O FC Copenhagen recebe o Lugano na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Parken, em Copenhague.

No histórico de confrontos diretos, o Copenhagen tem 100% de aproveitamento contra a equipe suíça, com vitórias nos dois encontros anteriores. O clube dinamarquês venceu o jogo de ida por 1 a 0 no estádio Parken, em 19 de setembro de 2019, antes de conquistar outra vitória apertada por 1 a 0 fora de casa, na Suíça, em 28 de novembro de 2019.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para FC Copenhagen x Lugano, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre FC Koebenhavn e Lugano pela Conference League?

FC Copenhagen x Lugano começa na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Parken, em Copenhague.

Conference League - Rodada 5 10 de dez. de 2026 - 12:45 Parken

Como comprar ingressos para FC Koebenhavn x Lugano pela Conference League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre FC Koebenhavn e Lugano pela Conference League:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Comprar diretamente pelo site oficial ou pela bilheteria do FC Copenhagen é a principal e mais confiável maneira de garantir ingressos pelo preço original quando as vendas forem abertas para sócios e para o público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Conference League quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para FC Koebenhavn x Lugano pela Conference League?

Confira os preços dos ingressos para FC Koebenhavn x Lugano pela Conference League:

1. Canais oficiais do clube

Entrada comum / assentos padrão (atrás dos gols e setores superiores): € 22 a € 25

€ 22 a € 25 Assentos centrais / nas laterais do campo (setor inferior e melhor visão): € 40 a € 65

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Setores básicos atrás dos gols e setores superiores: € 50 a € 55

€ 50 a € 55 Assentos premium nas laterais do campo: € 75 a mais de € 300

FC Koebenhavn x Lugano pela Conference League: Tudo o que você precisa saber

Momento de FC Koebenhavn e Lugano

O Copenhagen chega a este jogo em boa fase, com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. No compromisso mais recente, venceu o Brondby IF por 1 a 0 em casa, pela Superliga, depois de derrotar o Iberia 1999 por 2 a 1 na Conference League. Entre os resultados anteriores estão uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Soenderjyske e um triunfo por 3 a 0 sobre o Aarhus Fremad pela copa. O time de Svensson marcou sete gols e sofreu apenas dois nessas cinco partidas.

Os últimos cinco jogos do Lugano mostram um desempenho mais irregular. A equipe venceu três partidas seguidas, incluindo um triunfo por 5 a 2 fora de casa sobre o Getafe e uma vitória por 2 a 1 sobre o Basel pelo campeonato, mas sofreu uma pesada derrota por 5 a 0 para o St. Gallen em seu jogo mais recente. Na Europa, venceu o FK Kauno Zalgiris por 3 a 0 em sua partida anterior pela Conference League. Nas cinco partidas, o Lugano marcou 11 gols e sofreu nove.

FC Koebenhavn x Lugano: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu pela Liga Europa, em 28 de novembro de 2019, quando o Copenhagen venceu o Lugano por 1 a 0 fora de casa. As equipes também se enfrentaram naquela mesma campanha, com vitória do Copenhagen por 1 a 0 em casa, em 19 de setembro de 2019. O Copenhagen venceu os dois confrontos registrados sem sofrer gols em nenhum deles.