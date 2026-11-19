O FC Köln recebe o RB Leipzig no sábado, 12 de dezembro de 2026, no RheinEnergieSTADION, em Colônia.
O Leipzig levou a melhor sobre o Köln com frequência nas últimas temporadas, incluindo uma goleada por 6 a 0 em outubro de 2023 e uma vitória por 5 a 1 em Colônia, em março de 2024. As raras vitórias do Köln nesse confronto seguem na memória de seus torcedores, especialmente o triunfo por 2 a 1 fora de casa em fevereiro de 2018, conquistado com muita luta, e a marcante vitória por 2 a 1 em casa em abril de 2021.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para FC Köln x RB Leipzig, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é FC Köln x RB Leipzig pela Bundesliga?
FC Köln x RB Leipzig acontece no RheinEnergieSTADION, em Colônia, no sábado, 12 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para FC Köln x RB Leipzig pela Bundesliga?
Estas são as opções para comprar ingressos para FC Köln x RB Leipzig pela Bundesliga:
1. Canais oficiais dos clubes
- Bilheteria oficial do FC Köln: Para os jogos em casa no RheinEnergieSTADION, os ingressos são vendidos principalmente pelo site oficial do Köln. Sócios e titulares de carnês de temporada costumam ter prioridade antes que os ingressos restantes sejam disponibilizados ao público geral.
- Bilheteria oficial do RB Leipzig: Quem torce pelo visitante ou procura ingressos para o setor destinado à sua torcida pode acessá-los pelo portal oficial de ingressos do Leipzig. No entanto, a quantidade reservada à torcida visitante em jogos de grande procura costuma ser limitada, com acesso bastante restrito aos sócios do clube.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando as cotas de venda inicial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para FC Köln x RB Leipzig pela Bundesliga?
Confira as estimativas de preços dos ingressos para FC Köln x RB Leipzig pela Bundesliga:
1. Canais oficiais dos clubes
- Categoria 5 / setor em pé (Südkurve): € 15 a € 16
- Categoria 4 (cantos / atrás dos gols no anel superior): € 35 a € 40
- Categoria 3 (laterais no anel superior / cantos no anel inferior): € 45 a € 55
- Categoria 2 (atrás dos gols no anel inferior & região central das laterais): € 60 a € 70
- Categoria 1 (assentos privilegiados à beira do campo): € 75 a € 80 ou mais
- Áreas de hospitalidade: € 400 a € 900 ou mais
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda:
- Preços iniciais / mínimos: A partir de cerca de € 50 a € 70.
- Preços médios de revenda: Geralmente ficam entre € 350 e € 470.
- Setores premium & áreas de hospitalidade: Podem ultrapassar € 700 a € 900.
FC Köln x RB Leipzig pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de FC Köln e RB Leipzig
O FC Köln chega a esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais, com seis gols marcados e cinco sofridos. Seu compromisso mais recente foi uma derrota por 2 a 1 em casa para o Bayer Leverkusen, pela Bundesliga. O destaque dessa sequência foi a vitória por 5 a 0 sobre o Union Berlin pela Copa da Alemanha, em 27 de outubro. O Köln não venceu seus últimos dois jogos pelo campeonato: empatou em 1 a 1 com o Union Berlin e perdeu para o Leverkusen.
O RB Leipzig venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 4 para o Mlada Boleslav em um amistoso, em 12 de novembro, embora sua última partida oficial tenha sido uma convincente vitória por 5 a 2 sobre o Augsburg pela Bundesliga, em 7 de novembro. Nesse período, o Leipzig também venceu o Schalke por 2 a 0 e derrotou o RW Essen pela Copa da Alemanha. Sua única derrota em jogo oficial foi para o Manchester City, na Champions League.
FC Köln x RB Leipzig: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 8 de fevereiro de 2026, quando o RB Leipzig venceu por 2 a 1 no RheinEnergieSTADION, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Leipzig dominou: foram quatro vitórias e um empate, sem triunfos do Köln. O Leipzig marcou 17 gols nessas cinco partidas, contra três do Köln.