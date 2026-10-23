O encontro anterior entre as equipes pela Champions League ocorreu no mata-mata da temporada 2024/25, quando a Inter de Milão venceu os dois jogos.

Jogando em casa, o Feyenoord tentará aproveitar a atmosfera notoriamente intensa do De Kuip para dar o troco no gigante italiano.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Feyenoord x Inter, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Feyenoord x Inter pela Champions League?

Feyenoord x Inter será disputado no De Kuip, em Roterdã, na terça-feira, 3 de novembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 15:00 de Kuip

Como comprar ingressos para Feyenoord x Inter pela Champions League?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para Feyenoord x Inter pela Champions League:

Portal oficial de ingressos do clube: A compra diretamente pelo site oficial de ingressos do Feyenoord é a principal opção para os torcedores da casa. Em geral, as vendas começam com prioridade para sócios do clube.

Venda oficial de ingressos da Inter de Milão: Os torcedores visitantes podem consultar os canais oficiais de ingressos da Inter de Milão para verificar a disponibilidade de entradas destinadas ao setor visitante e as orientações sobre pacotes de viagem.

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Feyenoord x Inter pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para Feyenoord x Inter de Milão pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns (venda para sócios/com prioridade): Os assentos comuns vendidos pelo portal oficial do Feyenoord geralmente custam aproximadamente de € 40 a € 110 , com variação significativa conforme o setor e a condição de sócio do clube.

Ingressos para o setor visitante: As entradas destinadas aos torcedores visitantes e vendidas diretamente pelos canais oficiais da Inter de Milão geralmente custam entre € 45 e € 75 , respeitando os limites de preço da Uefa para ingressos de visitantes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nas vendas oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas com preços determinados pela demanda do mercado:

Atrás do gol / assentos menos centrais: € 140 a € 230 para setores atrás dos gols e anéis superiores nas áreas da torcida da casa ou neutras.

Assentos comuns nas laterais: € 200 a € 330 para lugares com vista lateral nos anéis superiores da Olympiatribune e da Maastribune.

Anel inferior / assentos centrais: € 290 a € 470+ para lugares privilegiados mais próximos da linha do meio-campo.

Pacotes VIP e de hospitalidade:€ 440 a € 1.500+ para assentos premium com acesso a lounges, refeições e serviços exclusivos.

Feyenoord x Inter pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Fase de Feyenoord e Inter

O Feyenoord venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, goleou o FC Utrecht por 5 a 0 na Eredivisie. Também aplicou 7 a 0 no PEC Zwolle pela mesma competição. O único revés nessa sequência foi a derrota por 5 a 1 para o Barcelona na Champions League. Em cinco jogos, o Feyenoord marcou 17 gols e sofreu nove, números que refletem um estilo aberto e ofensivo.

A Inter venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com a Roma na Serie A. Antes disso, venceu a Udinese por 5 a 3. A única derrota foi para o Real Madrid na Champions League. Nessas cinco partidas, a Inter marcou 12 gols e sofreu 11, mostrando tanto força ofensiva quanto vulnerabilidade defensiva.

Feyenoord x Inter: histórico recente de confrontos

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes na Champions League de 2024/25, com vitória da Inter em ambos os jogos. O encontro mais recente terminou com vitória da Inter por 2 a 1 no San Siro, em março de 2025, após o triunfo por 2 a 0 no De Kuip no jogo anterior do mesmo confronto. A Inter leva vantagem nos quatro encontros conhecidos entre as equipes, embora o Feyenoord tenha conquistado uma vitória por 1 a 0 no San Siro em um confronto pela Liga Europa em 2002.