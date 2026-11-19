O FC Köln recebe o RB Leipzig no sábado, 12 de dezembro de 2026, no RheinEnergieSTADION, em Colônia.

O Leipzig levou a melhor sobre o Köln com frequência nas últimas temporadas, incluindo uma goleada por 6 a 0 em outubro de 2023 e uma vitória por 5 a 1 em Colônia, em março de 2024. As raras vitórias do Köln nesse confronto seguem na memória de seus torcedores, especialmente o triunfo por 2 a 1 fora de casa em fevereiro de 2018, conquistado com muita luta, e a marcante vitória por 2 a 1 em casa em abril de 2021.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para FC Köln x RB Leipzig, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é FC Köln x RB Leipzig pela Bundesliga?

FC Köln x RB Leipzig acontece no RheinEnergieSTADION, em Colônia, no sábado, 12 de dezembro de 2026.

Bundesliga - Rodada 13 12 de dez. de 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Como comprar ingressos para FC Köln x RB Leipzig pela Bundesliga?

Estas são as opções para comprar ingressos para FC Köln x RB Leipzig pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do FC Köln: Para os jogos em casa no RheinEnergieSTADION, os ingressos são vendidos principalmente pelo site oficial do Köln. Sócios e titulares de carnês de temporada costumam ter prioridade antes que os ingressos restantes sejam disponibilizados ao público geral.

Para os jogos em casa no RheinEnergieSTADION, os ingressos são vendidos principalmente pelo site oficial do Köln. Sócios e titulares de carnês de temporada costumam ter prioridade antes que os ingressos restantes sejam disponibilizados ao público geral. Bilheteria oficial do RB Leipzig: Quem torce pelo visitante ou procura ingressos para o setor destinado à sua torcida pode acessá-los pelo portal oficial de ingressos do Leipzig. No entanto, a quantidade reservada à torcida visitante em jogos de grande procura costuma ser limitada, com acesso bastante restrito aos sócios do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando as cotas de venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para FC Köln x RB Leipzig pela Bundesliga?

Confira as estimativas de preços dos ingressos para FC Köln x RB Leipzig pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Categoria 5 / setor em pé (Südkurve): € 15 a € 16

Categoria 4 (cantos / atrás dos gols no anel superior): € 35 a € 40

Categoria 3 (laterais no anel superior / cantos no anel inferior): € 45 a € 55

Categoria 2 (atrás dos gols no anel inferior & região central das laterais): € 60 a € 70

Categoria 1 (assentos privilegiados à beira do campo): € 75 a € 80 ou mais

Áreas de hospitalidade: € 400 a € 900 ou mais

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda:

Preços iniciais / mínimos: A partir de cerca de € 50 a € 70 .

A partir de cerca de . Preços médios de revenda: Geralmente ficam entre € 350 e € 470 .

Geralmente ficam entre . Setores premium & áreas de hospitalidade: Podem ultrapassar € 700 a € 900.

FC Köln x RB Leipzig pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de FC Köln e RB Leipzig

O FC Köln chega a esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais, com seis gols marcados e cinco sofridos. Seu compromisso mais recente foi uma derrota por 2 a 1 em casa para o Bayer Leverkusen, pela Bundesliga. O destaque dessa sequência foi a vitória por 5 a 0 sobre o Union Berlin pela Copa da Alemanha, em 27 de outubro. O Köln não venceu seus últimos dois jogos pelo campeonato: empatou em 1 a 1 com o Union Berlin e perdeu para o Leverkusen.

O RB Leipzig venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 4 para o Mlada Boleslav em um amistoso, em 12 de novembro, embora sua última partida oficial tenha sido uma convincente vitória por 5 a 2 sobre o Augsburg pela Bundesliga, em 7 de novembro. Nesse período, o Leipzig também venceu o Schalke por 2 a 0 e derrotou o RW Essen pela Copa da Alemanha. Sua única derrota em jogo oficial foi para o Manchester City, na Champions League.

FC Köln x RB Leipzig: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 8 de fevereiro de 2026, quando o RB Leipzig venceu por 2 a 1 no RheinEnergieSTADION, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Leipzig dominou: foram quatro vitórias e um empate, sem triunfos do Köln. O Leipzig marcou 17 gols nessas cinco partidas, contra três do Köln.