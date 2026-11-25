O FK Kauno Žalgiris recebe o Freiburg na quinta-feira, 17 de dezembro de 2026, no Estádio Dariaus ir Gireno, em Kaunas.

Como nunca se enfrentaram em competições europeias, os dois times chegam ao confronto no Estádio Dariaus ir Gireno sem histórico de confrontos diretos. Para o clube lituano Kauno Žalgiris, receber uma equipe que disputa regularmente a Bundesliga representa um marco e uma rara oportunidade de enfrentar um adversário da primeira divisão alemã.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para FK Kauno Žalgiris x Freiburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será FK Kauno Žalgiris x Freiburg pela Conference League?

FK Kauno Žalgiris x Freiburg será disputado no Estádio Dariaus ir Gireno, em Kaunas, na quinta-feira, 17 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para FK Kauno Žalgiris x Freiburg pela Conference League?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o jogo entre FK Kauno Žalgiris e Freiburg pela Conference League:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do clube (Kauno Žalgiris): A forma mais direta e segura é comprar pelo site oficial do FK Kauno Žalgiris ou pela plataforma de venda de ingressos indicada pelo clube.

A forma mais direta e segura é comprar pelo site oficial do FK Kauno Žalgiris ou pela plataforma de venda de ingressos indicada pelo clube. Setor visitante do SC Freiburg: Para quem torce pelo time alemão, os ingressos do setor visitante são distribuídos diretamente pelo portal oficial de ingressos do SC Freiburg a sócios cadastrados e titulares de ingressos para a temporada, conforme as diretrizes da UEFA para o setor visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Conference League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para FK Kauno Žalgiris x Freiburg pela Conference League?

Confira os preços estimados dos ingressos para FK Kauno Žalgiris x Freiburg pela Conference League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / setores padrão: Costumam custar de € 15 a € 35 .

Costumam custar de . Assentos nas laterais / região central: Em geral, custam entre € 40 e € 60 .

Em geral, custam entre . Pacotes VIP / hospitalidade: Geralmente começam em cerca de € 80 a € 120 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos atrás dos gols: Em geral, começam em cerca de € 50 a € 65 .

Em geral, começam em cerca de . Assentos nas laterais: Costumam custar de € 85 a € 160 ou mais .

Costumam custar de . Setores VIP: Em geral, custam de € 100 a € 130 ou mais.

FK Kauno Žalgiris x Freiburg pela Conference League: tudo o que você precisa saber

Momento de FK Kauno Žalgiris e Freiburg

O Kauno Žalgiris somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, perdeu por 4 a 1 para o FK TransINVEST na A Lyga. Também foi derrotado por 3 a 0 pelo Lugano na Conference League. A única vitória nesse período veio contra o Hegelmann, por 4 a 1, fora de casa. Nessas cinco partidas, o Žalgiris marcou seis gols e sofreu doze.

O Freiburg venceu quatro dos últimos cinco jogos e perdeu um. Na partida mais recente, derrotou o Union Berlin por 2 a 0 na Bundesliga, depois de vencer o Trabzonspor por 1 a 0 fora de casa na Conference League. A única derrota nesse período foi para o Bayern de Munique, por 3 a 1. O Freiburg marcou sete gols e sofreu seis nessas cinco partidas.