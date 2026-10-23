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Como comprar ingressos para Feyenoord x Inter: preços para o jogo da Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Feyenoord enfrenta a Inter na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

O encontro anterior entre as equipes pela Champions League ocorreu no mata-mata da temporada 2024/25, quando a Inter de Milão venceu os dois jogos.

Jogando em casa, o Feyenoord tentará aproveitar a atmosfera notoriamente intensa do De Kuip para dar o troco no gigante italiano.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Feyenoord x Inter, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Feyenoord x Inter pela Champions League?

Feyenoord x Inter será disputado no De Kuip, em Roterdã, na terça-feira, 3 de novembro de 2026.

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Como comprar ingressos para Feyenoord x Inter pela Champions League?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para Feyenoord x Inter pela Champions League:

  • Portal oficial de ingressos do clube: A compra diretamente pelo site oficial de ingressos do Feyenoord é a principal opção para os torcedores da casa. Em geral, as vendas começam com prioridade para sócios do clube.
  • Venda oficial de ingressos da Inter de Milão: Os torcedores visitantes podem consultar os canais oficiais de ingressos da Inter de Milão para verificar a disponibilidade de entradas destinadas ao setor visitante e as orientações sobre pacotes de viagem.
  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Feyenoord x Inter pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para Feyenoord x Inter de Milão pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns (venda para sócios/com prioridade): Os assentos comuns vendidos pelo portal oficial do Feyenoord geralmente custam aproximadamente de € 40 a € 110, com variação significativa conforme o setor e a condição de sócio do clube.
  • Ingressos para o setor visitante: As entradas destinadas aos torcedores visitantes e vendidas diretamente pelos canais oficiais da Inter de Milão geralmente custam entre € 45 e € 75, respeitando os limites de preço da Uefa para ingressos de visitantes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nas vendas oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços determinados pela demanda do mercado:

  • Atrás do gol / assentos menos centrais:€ 140 a € 230 para setores atrás dos gols e anéis superiores nas áreas da torcida da casa ou neutras.
  • Assentos comuns nas laterais:€ 200 a € 330 para lugares com vista lateral nos anéis superiores da Olympiatribune e da Maastribune.
  • Anel inferior / assentos centrais:€ 290 a € 470+ para lugares privilegiados mais próximos da linha do meio-campo.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade:€ 440 a € 1.500+ para assentos premium com acesso a lounges, refeições e serviços exclusivos.

Feyenoord x Inter pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Fase de Feyenoord e Inter

O Feyenoord venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, goleou o FC Utrecht por 5 a 0 na Eredivisie. Também aplicou 7 a 0 no PEC Zwolle pela mesma competição. O único revés nessa sequência foi a derrota por 5 a 1 para o Barcelona na Champions League. Em cinco jogos, o Feyenoord marcou 17 gols e sofreu nove, números que refletem um estilo aberto e ofensivo.

A Inter venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com a Roma na Serie A. Antes disso, venceu a Udinese por 5 a 3. A única derrota foi para o Real Madrid na Champions League. Nessas cinco partidas, a Inter marcou 12 gols e sofreu 11, mostrando tanto força ofensiva quanto vulnerabilidade defensiva.

FEY

FEY - Sequência

UTR
V5-0
AZ
V2-0
COM
V3-2
TEL
V3-4
BET
D1-0
Gol marcado (sofrido)
14/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
INT

INT - Sequência

LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
D3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Feyenoord x Inter: histórico recente de confrontos

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes na Champions League de 2024/25, com vitória da Inter em ambos os jogos. O encontro mais recente terminou com vitória da Inter por 2 a 1 no San Siro, em março de 2025, após o triunfo por 2 a 0 no De Kuip no jogo anterior do mesmo confronto. A Inter leva vantagem nos quatro encontros conhecidos entre as equipes, embora o Feyenoord tenha conquistado uma vitória por 1 a 0 no San Siro em um confronto pela Liga Europa em 2002.

Confrontos

FeyenoordEmpateInter de Milão
1
1
2
Liga dos Campeões
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FJ
Liga dos Campeões
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
FJ
Liga Europa
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
FJ
Liga Europa
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FJ
4Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/4
Ambas as equipes marcaram2/4
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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