O FC Porto enfrenta o PSV Eindhoven na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Estádio do Dragão, no Porto.
Os dois clubes carregam ricas tradições europeias, com o Porto tendo vencido a competição duas vezes (1987, 2004) e o PSV levantado a Copa dos Campeões Europeus uma vez, em 1988. Em quatro encontros oficiais anteriores entre as equipes pela Copa dos Campeões Europeus/Champions League, o Porto leva vantagem, com duas vitórias, um empate e uma vitória do PSV.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para FC Porto x PSV Eindhoven, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de FC Porto x PSV Eindhoven pela Champions League?
FC Porto x PSV Eindhoven começa no Estádio do Dragão, no Porto, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para FC Porto x PSV Eindhoven pela Champions League?
Para comprar ingressos para a partida FC Porto x PSV Eindhoven da UEFA Champions League no Estádio do Dragão na terça-feira, 20 de outubro de 2026, siga estas opções:
1. Site oficial do FC Porto
- Vá diretamente à loja oficial de ingressos do FC Porto ou ao aplicativo móvel do clube.
2. Cota oficial do PSV Eindhoven
- Se você é torcedor do PSV, compre ingressos para o setor visitante diretamente pelo portal oficial de bilheteria do PSV Eindhoven.
Quanto custam os ingressos para FC Porto x PSV Eindhoven pela Champions League?
Os preços dos ingressos para a partida FC Porto x PSV Eindhoven da Champions League no Estádio do Dragão variam dependendo de se você compra pelos canais oficiais do clube ou por revendedores secundários:
1. Venda oficial de ingressos (canal oficial do FC Porto)
- Sócios: Normalmente variam entre €25 e €45 para setores gerais, com assentos premium/centrais custando cerca de €50 a €70.
- Público geral: Os ingressos padrão para o público geralmente começam em torno de €40 a €50 para assentos de categoria/anel superior e vão até €80 a €120+ para setores centrais inferiores ou categorias de visão privilegiada.
2. Cota visitante (torcedores do PSV Eindhoven)
- Os ingressos do setor visitante vendidos diretamente pelo PSV a torcedores registrados são limitados pelas diretrizes da UEFA a um máximo de €60 para torcedores visitantes em competições europeias.
3. Plataformas secundárias de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub listam preços de ingressos nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:
- Assentos iniciais/econômicos: Cerca de €75 a €95 por ingresso.
- Assentos padrão médios: Cerca de €150 a €280 por ingresso.
- Pacotes premium/VIP: A partir de cerca de €230 a €350+ por ingresso.
FC Porto x PSV Eindhoven pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Forma de FC Porto x PSV Eindhoven
O Porto registrou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória fora de casa por 4 a 1 sobre o Casa Pia, na Liga Portugal, e também conquistou uma vitória por 3 a 0 no campo do Academico Viseu durante essa sequência. A única derrota veio na Champions League, quando perdeu por 2 a 0 para o Manchester City. Ao longo dos cinco jogos, o Porto marcou dez gols e sofreu quatro.
O PSV venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Sparta Rotterdam, pela Eredivisie, e também fez seis no FC Utrecht sem resposta anteriormente nessa sequência. Os únicos pontos perdidos vieram na Champions League, em um empate por 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk. O PSV marcou 15 gols e sofreu quatro ao longo dessas cinco partidas.
FC Porto x PSV Eindhoven: retrospecto recente do confronto direto
O único encontro entre esses dois clubes no registro fornecido é um amistoso de pré-temporada em julho de 2016, quando o PSV Eindhoven derrotou o FC Porto por 3 a 0. Não há mais partidas de confronto direto disponíveis no conjunto de dados.
Confrontos
|#
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D