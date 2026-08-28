O FC Koeln enfrenta o Werder Bremen no sábado, 12 de setembro de 2026, no RheinEnergieSTADION, em Colônia.

No encontro competitivo mais recente entre as equipes, em 12 de abril de 2026, o 1. FC Köln garantiu uma vitória em casa por 3 a 1 sobre o Werder Bremen. Historicamente, os jogos entre esses dois times no RheinEnergieSTADION têm sido de muitos gols, com os resultados recentes do confronto direto na Bundesliga equilibrados nas últimas seis partidas entre eles.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para FC Koeln x Werder Bremen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de FC Koeln x Werder Bremen pela Bundesliga?

FC Koeln x Werder Bremen começa no RheinEnergieSTADION, em Colônia.

Bundesliga - Rodada 3 12 de set. de 2026 - 12:30 RheinEnergieSTADION

Como comprar ingressos para FC Koeln x Werder Bremen pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida entre 1. FC Köln e Werder Bremen no RheinEnergieSTADION, você tem opções oficiais primárias, além de plataformas secundárias:

Loja oficial de ingressos do 1. FC Köln : O lugar mais direto e seguro para comprar ingressos é por meio do site oficial do clube (fc.de), em sua loja online de ingressos. As vendas prioritárias de ingressos normalmente são oferecidas primeiro aos sócios do clube, seguidas por uma venda ao público geral caso ainda restem entradas disponíveis.

VIP e hospitalidade oficiais : Se os ingressos gerais estiverem esgotados, os pacotes oficiais de assentos VIP e corporativos podem ser garantidos diretamente por meio de plataformas oficiais de hospitalidade, como official-vip.com, ou via divisão de hospitalidade do FC Köln.

Cotas oficiais de ingressos para visitantes : Se você for torcedor do Werder Bremen, os ingressos para o setor visitante são distribuídos oficialmente pelo portal de ingressos do site do clube Werder Bremen (werder.de) para torcedores registrados e detentores de carnê de temporada.

Mercados secundários : Se os canais gerais oficiais estiverem completamente esgotados, plataformas secundárias de revenda de ingressos como a StubHub listam opções revendidas por vendedores individuais.

Quanto custam os ingressos para FC Koeln x Werder Bremen pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida da Bundesliga entre 1. FC Köln e SV Werder Bremen variam dependendo da categoria do assento, do canal de compra e da demanda pela partida:

Categoria 1 (laterais / anel inferior) : Os ingressos oficiais primários em locais premium da arquibancada principal geralmente variam de £50 a £75 por ingresso.

Categoria 2 (cantos / anel superior) : Os assentos padrão nos cantos ou nos níveis superiores normalmente custam entre £35 e £55 .

Área em pé (Stehplatz) : Os ingressos oficiais para a área em pé nos setores mandante ou visitante são os mais acessíveis, geralmente com preços em torno de £15 a £22 .

Pacotes de hospitalidade e VIP : Assentos corporativos premium, acesso a lounge e ingressos oficiais de hospitalidade começam em aproximadamente £180 a £350+ por pessoa.

Mercado secundário de revenda : Se os canais gerais oficiais se esgotarem, os preços em mercados de revenda como a StubHub variam com base na demanda, geralmente começando em torno de £45 a £90+ para assentos padrão.

FC Koeln x Werder Bremen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de FC Koeln x Werder Bremen

O FC Koeln venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições, com um empate. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Würzburger Kickers pela DFB-Pokal em 24 de agosto, depois de triunfos consecutivos por 2 a 1 e 2 a 0 em amistosos contra a Real Sociedad. Os únicos pontos perdidos nessa sequência vieram em um empate por 2 a 2 contra o Hertha Berlin na pré-temporada. O Koeln marcou 13 gols nesses cinco jogos e sofreu quatro.

Os últimos cinco jogos do Werder Bremen produziram duas vitórias, dois empates e uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o SK Hansa Lüneeburg pela DFB-Pokal em 22 de agosto. O Bremen perdeu seu último amistoso de pré-temporada por 1 a 0 para o Auxerre e empatou duas vezes com o Paderborn, ambas terminando em 2 a 2. Marcou nove gols e sofreu cinco nessa sequência de cinco partidas.

FC Koeln x Werder Bremen: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes foi uma partida da Bundesliga em 12 de abril de 2026, quando o FC Koeln venceu por 3 a 1 no RheinEnergieSTADION. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o retrospecto está empatado, com uma vitória para cada lado e três empates. A única vitória fora de casa anterior nessa sequência foi do Bremen, que venceu por 1 a 0 em Colônia em fevereiro de 2024.

Classificação de FC Koeln x Werder Bremen

Na atual tabela da Bundesliga, o FC Koeln ocupa a oitava colocação, enquanto o Werder Bremen aparece em 18º.