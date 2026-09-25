Feyenoord enfrenta o Como na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, no De Kuip, em Roterdã.
O Feyenoord tentará se recuperar em casa após perder por 5 a 1 fora de casa para o FC Barcelona em sua partida de estreia. Enquanto isso, o time italiano Como 1907 chega ao confronto com confiança após uma impressionante vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig em sua estreia na Champions League.
Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Feyenoord x Como, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Feyenoord x Como pela Champions League?
Feyenoord x Como começa no De Kuip, em Roterdã, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Feyenoord x Como pela Champions League?
Para comprar ingressos para o jogo Feyenoord x Como pela Champions League, no De Kuip, em Roterdã, em 14 de outubro de 2026, siga estas opções:
1. Canais oficiais do clube
- Bilheteria oficial do Feyenoord: A forma mais confiável e mais barata de comprar ingressos é diretamente pelo site oficial de bilheteria do Feyenoord (tickets.feyenoord.com). Você precisará criar uma conta gratuita "My Feyenoord" para se registrar e fazer uma compra.
- Prioridade e janelas de venda: As vendas oficiais geralmente abrem algumas semanas antes da partida. O acesso prioritário é dado primeiro aos sócios-torcedores do Feyenoord e aos membros oficiais do clube, antes que os ingressos restantes entrem em venda pública.
2. Plataformas de revenda
- Feyenoord Ticket Exchange: Se a partida esgotar nos canais oficiais, confira a plataforma oficial Feyenoord Ticket Exchange, onde os donos de carnês de temporada revendem seus lugares legalmente pelo valor de face.
Quanto custam os ingressos para Feyenoord x Como pela Champions League?
O custo dos ingressos para a partida Feyenoord x Como pela UEFA Champions League no De Kuip varia dependendo se você os compra pelos canais oficiais ou por plataformas secundárias de revenda:
1. Preços oficiais do clube (valor de face)
- Assentos padrão: Os ingressos oficiais vendidos diretamente pelo Feyenoord geralmente variam entre € 35 e € 85.
- Categoria 1 e assentos premium: Os melhores lugares ao longo da lateral do campo ou nos anéis superiores variam de € 85 a € 130.
- Pacotes VIP e hospitalidade: Os pacotes premium de hospitalidade normalmente começam em cerca de € 250 a € 500+, o que inclui comida, bebidas e acesso ao lounge.
2. Plataformas secundárias e de revenda
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados, os torcedores podem recorrer a plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, para garantir lugares para a partida.
- Preço inicial: Devido à alta demanda por jogos da Champions League e à disponibilidade pública limitada, os ingressos básicos em mercados de revenda verificados atualmente começam em cerca de € 100 a € 175.
- Assentos médios: Os lugares intermediários na lateral longa em sites de revenda custam em média cerca de € 180 a € 300.
Feyenoord x Como pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Forma de Feyenoord e Como
O Feyenoord somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Sua apresentação mais recente foi uma contundente vitória por 7 a 0 sobre o PEC Zwolle na Eredivisie, embora isso tenha vindo depois de uma derrota por 5 a 1 para o Barcelona na Champions League. Também venceu por 3 a 1 fora de casa o NEC Nijmegen e por 5 a 2 o Cambuur nesse período.
O Como venceu três e empatou dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na Champions League, e também conquistou um triunfo por 4 a 1 sobre o Genoa na Serie A e uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Napoli. Os únicos pontos perdidos nessa sequência vieram em um empate por 1 a 1 com a Udinese e em um empate amistoso por 0 a 0 com o Liverpool.
Feyenoord x Como: retrospecto recente do confronto direto
No momento, não há dados disponíveis de confronto direto entre Feyenoord e Como para esta partida.
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