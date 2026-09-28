Como comprar ingressos para França x Bélgica: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A França recebe a Bélgica em um grande confronto da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa no icônico Stade de France, em Saint-Denis, no dia 5 de outubro de 2026. Este duelo de alto nível reúne duas potências do futebol europeu na briga pelas principais honras de seu grupo.

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Quando é o pontapé inicial de França x Bélgica pela Liga das Nações A da Uefa?

França x Bélgica acontece no Stade de France, em Saint-Denis, com o horário de início a ser confirmado mais perto da data.

Liga das Nações A - Rodada 4 5 de out. de 2026 - 14:45 Stade de France

Onde comprar ingressos para França x Bélgica pela Liga das Nações masculina?

Os ingressos oficiais da partida podem ser comprados diretamente pelo portal de bilheteria da Federação Francesa de Futebol (FFF), que gerencia as vendas primárias dos jogos em casa da seleção francesa. O portal oficial é sua primeira opção para garantir ingressos pelo valor de face durante as fases de pré-venda e venda geral.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como Ticombo são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para França x Bélgica pela Liga das Nações masculina?

Os preços padrão dos ingressos no site oficial da FFF começam em € 25 para assentos de categoria geral atrás dos gols, com os valores aumentando de acordo com a localização e o setor dentro do Stade de France.

Em mercados secundários como Ticombo, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 86 por assento, com as tarifas variando de acordo com a disponibilidade em tempo real e a demanda dos torcedores.

França x Bélgica pela Liga das Nações A da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de França e Bélgica

A França venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, marcando dez gols e sofrendo oito nesse período. Sua partida mais recente terminou em derrota por 6 a 4 para a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo, resultado que veio depois de uma derrota por 2 a 0 para a Espanha na disputa do terceiro lugar. Antes desses tropeços, a França mostrou sua qualidade ofensiva com vitórias sobre Marrocos (2 a 0), Paraguai (1 a 0) e Suécia (3 a 0).

Os últimos cinco jogos da Bélgica renderam três vitórias, um empate e uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, venceu os Estados Unidos por 4 a 1 e Senegal por 3 a 2, além de registrar uma convincente vitória por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia. A Bélgica marcou 11 gols e sofreu oito nesses cinco compromissos, com o empate sem gols contra o Irã sendo o único jogo em que não balançou as redes.

França x Bélgica: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em 2 a 1 para a França, em partida da Liga das Nações A da Uefa disputada em Bruxelas em outubro de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a França venceu quatro vezes, contra uma vitória da Bélgica, com esse único triunfo belga tendo acontecido na semifinal da Copa do Mundo de 2018. A França também derrotou a Bélgica nas oitavas de final da Eurocopa de 2024 e nos dois jogos do confronto da Liga das Nações de 2021.



