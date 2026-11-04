O Feyenoord recebe o FC Porto na terça-feira, 24 de novembro de 2026, no De Kuip, em Roterdã.

Os confrontos anteriores entre as equipes ocorreram na fase de grupos da Liga Europa da UEFA de 2019/20. Na partida disputada em Roterdã em 2019, o Feyenoord venceu a equipe portuguesa por 2 a 0 no De Kuip.

Quando começa Feyenoord x FC Porto pela Champions League?

Feyenoord x FC Porto começa na terça-feira, 24 de novembro de 2026, no De Kuip, em Roterdã.

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 de Kuip

Como comprar ingressos para Feyenoord x FC Porto pela Champions League?

Estas são as opções e os canais disponíveis para comprar ingressos para Feyenoord x FC Porto pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial do Feyenoord, por meio da cota para jogos em casa ou das vendas prioritárias para sócios. Torcedores visitantes que procuram lugares no setor destinado a eles devem consultar a disponibilidade e a cota de ingressos diretamente no portal oficial de vendas do FC Porto.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Champions League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Feyenoord x FC Porto pela Champions League?

Os preços dos ingressos para Feyenoord x FC Porto, pela fase de liga da Champions League, variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou no mercado de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

Cota geral e vendas para sócios: Os preços geralmente variam entre aproximadamente € 45 e € 110 .

Os preços geralmente variam entre aproximadamente . Setores visitantes: Os preços geralmente seguem os limites padrão da UEFA para torcedores visitantes e costumam ficar entre € 50 e € 70.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Anúncios comuns: Começam em torno de € 120 a € 130 para lugares no anel superior atrás dos gols.

Começam em torno de para lugares no anel superior atrás dos gols. Lugares premium e nas laterais do campo: Geralmente custam entre € 200 e € 360 ou mais, variando conforme a demanda e a disponibilidade à medida que o dia do jogo se aproxima.

Feyenoord x FC Porto pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Feyenoord e FC Porto

O Feyenoord chega a este confronto com quatro vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. Sua única derrota foi por 1 a 0 para o Real Betis na Champions League. O resultado mais recente antes desse revés foi uma suada vitória por 4 a 3 fora de casa contra o Telstar, pela Eredivisie. Antes, venceu o Como por 3 a 2 na Champions League e goleou o FC Utrecht por 5 a 0 no campeonato nacional, reforçando a força ofensiva que tem marcado sua temporada. Nessas cinco partidas, o Feyenoord marcou 15 gols e sofreu sete.

Os últimos cinco jogos do Porto mostram um cenário mais irregular. A equipe venceu três e perdeu dois, com as duas derrotas na Champions League: uma por 3 a 2 para o Real Betis e outra por 1 a 0 para o PSV Eindhoven em sua partida europeia mais recente. O desempenho no campeonato nacional tem sido melhor: as vitórias por 2 a 1 sobre o Maritimo e por 3 a 1 sobre o Benfica, na Liga Portugal, demonstram a qualidade à disposição de Farioli. O Porto marcou sete gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

Feyenoord x FC Porto: histórico recente do confronto

O histórico de confrontos entre os clubes é curto, mas os resultados em casa favorecem o Feyenoord. O encontro mais recente aconteceu pela Liga Europa em outubro de 2019, quando o Feyenoord venceu o Porto por 2 a 0 no De Kuip. O Porto ganhou o jogo de volta mais tarde naquela mesma temporada, por 3 a 2 em Portugal. O único outro confronto registrado entre as equipes terminou sem gols, em um amistoso de 2007. Ao longo dessas três partidas, o retrospecto é equilibrado, embora o desempenho do Feyenoord em casa contra o Porto lhe dê uma ligeira vantagem histórica no De Kuip.