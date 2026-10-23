O próximo jogo promete um confronto europeu interessante, já que não há registro de partidas oficiais anteriores entre os dois clubes em competições da UEFA.

O Liverpool chega em boa fase em todas as competições, demonstrando capacidade de reação e consistência tanto na Premier League quanto nos torneios continentais.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Fenerbahçe x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Fenerbahçe x Liverpool pela Champions League?

Fenerbahçe x Liverpool será disputado no Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, em Istambul, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Como comprar ingressos para Fenerbahçe x Liverpool pela Champions League?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o próximo jogo da Champions League entre Fenerbahçe e Liverpool no Estádio Şükrü Saracoğlu:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos do Fenerbahçe SK: Como mandante, o Fenerbahçe administra a venda primária de ingressos por meio de seu portal oficial e do sistema Passolig. A prioridade e o acesso muitas vezes exigem associação ao clube ou um cartão Passolig vinculado à equipe.

Site oficial do Liverpool FC: O Liverpool recebe uma cota específica de ingressos para os torcedores visitantes. Detentores de carnês de temporada e sócios que atendam aos critérios do clube podem solicitar ou comprar ingressos pelo portal oficial do Liverpool.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos : Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Fenerbahçe x Liverpool pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o jogo da Champions League entre Fenerbahçe e Liverpool variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais ou no mercado de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / setor superior: Geralmente custam de € 40 a € 90 , embora jogos de grande destaque frequentemente levem os preços dos ingressos comuns vendidos pelo clube à parte mais alta dessa faixa.

Setor inferior / assentos premium: Geralmente custam de € 90 a € 150 .

Pacotes de hospitalidade: Geralmente começam em torno de € 150 a € 300 ou mais quando comprados diretamente nas vendas iniciais dos clubes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns / setor superior: A partir de cerca de € 210 a € 230 , devido à alta procura por um importante jogo europeu.

Setor inferior / assentos nas laterais do campo: Os melhores lugares no setor inferior, como os da tribuna Spor Toto ou das seções da arquibancada norte, frequentemente custam de € 550 a € 600 ou mais .

Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: Os ingressos premium de hospitalidade muitas vezes partem de mais de € 5.400 , dependendo do pacote específico e da disponibilidade na plataforma.

Fenerbahçe x Liverpool pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Fenerbahçe e Liverpool

O Fenerbahçe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate sem gols com o Gaziantep FK pela Super Lig, depois de um empate em 1 a 1 com a Roma pela Champions League. O ponto alto dessa sequência foi uma vitória contundente por 8 a 0 sobre o Eyupspor, embora a derrota por 2 a 1 para o Besiktas no início desse período mostre que o clube não está imune a tropeços no cenário nacional. Nesses cinco jogos, o Fenerbahçe marcou 12 gols e sofreu três.

O Liverpool chega em boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o AFC Bournemouth, fora de casa, pela Premier League. Nesse período, também venceu o Tottenham Hotspur por 3 a 1 na Carabao Cup. O Liverpool conquistou uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Atletico Madrid pela Champions League, resultado que demonstrou sua capacidade de reação. Um empate em 0 a 0 com o Fulham foi o único tropeço em uma sequência recente que, de resto, foi dominante.

Fenerbahçe x Liverpool: histórico recente de confrontos

Não há dados de confrontos entre Fenerbahçe e Liverpool nos registros fornecidos. Os dois clubes não se enfrentaram recentemente em partidas oficiais de competições europeias incluídas nesse conjunto de dados. Assim, o encontro pela Champions League em Istambul representa um novo capítulo na rivalidade continental entre eles.