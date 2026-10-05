França e Bélgica se enfrentam em um grande duelo da fase de grupos da UEFA Nations League, no icônico Stade de France, em Saint-Denis, no dia 5 de outubro de 2026. Este confronto de alto nível reúne duas potências do futebol europeu em busca da liderança do grupo.

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Quando será o pontapé inicial de França x Bélgica pela Liga das Nações da UEFA A?

França x Bélgica acontece no Stade de France, em Saint-Denis, com o horário de início ainda a ser confirmado mais perto da data.

Liga das Nações A - Rodada 4 5 de out. de 2026 - 14:45 Stade de France

Onde comprar ingressos para França x Bélgica pela Nations League masculina?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente no portal de bilheteria da Federação Francesa de Futebol (FFF), responsável pelas vendas primárias dos jogos da seleção francesa em casa. O portal oficial é a primeira opção para garantir ingressos pelo valor de face durante as fases de pré-venda e venda geral.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como Ticombo são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para França x Bélgica pela Nations League masculina?

Os preços padrão dos ingressos no site oficial da FFF começam em € 25 para lugares da categoria geral atrás dos gols, com os valores aumentando de acordo com a localização e o setor dentro do Stade de France.

Em marketplaces secundários como Ticombo, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 86 por assento, com valores variando de acordo com a disponibilidade em tempo real e a demanda dos torcedores.

França x Bélgica pela Liga das Nações da UEFA A: tudo o que você precisa saber

Momento de França e Bélgica

A França venceu três e perdeu dois dos seus últimos cinco jogos, marcando dez gols e sofrendo oito nesse período. Sua partida mais recente terminou em derrota por 4 a 6 para a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo, resultado que veio após uma derrota por 0 a 2 para a Espanha na disputa pelo terceiro lugar. Antes desses tropeços, a França mostrou sua qualidade ofensiva com vitórias sobre Marrocos (2 a 0), Paraguai (1 a 0) e Suécia (3 a 0).

Os últimos cinco jogos da Bélgica renderam três vitórias, um empate e uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, a equipe venceu os EUA por 4 a 1 e Senegal por 3 a 2, além de registrar uma convincente vitória por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia. A Bélgica marcou 11 gols e sofreu oito nesses cinco compromissos, com o empate sem gols contra o Irã sendo a única partida em que não conseguiu balançar as redes.

França x Bélgica: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em 2 a 1 para a França, em partida da Liga das Nações da UEFA A disputada em Bruxelas em outubro de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a França venceu quatro vezes, contra uma vitória da Bélgica, sendo que esse único triunfo belga aconteceu na semifinal da Copa do Mundo de 2018. A França também venceu a Bélgica nas oitavas de final da Eurocopa de 2024 e nos dois jogos do confronto da Nations League de 2021.



