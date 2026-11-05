O Everton recebe o Liverpool no domingo, 29 de novembro de 2026, no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.

No encontro mais recente entre os clubes pela Premier League, em abril de 2026, o Liverpool venceu o Everton fora de casa por 2 a 1. A partida histórica foi o primeiro clássico de Merseyside oficial disputado no novo estádio do Everton, o Hill Dickinson Stadium.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Everton x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Everton x Liverpool pela Premier League?

Everton x Liverpool começa no domingo, 29 de novembro, no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.

Premier League - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

Como comprar ingressos para Everton x Liverpool pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Everton e Liverpool pela Premier League, no Hill Dickinson Stadium, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Consulte diretamente o portal oficial de ingressos do Everton. Em geral, sócios do clube, titulares de ingressos para a temporada e compradores de pacotes oficiais de hospitalidade têm prioridade na venda.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Premier League quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Everton x Liverpool pela Premier League?

Veja as estimativas de preços e as opções de ingressos para Everton x Liverpool pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos para adultos da torcida da casa: Os preços oficiais variam entre £ 55 e £ 75 , dependendo do setor no Hill Dickinson Stadium.

Os preços oficiais variam entre , dependendo do setor no Hill Dickinson Stadium. Ingressos para a torcida visitante: Limitados ao preço padrão de £ 30 para torcedores visitantes na Premier League.

Limitados ao preço padrão de para torcedores visitantes na Premier League. Pacotes oficiais de hospitalidade: Em geral, começam em torno de £ 402 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços baseados na demanda do mercado:

Ingressos comuns de revenda: Em geral, começam em torno de £ 170 para lugares nos setores superiores, com preços médios que podem ser muito mais altos, dependendo da demanda.

Everton x Liverpool pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Everton e Liverpool

O Everton chega ao clássico em má fase na liga, com apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Arsenal, e a equipe também perdeu por 0 a 2 para o Chelsea. Assim, soma apenas uma vitória, por 1 a 0 sobre o Ipswich, nos últimos quatro jogos pela Premier League. O empate por 2 a 2 com o Hull City foi o único ponto conquistado em uma difícil sequência de outubro.

O momento do Liverpool é bem diferente. A equipe venceu seus últimos quatro jogos consecutivos, marcando 15 gols e sofrendo quatro nesse período. Seu resultado mais recente na liga foi a vitória por 2 a 0 sobre o Brighton. Também venceu o Brentford por 2 a 1 fora de casa e o Villarreal por 4 a 3 na Champions League. O único revés nessa sequência de cinco jogos foi uma derrota por 3 a 0 para o Manchester City na Premier League, no início de outubro.

Everton x Liverpool: retrospecto recente do confronto

O clássico de Merseyside mais recente aconteceu em abril de 2026, quando o Liverpool venceu por 2 a 1 no Hill Dickinson Stadium, na primeira partida oficial disputada no novo estádio do Everton. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Liverpool venceu três vezes, houve um empate e o Everton conquistou uma vitória. As duas equipes marcaram 11 gols nesses cinco jogos: sete do Liverpool e quatro do Everton.