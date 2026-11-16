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Como comprar ingressos para Fiorentina x Cagliari: preços da Serie A, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Fiorentina enfrenta o Cagliari pela Serie A. Saiba como garantir seus ingressos.

A Fiorentina recebe o Cagliari na segunda-feira, 7 de dezembro de 2026, no Artemio Franchi, em Florença.

No encontro mais recente entre as equipes pelo campeonato, em 24 de janeiro de 2026, o Cagliari conquistou uma vitória por 2 a 1 fora de casa, no Estádio Artemio Franchi. Antes disso, na temporada 2025–26 da Serie A, as duas equipes também protagonizaram um disputado empate por 1 a 1.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Fiorentina x Cagliari, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Fiorentina x Cagliari pela Serie A?

Fiorentina x Cagliari será disputado no Artemio Franchi, em Florença, na segunda-feira, 7 de dezembro de 2026.

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Campeonato Italiano - Rodada 14
Artemio Franchi, Firenze

Como comprar ingressos para Fiorentina x Cagliari pela Serie A?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Fiorentina x Cagliari pela Serie A no Estádio Artemio Franchi:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Os ingressos podem ser comprados diretamente pelo site oficial da ACF Fiorentina. É necessário criar uma conta gratuita para acessar o portal de vendas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelo clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Fiorentina x Cagliari pela Serie A?

Confira os preços dos ingressos para Fiorentina x Cagliari pela Serie A:

1. Canais oficiais do clube

  • Curva / setores atrás do gol: € 20 a € 35.
  • Maratona / setores laterais: € 40 a € 75.
  • Tribuna / assentos premium: € 90 a mais de € 150.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta pelo clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

  • Setores da Curva: € 80 a € 95.
  • Setores da Maratona: € 100 a mais de € 300.
  • Tribuna / área VIP: € 350 a mais de € 700.

Fiorentina x Cagliari pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Fiorentina e Cagliari

A Fiorentina chega a este jogo com uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas pela Serie A. O resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Sassuolo, após um empate por 2 a 2 com a Atalanta. Antes disso, a Fiorentina perdeu para Inter, Como e Genoa. Ao longo desses cinco jogos, marcou sete gols e sofreu onze.

O Cagliari somou apenas um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para a Lazio. Nesse período, também foi derrotado por 4 a 2 pela Roma e por 0 a 2 pelo Bologna. O único ponto veio de um empate por 1 a 1 com a Juventus. Em cinco partidas, o Cagliari marcou oito gols e sofreu treze.

FIO

FIO - Sequência

COM
D1-3
INT
D2-1
ATA
E2-2
SAS
V2-4
JUV
E2-2
Gol marcado (sofrido)
10/11
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
CGL

CGL - Sequência

MON
D4-0
BOL
D0-2
ROM
D4-2
LAZ
D2-1
FRC
V1-0
Gol marcado (sofrido)
4/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Fiorentina x Cagliari: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi em janeiro de 2026, quando o Cagliari venceu por 2 a 1 no Artemio Franchi. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Cagliari leva vantagem, com três vitórias contra duas da Fiorentina, além de um empate. A última vitória da Fiorentina nesse confronto foi em maio de 2024, quando venceu o Cagliari por 3 a 2 fora de casa.

Confrontos

FiorentinaEmpateCagliari
3
1
1
Campeonato Italiano
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Cagliari badge
Cagliari
CGL
2
FJ
Campeonato Italiano
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
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Fiorentina
FIO
1
FJ
Campeonato Italiano
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Cagliari
CGL
1
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Fiorentina
FIO
2
FJ
Campeonato Italiano
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
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Cagliari
CGL
0
FJ
Campeonato Italiano
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Cagliari
CGL
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
FJ
8Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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