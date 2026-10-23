O Porto chega a este jogo buscando aproveitar sua força em casa e sua experiência em competições continentais no Estádio do Dragão. Já o Napoli quer testar a profundidade do elenco e sua capacidade de adaptação tática diante de um adversário português difícil fora de casa.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para FC Porto x SSC Napoli, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa FC Porto x SSC Napoli pela Champions League?

FC Porto x SSC Napoli começa na quarta-feira, 4 de novembro de 2026, no Estádio do Dragão, no Porto.

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Como comprar ingressos para FC Porto x SSC Napoli pela Champions League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Champions League entre FC Porto e SSC Napoli, no Estádio do Dragão, você tem algumas opções:

Canais oficiais dos clubes: Você pode consultar os portais oficiais de venda de ingressos do FC Porto ou do SSC Napoli. Para um jogo em casa no Porto, os ingressos são distribuídos principalmente pelos canais oficiais de venda do FC Porto para sócios e para o público em geral, enquanto os setores destinados à torcida visitante costumam ser administrados pelo sistema de venda de ingressos do Napoli para torcedores cadastrados.

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para FC Porto x SSC Napoli pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o jogo da Champions League entre FC Porto e SSC Napoli variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou em plataformas de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: As compras diretas pelo portal oficial de ingressos do FC Porto geralmente começam em torno de € 95 a € 170 para lugares comuns, dependendo do setor e da localização no Estádio do Dragão.

Pacotes de hospitalidade e VIP: As experiências oficiais VIP e de hospitalidade corporativa do clube custam bem mais, a partir de € 300 a € 500+ por pessoa, com assentos premium e acesso a lounges.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos no anel superior ou atrás do gol: Os ingressos mais baratos começam em torno de € 85 a € 95 , dependendo da demanda atual do mercado.

Assentos nas laterais do campo: Os lugares intermediários e nas laterais do campo geralmente custam entre € 150 e € 300 .

Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: Ingressos de hospitalidade premium podem ultrapassar € 1.900 a € 2.000 para lugares exclusivos com vista para o campo ou acesso a lounges executivos.

FC Porto x SSC Napoli pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de FC Porto e SSC Napoli

O Porto soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. No compromisso mais recente, venceu o Benfica por 3 a 1 em casa pela Liga Portugal. Nesse período, também derrotou o Casa Pia AC por 4 a 1 fora de casa. A única derrota veio na Champions League, por 2 a 0 para o Manchester City. O Porto marcou dez gols e sofreu quatro nessas cinco partidas, com um desempenho particularmente convincente nas competições nacionais.

O Napoli venceu uma, empatou uma e perdeu três das últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com a Fiorentina pela Serie A, e sua única vitória no período foi por 1 a 0 sobre o Bologna. As derrotas para o Arsenal na Champions League e para Inter e Como na Serie A agravaram uma fase difícil. O Napoli marcou cinco gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

FC Porto x SSC Napoli: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente registrado entre os clubes foi um amistoso sem gols no Estádio do Dragão, em 8 de agosto de 2015. Antes disso, as equipes se enfrentaram duas vezes na Liga Europa de 2013/14: o Porto venceu por 1 a 0 em casa antes de um empate por 2 a 2 em Nápoles no jogo de volta. Nos últimos quatro confrontos registrados, o Porto soma duas vitórias, contra nenhuma do Napoli, além de dois empates.