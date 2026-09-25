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Como comprar ingressos para Feyenoord x Como: preços da Liga dos Campeões, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Feyenoord enfrenta o Como na Champions League. Veja como você pode garantir seus ingressos

Feyenoord enfrenta o Como na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, no De Kuip, em Roterdã.

O Feyenoord tentará se recuperar em casa após perder por 5 a 1 fora de casa para o FC Barcelona em sua partida de estreia. Enquanto isso, o time italiano Como 1907 chega ao confronto com confiança após uma impressionante vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig em sua estreia na Champions League.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Feyenoord x Como, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Feyenoord x Como pela Champions League?

Feyenoord x Como começa no De Kuip, em Roterdã, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

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Como comprar ingressos para Feyenoord x Como pela Champions League?

Para comprar ingressos para o jogo Feyenoord x Como pela Champions League, no De Kuip, em Roterdã, em 14 de outubro de 2026, siga estas opções:

1. Canais oficiais do clube

  • Bilheteria oficial do Feyenoord: A forma mais confiável e mais barata de comprar ingressos é diretamente pelo site oficial de bilheteria do Feyenoord (tickets.feyenoord.com). Você precisará criar uma conta gratuita "My Feyenoord" para se registrar e fazer uma compra.
  • Prioridade e janelas de venda: As vendas oficiais geralmente abrem algumas semanas antes da partida. O acesso prioritário é dado primeiro aos sócios-torcedores do Feyenoord e aos membros oficiais do clube, antes que os ingressos restantes entrem em venda pública.

2. Plataformas de revenda

  • Feyenoord Ticket Exchange: Se a partida esgotar nos canais oficiais, confira a plataforma oficial Feyenoord Ticket Exchange, onde os donos de carnês de temporada revendem seus lugares legalmente pelo valor de face.

Quanto custam os ingressos para Feyenoord x Como pela Champions League?

O custo dos ingressos para a partida Feyenoord x Como pela UEFA Champions League no De Kuip varia dependendo se você os compra pelos canais oficiais ou por plataformas secundárias de revenda:

1. Preços oficiais do clube (valor de face)

  • Assentos padrão: Os ingressos oficiais vendidos diretamente pelo Feyenoord geralmente variam entre € 35 e € 85.
  • Categoria 1 e assentos premium: Os melhores lugares ao longo da lateral do campo ou nos anéis superiores variam de € 85 a € 130.
  • Pacotes VIP e hospitalidade: Os pacotes premium de hospitalidade normalmente começam em cerca de € 250 a € 500+, o que inclui comida, bebidas e acesso ao lounge.

2. Plataformas secundárias e de revenda

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados, os torcedores podem recorrer a plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, para garantir lugares para a partida.

  • Preço inicial: Devido à alta demanda por jogos da Champions League e à disponibilidade pública limitada, os ingressos básicos em mercados de revenda verificados atualmente começam em cerca de € 100 a € 175.
  • Assentos médios: Os lugares intermediários na lateral longa em sites de revenda custam em média cerca de € 180 a € 300.

Feyenoord x Como pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Feyenoord e Como

O Feyenoord somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Sua apresentação mais recente foi uma contundente vitória por 7 a 0 sobre o PEC Zwolle na Eredivisie, embora isso tenha vindo depois de uma derrota por 5 a 1 para o Barcelona na Champions League. Também venceu por 3 a 1 fora de casa o NEC Nijmegen e por 5 a 2 o Cambuur nesse período.

O Como venceu três e empatou dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na Champions League, e também conquistou um triunfo por 4 a 1 sobre o Genoa na Serie A e uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Napoli. Os únicos pontos perdidos nessa sequência vieram em um empate por 1 a 1 com a Udinese e em um empate amistoso por 0 a 0 com o Liverpool.

FEY

FEY - Sequência

HAA
E2-2
NEC
V1-3
BAR
D5-1
ZWO
V0-7
UTR
V5-0
Gol marcado (sofrido)
18/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
COM

COM - Sequência

NAP
V1-2
GEN
V1-4
RBL
V4-1
PAR
V2-1
FRC
D2-0
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Feyenoord x Como: retrospecto recente do confronto direto

No momento, não há dados disponíveis de confronto direto entre Feyenoord e Como para esta partida.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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