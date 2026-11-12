Como comprar ingressos para Feyenoord x Ajax: preços do De Klassieker, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O icônico De Klassieker está de volta: Feyenoord e Ajax se enfrentam em um grande duelo da Eredivisie. Os históricos rivais holandeses medirão forças no De Kuip, em Roterdã, em 29 de novembro de 2026.

A GOAL reúne todas as informações essenciais para você acompanhar a partida ao vivo. Continue lendo para saber como garantir seus ingressos agora e não ficar de fora.

Qual é o horário de início de Feyenoord x Ajax pela Eredivisie?

Feyenoord x Ajax será disputado no De Kuip, em Roterdã. O horário oficial de início será confirmado mais perto da partida.

Eredivisie - Rodada 14 29 de nov. de 2026 - 08:30 de Kuip

Onde comprar ingressos para Feyenoord x Ajax pelo De Klassieker?

O melhor lugar para encontrar ingressos é o site oficial do Feyenoord ou sua bilheteria. Os ingressos costumam ser disponibilizados em etapas. A pré-venda geralmente é reservada a quem tem ingresso de temporada e a sócios oficiais do clube, que recebem a primeira oportunidade de garantir seus lugares. Após essa etapa inicial, começa a venda geral ao público.

A StubHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados. No mercado de revenda, é possível encontrar lugares disponíveis para este grande clássico mesmo depois que os canais oficiais não tiverem mais ingressos.

Quanto custam os ingressos para Feyenoord x Ajax pelo De Klassieker?

Os preços dos ingressos para este confronto da Eredivisie variam conforme o setor escolhido no De Kuip, em Roterdã. Na venda pelo fornecedor oficial, os preços geralmente começam em torno de € 50 para lugares nos setores comuns, a opção mais acessível para assistir à partida ao vivo.

A StubHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados. No mercado de revenda, os preços começam atualmente em torno de € 170.

Feyenoord x Ajax pela Eredivisie: tudo o que você precisa saber

Momento de Feyenoord e Ajax

O Feyenoord somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 5 a 3 para o SC Heerenveen na Eredivisie. Nesse período, também perdeu por 3 a 0 para a Inter de Milão na Champions League. Empates com Fortuna Sittard e PSV, além de uma derrota por 1 a 0 para o Real Betis, completam a difícil sequência recente.

O Ajax venceu quatro dos últimos cinco jogos e não perdeu na Eredivisie nesse período. Na partida mais recente, empatou em 2 a 2 com o FC Twente. Antes disso, venceu o FC Midtjylland por 6 a 1 na Conference League, o AZ Alkmaar por 1 a 0, o Sparta Rotterdam por 2 a 1 e a Atalanta por 2 a 0. O Ajax marcou 11 gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

Feyenoord x Ajax: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes terminou em 1 a 1 no De Kuip, pela Eredivisie, em 22 de março de 2026. Antes disso, o Ajax venceu o Feyenoord em casa por 2 a 0 em dezembro de 2025 e por 2 a 1 em fevereiro de 2025, respectivamente. A última vitória do Feyenoord em casa nesse confronto ocorreu em abril de 2024, quando goleou o Ajax por 6 a 0. O Ajax, porém, venceu por 2 a 0 quando os clubes se enfrentaram no De Kuip em outubro de 2024. O Ajax ganhou três dos últimos cinco confrontos entre os clubes.