x Türkiye: retrospecto recente do confronto

A França leva vantagem sobre a Türkiye no retrospecto geral do confronto, com 5 vitórias contra 1 triunfo da Türkiye, além de 1 empate. Nos 7 encontros anteriores, a França marcou 14 gols no total, enquanto a Türkiye balançou as redes 5 vezes.

No confronto recente pela UEFA Nations League, em 25 de setembro, a França derrotou a Türkiye por 1 a 0 em Izmit. O jogo marcou a estreia de Zinedine Zidane como treinador da França. Kylian Mbappé abriu o placar aos 54 minutos, ao receber passe de Michael Olise e finalizar de pé direito no canto inferior esquerdo.