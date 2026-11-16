Como comprar ingressos para Fiorentina x Cagliari: preços da Serie A, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

A Fiorentina recebe o Cagliari na segunda-feira, 7 de dezembro de 2026, no Artemio Franchi, em Florença.

No encontro mais recente entre as equipes pelo campeonato, em 24 de janeiro de 2026, o Cagliari conquistou uma vitória por 2 a 1 fora de casa, no Estádio Artemio Franchi. Antes disso, na temporada 2025–26 da Serie A, as duas equipes também protagonizaram um disputado empate por 1 a 1.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Fiorentina x Cagliari, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Fiorentina x Cagliari pela Serie A?

Fiorentina x Cagliari será disputado no Artemio Franchi, em Florença, na segunda-feira, 7 de dezembro de 2026.

Campeonato Italiano - Rodada 14 7 de dez. de 2026 - 14:45 Artemio Franchi, Firenze

Como comprar ingressos para Fiorentina x Cagliari pela Serie A?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Fiorentina x Cagliari pela Serie A no Estádio Artemio Franchi:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Os ingressos podem ser comprados diretamente pelo site oficial da ACF Fiorentina. É necessário criar uma conta gratuita para acessar o portal de vendas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelo clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Fiorentina x Cagliari pela Serie A?

Confira os preços dos ingressos para Fiorentina x Cagliari pela Serie A:

1. Canais oficiais do clube

Curva / setores atrás do gol: € 20 a € 35.

€ 20 a € 35. Maratona / setores laterais: € 40 a € 75.

€ 40 a € 75. Tribuna / assentos premium: € 90 a mais de € 150.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta pelo clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Setores da Curva: € 80 a € 95.

€ 80 a € 95. Setores da Maratona: € 100 a mais de € 300.

€ 100 a mais de € 300. Tribuna / área VIP: € 350 a mais de € 700.

Fiorentina x Cagliari pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Fiorentina e Cagliari

A Fiorentina chega a este jogo com uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas pela Serie A. O resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Sassuolo, após um empate por 2 a 2 com a Atalanta. Antes disso, a Fiorentina perdeu para Inter, Como e Genoa. Ao longo desses cinco jogos, marcou sete gols e sofreu onze.

O Cagliari somou apenas um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para a Lazio. Nesse período, também foi derrotado por 4 a 2 pela Roma e por 0 a 2 pelo Bologna. O único ponto veio de um empate por 1 a 1 com a Juventus. Em cinco partidas, o Cagliari marcou oito gols e sofreu treze.

Fiorentina x Cagliari: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi em janeiro de 2026, quando o Cagliari venceu por 2 a 1 no Artemio Franchi. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Cagliari leva vantagem, com três vitórias contra duas da Fiorentina, além de um empate. A última vitória da Fiorentina nesse confronto foi em maio de 2024, quando venceu o Cagliari por 3 a 2 fora de casa.