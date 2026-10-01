O FC Porto enfrenta o PSV Eindhoven na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Estádio do Dragão, no Porto.

Os dois clubes carregam ricas tradições europeias, com o Porto tendo vencido a competição duas vezes (1987, 2004) e o PSV levantado a Copa dos Campeões Europeus uma vez, em 1988. Em quatro encontros oficiais anteriores entre as equipes pela Copa dos Campeões Europeus/Champions League, o Porto leva vantagem, com duas vitórias, um empate e uma vitória do PSV.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para FC Porto x PSV Eindhoven, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de FC Porto x PSV Eindhoven pela Champions League?

FC Porto x PSV Eindhoven começa no Estádio do Dragão, no Porto, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Como comprar ingressos para FC Porto x PSV Eindhoven pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida FC Porto x PSV Eindhoven da UEFA Champions League no Estádio do Dragão na terça-feira, 20 de outubro de 2026, siga estas opções:

1. Site oficial do FC Porto

Vá diretamente à loja oficial de ingressos do FC Porto ou ao aplicativo móvel do clube.

2. Cota oficial do PSV Eindhoven

Se você é torcedor do PSV, compre ingressos para o setor visitante diretamente pelo portal oficial de bilheteria do PSV Eindhoven.

Quanto custam os ingressos para FC Porto x PSV Eindhoven pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida FC Porto x PSV Eindhoven da Champions League no Estádio do Dragão variam dependendo de se você compra pelos canais oficiais do clube ou por revendedores secundários:

1. Venda oficial de ingressos (canal oficial do FC Porto)

Sócios: Normalmente variam entre €25 e €45 para setores gerais, com assentos premium/centrais custando cerca de €50 a €70 .

Público geral: Os ingressos padrão para o público geralmente começam em torno de €40 a €50 para assentos de categoria/anel superior e vão até €80 a €120+ para setores centrais inferiores ou categorias de visão privilegiada.

2. Cota visitante (torcedores do PSV Eindhoven)

Os ingressos do setor visitante vendidos diretamente pelo PSV a torcedores registrados são limitados pelas diretrizes da UEFA a um máximo de €60 para torcedores visitantes em competições europeias.

3. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub listam preços de ingressos nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

Assentos iniciais/econômicos: Cerca de €75 a €95 por ingresso.

Assentos padrão médios: Cerca de €150 a €280 por ingresso.

Pacotes premium/VIP: A partir de cerca de €230 a €350+ por ingresso.

FC Porto x PSV Eindhoven pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de FC Porto x PSV Eindhoven

O Porto registrou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória fora de casa por 4 a 1 sobre o Casa Pia, na Liga Portugal, e também conquistou uma vitória por 3 a 0 no campo do Academico Viseu durante essa sequência. A única derrota veio na Champions League, quando perdeu por 2 a 0 para o Manchester City. Ao longo dos cinco jogos, o Porto marcou dez gols e sofreu quatro.

O PSV venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Sparta Rotterdam, pela Eredivisie, e também fez seis no FC Utrecht sem resposta anteriormente nessa sequência. Os únicos pontos perdidos vieram na Champions League, em um empate por 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk. O PSV marcou 15 gols e sofreu quatro ao longo dessas cinco partidas.

FC Porto x PSV Eindhoven: retrospecto recente do confronto direto

O único encontro entre esses dois clubes no registro fornecido é um amistoso de pré-temporada em julho de 2016, quando o PSV Eindhoven derrotou o FC Porto por 3 a 0. Não há mais partidas de confronto direto disponíveis no conjunto de dados.