Quando os dois maiores clubes da Turquia, Galatasaray e Fenerbahçe, se enfrentam em Istambul, o clima é sempre eletrizante, seja no Estádio Ali Sami Yen (Rams Park), seja no Estádio Şükrü Saracoğlu. O Fenerbahçe recebe o próximo e aguardado Clássico Intercontinental em março de 2027, e você pode acompanhar esse grande jogo da Süper Lig ao garantir seus ingressos hoje.
O Galatasaray busca conquistar nesta temporada o quinto título consecutivo do Campeonato Turco, um recorde, mas pode esperar forte oposição, inclusive de seu rival da cidade. Embora o Fenerbahçe não seja campeão desde a temporada 2013/14, o clube continua na disputa por títulos: terminou em segundo lugar nas últimas cinco edições da Süper Lig.
No primeiro confronto entre as equipes nesta temporada, em 26 de outubro de 2026, Victor Osimhen foi o destaque ao marcar dois gols na vitória por 2 a 1 no Rams Park. Com Osimhen e outros nomes de destaque, como Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood e Romelu Lukaku, previstos para entrar em campo novamente, o próximo encontro entre os dois gigantes de Istambul promete ser mais uma ocasião imperdível.
A GOAL traz as informações mais recentes sobre os ingressos para Fenerbahçe x Galatasaray, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.
Quando será o próximo jogo entre Fenerbahçe e Galatasaray?
Data
Jogo (horário local)
Estádio (localização)
Ingressos
20/21/22 de março
Süper Lig: Fenerbahçe x Galatasaray (a confirmar)
Estádio Şükrü Saracoğlu (Istambul)
Como comprar ingressos para Fenerbahçe x Galatasaray
Os ingressos oficiais para o Clássico Intercontinental entre Fenerbahçe e Galatasaray, no Estádio Şükrü Saracoğlu, podem ser comprados pela internet na Passo, plataforma oficial centralizada de venda de ingressos da Turquia.
Para o próximo jogo, em março, a expectativa é que a venda pelos canais oficiais comece de 3 a 5 dias antes da partida.
No entanto, como esta é uma das rivalidades de maior procura no mundo, garantir um ingresso oficial exige passar pelas etapas de venda prioritária do clube.
- Venda prioritária: Começa exclusivamente para associados oficiais do Fenerbahçe e titulares de cartões de categorias superiores do clube.
- Titulares do Passolig do Fenerbahçe: A venda é aberta em seguida aos torcedores comuns que possuem um cartão Passolig vinculado ao Fenerbahçe.
- Venda ao público geral: Só é aberta se restarem ingressos. A quantidade destinada ao clássico é extremamente limitada e, porém, raramente chega à etapa de venda ao público geral, quando chega.
Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para Fenerbahçe x Galatasaray no mercado de revenda. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam comprá-los de última hora.
Quanto custam os ingressos para Fenerbahçe x Galatasaray?
Os ingressos oficiais para jogos do Fenerbahçe no Estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, geralmente custam entre € 30 e € 100 (aproximadamente 1.200 a mais de 3.800 TL) em partidas comuns da Süper Lig. O preço depende muito do adversário e do setor.
O estádio do Fenerbahçe é dividido em vários setores e níveis principais:
Atrás dos gols / Kale Arkası (arquibancadas Norte / Migros e Spor Toto/Sul): São os setores dos torcedores mais apaixonados e barulhentos, incluindo os grupos organizados mais fervorosos. Os ingressos custam entre $ 30 e $ 50 em jogos comuns do campeonato.
Setores superiores / Üst Tribün (Maraton Üst e Fenerium Üst): Assentos elevados nas laterais do campo, com ótima visão do jogo. Os ingressos custam entre € 40 e € 65.
Setores inferiores / Alt Tribün (Maraton Alt e Fenerium Alt): Assentos premium próximos ao gramado, nas laterais do campo, perto dos jogadores e dos bancos de reservas. Os ingressos custam de € 70 a mais de € 100 em jogos comuns.
Pacotes VIP e de hospitalidade: Incluem acesso a lounges de luxo, serviço de alimentação e assentos centrais privilegiados. Os preços vão de € 150 a mais de € 300.
Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.
Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Şükrü Saracoğlu
O Estádio Şükrü Saracoğlu, atualmente chamado de Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex por motivos de patrocínio, é uma das arenas de futebol mais lendárias, intimidadoras e historicamente importantes da Europa. Sua apaixonada torcida costuma reverenciá-lo como “O Templo”.
Localizada no movimentado distrito de Kadıköy, no lado asiático de Istambul, a arena, com capacidade entre 47.430 e 50.530 espectadores, todos sentados, é a casa do Fenerbahçe, gigante multiesportivo turco, desde sua inauguração em 1908.
Entre as partidas memoráveis disputadas no Estádio Şükrü Saracoğlu estão:
- Final da Copa da Uefa (2009): O estádio recebeu a última final da Copa da Uefa, na qual o Shakhtar Donetsk venceu o Werder Bremen por 2 a 1. Luiz Adriano abriu o placar para o Shakhtar, Naldo empatou para o Bremen, e Jadson marcou o gol histórico da vitória na prorrogação, aos 97 minutos.
- O lendário 6 a 0 no clássico (2002): No capítulo mais famoso da intensa rivalidade do Clássico Intercontinental, o Fenerbahçe dominou completamente seu arquirrival Galatasaray. Mesmo com um jogador a menos, o Fenerbahçe marcou seis gols sem sofrer nenhum, com Ümit Özat fechando o placar. O resultado de 6 a 0 continua sendo parte central da história do clube.
- O hat-trick de Şanlı contra o Manchester United (2004): Em uma partida marcante da fase de grupos da Champions League, Tuncay Şanlı, ídolo cultuado pela torcida, marcou três gols, incluindo uma bicicleta espetacular, para derrotar o Manchester United de Alex Ferguson.
O Prado do Padre: Antes da existência de qualquer estrutura de concreto, o terreno onde hoje fica o Estádio Şükrü Saracoğlu era conhecido como Papazın Çayırı (O Prado do Padre). Ali ficava o primeiro campo de futebol oficial do país, onde foram disputadas as primeiras partidas da Liga de Futebol de Istambul.
Fenerbahçe x Galatasaray: tudo o que você precisa saber
Fenerbahçe x Galatasaray: retrospecto recente dos confrontos diretos
No histórico Clássico Intercontinental (Kıtalararası Derbi), o Fenerbahçe leva vantagem sobre o Galatasaray no retrospecto geral de jogos oficiais e amistosos. A rivalidade começou no primeiro encontro entre os clubes, em 1909, vencido pelo Galatasaray por 2 a 0. Desde então, os dois disputaram 407 partidas. O Fenerbahçe venceu 150, o Galatasaray ganhou 132 e houve 125 empates.
O Galatasaray venceu o confronto mais recente com seu rival da cidade por 2 a 1, em uma acirrada partida da Süper Lig disputada no Rams Park em outubro de 2026.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|9
|7
|1
|1
|19
|12
|+7
|22
V
V
V
D
V
|2
|9
|6
|2
|1
|20
|10
|+10
|20
V
V
E
V
V
|3
|9
|6
|1
|2
|22
|8
|+14
|19
V
V
V
V
D
|4
|9
|6
|0
|3
|18
|10
|+8
|18
V
D
V
D
V
|5
|9
|5
|1
|3
|23
|8
|+15
|16
D
V
V
V
E
|6
|9
|4
|4
|1
|13
|9
|+4
|16
V
V
D
E
V
|7
|9
|5
|0
|4
|11
|9
|+2
|15
V
D
D
V
D
|8
|9
|4
|2
|3
|8
|12
|-4
|14
V
V
E
V
D
|9
|9
|4
|1
|4
|18
|15
|+3
|13
D
V
V
D
V
|10
|9
|3
|3
|3
|19
|16
|+3
|12
V
V
V
E
E
|11
|9
|3
|3
|3
|9
|11
|-2
|12
D
D
E
V
E
|12
|9
|3
|2
|4
|12
|14
|-2
|11
D
V
E
V
D
|13
|9
|3
|1
|5
|11
|15
|-4
|10
D
D
D
E
V
|14
|9
|2
|2
|5
|6
|9
|-3
|8
V
D
E
E
V
|15
|9
|2
|2
|5
|9
|15
|-6
|8
D
D
D
D
E
|16
|9
|2
|2
|5
|7
|18
|-11
|8
D
D
E
D
D
|17
|9
|1
|1
|7
|8
|21
|-13
|4
D
D
D
D
D
|18
|9
|1
|0
|8
|2
|23
|-21
|3
D
D
D
D
D