Quando os dois maiores clubes da Turquia, Galatasaray e Fenerbahçe, se enfrentam em Istambul, o clima é sempre eletrizante, seja no Estádio Ali Sami Yen (Rams Park), seja no Estádio Şükrü Saracoğlu. O Fenerbahçe recebe o próximo e aguardado Clássico Intercontinental em março de 2027, e você pode acompanhar esse grande jogo da Süper Lig ao garantir seus ingressos hoje.

O Galatasaray busca conquistar nesta temporada o quinto título consecutivo do Campeonato Turco, um recorde, mas pode esperar forte oposição, inclusive de seu rival da cidade. Embora o Fenerbahçe não seja campeão desde a temporada 2013/14, o clube continua na disputa por títulos: terminou em segundo lugar nas últimas cinco edições da Süper Lig.

No primeiro confronto entre as equipes nesta temporada, em 26 de outubro de 2026, Victor Osimhen foi o destaque ao marcar dois gols na vitória por 2 a 1 no Rams Park. Com Osimhen e outros nomes de destaque, como Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood e Romelu Lukaku, previstos para entrar em campo novamente, o próximo encontro entre os dois gigantes de Istambul promete ser mais uma ocasião imperdível.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre os ingressos para Fenerbahçe x Galatasaray, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será o próximo jogo entre Fenerbahçe e Galatasaray?

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Como comprar ingressos para Fenerbahçe x Galatasaray

Os ingressos oficiais para o Clássico Intercontinental entre Fenerbahçe e Galatasaray, no Estádio Şükrü Saracoğlu, podem ser comprados pela internet na Passo, plataforma oficial centralizada de venda de ingressos da Turquia.

Para o próximo jogo, em março, a expectativa é que a venda pelos canais oficiais comece de 3 a 5 dias antes da partida.

No entanto, como esta é uma das rivalidades de maior procura no mundo, garantir um ingresso oficial exige passar pelas etapas de venda prioritária do clube.

Venda prioritária : Começa exclusivamente para associados oficiais do Fenerbahçe e titulares de cartões de categorias superiores do clube.

Titulares do Passolig do Fenerbahçe : A venda é aberta em seguida aos torcedores comuns que possuem um cartão Passolig vinculado ao Fenerbahçe.

Venda ao público geral : Só é aberta se restarem ingressos. A quantidade destinada ao clássico é extremamente limitada e, porém, raramente chega à etapa de venda ao público geral, quando chega.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para Fenerbahçe x Galatasaray no mercado de revenda. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam comprá-los de última hora.

Quanto custam os ingressos para Fenerbahçe x Galatasaray?

Os ingressos oficiais para jogos do Fenerbahçe no Estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, geralmente custam entre € 30 e € 100 (aproximadamente 1.200 a mais de 3.800 TL) em partidas comuns da Süper Lig. O preço depende muito do adversário e do setor.

O estádio do Fenerbahçe é dividido em vários setores e níveis principais:

Atrás dos gols / Kale Arkası (arquibancadas Norte / Migros e Spor Toto/Sul): São os setores dos torcedores mais apaixonados e barulhentos, incluindo os grupos organizados mais fervorosos. Os ingressos custam entre $ 30 e $ 50 em jogos comuns do campeonato.

Setores superiores / Üst Tribün (Maraton Üst e Fenerium Üst): Assentos elevados nas laterais do campo, com ótima visão do jogo. Os ingressos custam entre € 40 e € 65.

Setores inferiores / Alt Tribün (Maraton Alt e Fenerium Alt): Assentos premium próximos ao gramado, nas laterais do campo, perto dos jogadores e dos bancos de reservas. Os ingressos custam de € 70 a mais de € 100 em jogos comuns.

Pacotes VIP e de hospitalidade: Incluem acesso a lounges de luxo, serviço de alimentação e assentos centrais privilegiados. Os preços vão de € 150 a mais de € 300.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Şükrü Saracoğlu

O Estádio Şükrü Saracoğlu, atualmente chamado de Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex por motivos de patrocínio, é uma das arenas de futebol mais lendárias, intimidadoras e historicamente importantes da Europa. Sua apaixonada torcida costuma reverenciá-lo como “O Templo”.

Localizada no movimentado distrito de Kadıköy, no lado asiático de Istambul, a arena, com capacidade entre 47.430 e 50.530 espectadores, todos sentados, é a casa do Fenerbahçe, gigante multiesportivo turco, desde sua inauguração em 1908.

Entre as partidas memoráveis disputadas no Estádio Şükrü Saracoğlu estão:

Final da Copa da Uefa (2009) : O estádio recebeu a última final da Copa da Uefa, na qual o Shakhtar Donetsk venceu o Werder Bremen por 2 a 1. Luiz Adriano abriu o placar para o Shakhtar, Naldo empatou para o Bremen, e Jadson marcou o gol histórico da vitória na prorrogação, aos 97 minutos.

O lendário 6 a 0 no clássico (2002) : No capítulo mais famoso da intensa rivalidade do Clássico Intercontinental, o Fenerbahçe dominou completamente seu arquirrival Galatasaray. Mesmo com um jogador a menos, o Fenerbahçe marcou seis gols sem sofrer nenhum, com Ümit Özat fechando o placar. O resultado de 6 a 0 continua sendo parte central da história do clube.

O hat-trick de Şanlı contra o Manchester United (2004) : Em uma partida marcante da fase de grupos da Champions League, Tuncay Şanlı, ídolo cultuado pela torcida, marcou três gols, incluindo uma bicicleta espetacular, para derrotar o Manchester United de Alex Ferguson.

O Prado do Padre: Antes da existência de qualquer estrutura de concreto, o terreno onde hoje fica o Estádio Şükrü Saracoğlu era conhecido como Papazın Çayırı (O Prado do Padre). Ali ficava o primeiro campo de futebol oficial do país, onde foram disputadas as primeiras partidas da Liga de Futebol de Istambul.

Fenerbahçe x Galatasaray: tudo o que você precisa saber

Fenerbahçe x Galatasaray: retrospecto recente dos confrontos diretos

No histórico Clássico Intercontinental (Kıtalararası Derbi), o Fenerbahçe leva vantagem sobre o Galatasaray no retrospecto geral de jogos oficiais e amistosos. A rivalidade começou no primeiro encontro entre os clubes, em 1909, vencido pelo Galatasaray por 2 a 0. Desde então, os dois disputaram 407 partidas. O Fenerbahçe venceu 150, o Galatasaray ganhou 132 e houve 125 empates.

O Galatasaray venceu o confronto mais recente com seu rival da cidade por 2 a 1, em uma acirrada partida da Süper Lig disputada no Rams Park em outubro de 2026.



