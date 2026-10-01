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Como comprar ingressos para FC Porto x PSV Eindhoven: preços da Liga dos Campeões, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O FC Porto enfrenta o PSV Eindhoven na Champions League. Veja como você pode garantir seus ingressos

O FC Porto enfrenta o PSV Eindhoven na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Estádio do Dragão, no Porto.

Os dois clubes carregam ricas tradições europeias, com o Porto tendo vencido a competição duas vezes (1987, 2004) e o PSV levantado a Copa dos Campeões Europeus uma vez, em 1988. Em quatro encontros oficiais anteriores entre as equipes pela Copa dos Campeões Europeus/Champions League, o Porto leva vantagem, com duas vitórias, um empate e uma vitória do PSV.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para FC Porto x PSV Eindhoven, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de FC Porto x PSV Eindhoven pela Champions League?

FC Porto x PSV Eindhoven começa no Estádio do Dragão, no Porto, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

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Como comprar ingressos para FC Porto x PSV Eindhoven pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida FC Porto x PSV Eindhoven da UEFA Champions League no Estádio do Dragão na terça-feira, 20 de outubro de 2026, siga estas opções:

1. Site oficial do FC Porto

  • Vá diretamente à loja oficial de ingressos do FC Porto ou ao aplicativo móvel do clube.

2. Cota oficial do PSV Eindhoven

  • Se você é torcedor do PSV, compre ingressos para o setor visitante diretamente pelo portal oficial de bilheteria do PSV Eindhoven.

Quanto custam os ingressos para FC Porto x PSV Eindhoven pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida FC Porto x PSV Eindhoven da Champions League no Estádio do Dragão variam dependendo de se você compra pelos canais oficiais do clube ou por revendedores secundários:

1. Venda oficial de ingressos (canal oficial do FC Porto)

  • Sócios: Normalmente variam entre €25 e €45 para setores gerais, com assentos premium/centrais custando cerca de €50 a €70.
  • Público geral: Os ingressos padrão para o público geralmente começam em torno de €40 a €50 para assentos de categoria/anel superior e vão até €80 a €120+ para setores centrais inferiores ou categorias de visão privilegiada.

2. Cota visitante (torcedores do PSV Eindhoven)

  • Os ingressos do setor visitante vendidos diretamente pelo PSV a torcedores registrados são limitados pelas diretrizes da UEFA a um máximo de €60 para torcedores visitantes em competições europeias.

3. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub listam preços de ingressos nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

  • Assentos iniciais/econômicos: Cerca de €75 a €95 por ingresso.
  • Assentos padrão médios: Cerca de €150 a €280 por ingresso.
  • Pacotes premium/VIP: A partir de cerca de €230 a €350+ por ingresso.

FC Porto x PSV Eindhoven pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de FC Porto x PSV Eindhoven

O Porto registrou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória fora de casa por 4 a 1 sobre o Casa Pia, na Liga Portugal, e também conquistou uma vitória por 3 a 0 no campo do Academico Viseu durante essa sequência. A única derrota veio na Champions League, quando perdeu por 2 a 0 para o Manchester City. Ao longo dos cinco jogos, o Porto marcou dez gols e sofreu quatro.

O PSV venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Sparta Rotterdam, pela Eredivisie, e também fez seis no FC Utrecht sem resposta anteriormente nessa sequência. Os únicos pontos perdidos vieram na Champions League, em um empate por 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk. O PSV marcou 15 gols e sofreu quatro ao longo dessas cinco partidas.

POR

POR - Sequência

VIS
V0-3
MOR
V2-1
MCI
D0-2
CAP
V1-4
BEN
V3-1
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
PSV

PSV - Sequência

UTR
V1-6
AJX
V1-3
SHK
E1-1
SPA
V4-1
TWE
D3-2
Gol marcado (sofrido)
16/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

FC Porto x PSV Eindhoven: retrospecto recente do confronto direto

O único encontro entre esses dois clubes no registro fornecido é um amistoso de pré-temporada em julho de 2016, quando o PSV Eindhoven derrotou o FC Porto por 3 a 0. Não há mais partidas de confronto direto disponíveis no conjunto de dados.

Confrontos

PortoEmpatePSV
0
0
1
Amistosos de clubes
PSV badge
PSV
PSV
3
Porto badge
Porto
POR
0
FJ
0Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram0/1
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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