O Feyenoord recebe o FC Porto na terça-feira, 24 de novembro de 2026, no De Kuip, em Roterdã.

Os confrontos anteriores entre as equipes aconteceram na fase de grupos da Liga Europa da UEFA de 2019/20. Na partida disputada em Roterdã em 2019, o Feyenoord venceu a equipe portuguesa por 2 a 0 no De Kuip.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Feyenoord x FC Porto, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Feyenoord x FC Porto pela Champions League?

Feyenoord x FC Porto será disputado no De Kuip, em Roterdã, na terça-feira, 24 de novembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 de Kuip

Como comprar ingressos para Feyenoord x FC Porto pela Champions League?

Estas são as opções e os canais disponíveis para comprar ingressos para Feyenoord x FC Porto pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial do Feyenoord, por meio da carga destinada aos jogos em casa ou da venda prioritária para sócios. Torcedores visitantes que buscam lugares no setor reservado à torcida do FC Porto devem consultar a disponibilidade e a carga de ingressos diretamente no portal oficial de venda do clube português.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cargas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Feyenoord x FC Porto pela Champions League?

Os preços dos ingressos para Feyenoord x FC Porto, pela fase de liga da Champions League, variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou no mercado de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

Carga geral e venda para sócios: Os preços costumam variar aproximadamente de € 45 a € 110 .

Os preços costumam variar aproximadamente de . Setores visitantes: Os preços geralmente seguem os limites padrão da UEFA para torcedores visitantes, ficando em torno de € 50 a € 70.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Anúncios de ingressos comuns: Os preços começam em torno de € 120 a € 130 para lugares na parte superior dos setores atrás dos gols.

Os preços começam em torno de para lugares na parte superior dos setores atrás dos gols. Lugares premium e nas laterais do campo: Geralmente custam de € 200 a mais de € 360, variando conforme a demanda e a disponibilidade à medida que o dia do jogo se aproxima.

Feyenoord x FC Porto pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Feyenoord e FC Porto

O Feyenoord chega a este confronto com quatro vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. Sua única derrota foi por 1 a 0 para o Real Betis na Champions League. O resultado imediatamente anterior a esse revés foi uma vitória disputada por 3 a 4 fora de casa contra o Telstar, pela Eredivisie. Antes disso, venceu o Como por 3 a 2 na Champions League e goleou o FC Utrecht por 5 a 0 no campeonato nacional, reforçando a força ofensiva que tem marcado sua temporada. Nessas cinco partidas, o Feyenoord marcou 15 gols e sofreu sete.

Os últimos cinco jogos do Porto mostram um cenário mais irregular. A equipe venceu três e perdeu dois, com ambas as derrotas na Champions League: por 3 a 2 para o Real Betis e por 1 a 0 para o PSV Eindhoven em seu compromisso europeu mais recente. O desempenho no campeonato nacional tem sido melhor: a vitória por 2 a 1 sobre o Maritimo e o triunfo por 3 a 1 contra o Benfica, pela Liga Portugal, demonstram a qualidade à disposição de Farioli. O Porto marcou sete gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

Feyenoord x FC Porto: retrospecto recente do confronto direto

O histórico de confrontos entre os clubes é curto, mas os resultados favorecem o Feyenoord em casa. O encontro mais recente aconteceu pela Liga Europa, em outubro de 2019, quando o Feyenoord venceu o Porto por 2 a 0 no De Kuip. O Porto venceu o jogo de volta mais tarde naquela mesma temporada, por 3 a 2 em Portugal. O único outro confronto registrado entre as equipes terminou sem gols, em um amistoso de 2007. Considerando os três jogos, o retrospecto é bastante equilibrado, embora o desempenho do Feyenoord em casa contra o Porto lhe dê uma pequena vantagem histórica no De Kuip.