Quando se fala das grandes rivalidades do futebol inglês, o clássico de Merseyside entre Liverpool e Everton sempre ocupa um lugar de destaque. O confronto mobiliza torcedores há gerações e continuará a fazê-lo por muitos anos.

O próximo duelo entre Everton e Liverpool será no Hill Dickinson Stadium, no domingo, 29 de novembro, e você já pode comprar ingressos para a partida.

Com nomes como Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall e James Tarkowski cotados para entrar em campo, o novo encontro entre os dois gigantes de Merseyside promete ser imperdível.

Mas como acompanhar de perto toda a emoção do clássico? A GOAL apresenta as opções de ingressos disponíveis para Everton x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o próximo clássico de Merseyside?

Data Jogo (horário local) Ingressos Estádio (cidade) Domingo, 29 de novembro Premier League: Everton x Liverpool (12h GMT) Ingressos Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30 ou 31 de janeiro Premier League: Liverpool x Everton (horário a definir) Ingressos Anfield (Liverpool)

Como comprar ingressos para Everton x Liverpool pela Premier League

Os ingressos oficiais para Everton x Liverpool pela Premier League, em 29 de novembro, podem ser comprados diretamente pelos canais oficiais dos clubes ou por meio de um parceiro de viagens autorizado. Como era de se esperar, praticamente não há venda ao público em geral para este clássico de Merseyside, que tem alta demanda.

Torcedores da casa (cota do Everton) : Os ingressos oficiais podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos eletrônicos do Everton. Para ter direito à compra, é necessário ser sócio ativo do clube.

: Os ingressos oficiais podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos eletrônicos do Everton. Para ter direito à compra, é necessário ser sócio ativo do clube. Torcedores visitantes (cota do Liverpool): Os ingressos oficiais para o setor visitante são vendidos exclusivamente pelo portal oficial de ingressos do Liverpool FC a torcedores que atendam aos critérios específicos de créditos por jogos fora de casa.

Modalidade de compra / público Início das vendas Forma de distribuição dos ingressos Sorteio para a torcida do Everton (sócios Forever Blue+) Segunda-feira, 2 de novembro Os sócios participam de um sorteio cujas inscrições se encerram na sexta-feira, 6 de novembro Venda geral para sócios do Everton (Forever Blue) Após o encerramento do sorteio Ingressos devolvidos ou remanescentes são colocados à venda para os sócios Forever Blue em geral, por ordem de chegada. Cota visitante do Liverpool (torcedores que atendem aos critérios) Segunda-feira, 9 de novembro Torcedores elegíveis que receberem um link individual podem comprar online entre 13h e 17h

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para Everton x Liverpool, o clássico de Merseyside, no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para Everton x Liverpool pela Premier League?

Os ingressos oficiais para o clássico de Merseyside entre Everton e Liverpool no Hill Dickinson Stadium pertencem à categoria A do Everton.

Os preços oficiais dos ingressos comuns para torcedores da casa variam de £ 55 a £ 75 para adultos. Já os ingressos para visitantes têm preço máximo de £ 30, conforme o valor padrão da Premier League.

Confira abaixo os preços oficiais dos ingressos por categoria para uma partida da Premier League de categoria A no estádio do Everton:

Setor e arquibancada Preço para adultos Ingressos com desconto Arquibancadas leste e oeste (laterais do campo) £ 75 £ 52 a £ 56 Arquibancada sul (setor da torcida da casa mais barulhenta / anel superior) £ 71 £ 52 Arquibancada norte (setor da torcida da casa atrás do gol) £ 67 £ 50 Setor família £ 55 a £ 63 £ 19

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Hill Dickinson Stadium

O Hill Dickinson Stadium é o moderno estádio do Everton Football Club, com capacidade para 52.769 pessoas. Fica à beira d’água, em Bramley-Moore Dock, às margens do rio Mersey, em Liverpool.

Inaugurado oficialmente em 2025, o estádio encerrou os 133 anos de ligação do Everton com o Goodison Park e é uma das instalações esportivas mais avançadas tecnologicamente e marcantes do ponto de vista arquitetônico do esporte britânico.

Por mais de duas décadas, o Everton buscou ativamente uma alternativa moderna para o Goodison Park, cercado pela área urbana. Após o fracasso de projetos em King’s Dock e Kirkby, o clube garantiu em 2017 o terreno de Bramley-Moore Dock, que estava parcialmente abandonado. A construção começou em agosto de 2021 e foi concluída em dezembro de 2024.

Momentos marcantes no Hill Dickinson Stadium

Everton sub-18 1 x 2 Wigan sub-18 (fevereiro de 2025) : O primeiro evento-teste do estádio, diante de 10.000 torcedores. O reserva Ray Robert marcou o primeiro gol da história do Everton no local.

: O primeiro evento-teste do estádio, diante de 10.000 torcedores. O reserva Ray Robert marcou o primeiro gol da história do Everton no local. Everton 2 x 0 Brighton & Hove Albion (agosto de 2025) : A primeira partida oficial da Premier League no estádio. Iliman Ndiaye marcou o histórico primeiro gol pela liga, após assistência de Jack Grealish.

: A primeira partida oficial da Premier League no estádio. Iliman Ndiaye marcou o histórico primeiro gol pela liga, após assistência de Jack Grealish. Super League Magic Weekend (julho de 2026): Um grande festival de rugby league de dois dias que atraiu um público recorde de 82.925 torcedores ao longo do fim de semana.

Sede da Euro 2028: O estádio já foi escolhido como uma das principais sedes da próxima Euro 2028 da Uefa e está previsto para receber quatro jogos da fase de grupos e uma partida das oitavas de final.

Everton x Liverpool: tudo o que você precisa saber sobre o clássico de Merseyside

Everton x Liverpool: retrospecto recente do clássico de Merseyside

O clássico de Merseyside é um dos confrontos de maior tradição, paixão e rivalidade do futebol mundial. Disputado entre Liverpool e Everton, detém o recorde de clássico da primeira divisão inglesa realizado de forma ininterrupta há mais tempo, em todas as temporadas desde 1962-63.

Considerando os encontros mais recentes, o Liverpool leva vantagem no retrospecto geral. Dos 248 jogos disputados entre as duas equipes, o Liverpool venceu 102, o Everton venceu 68 e houve 78 empates.

O confronto mais recente entre os rivais da cidade ocorreu em abril de 2026, quando o Liverpool derrotou o Everton por 2 a 1 no primeiro clássico de Merseyside disputado no novo Hill Dickinson Stadium do Everton.