Quando se pensa nas grandes rivalidades do futebol inglês, o clássico de Merseyside entre Liverpool e Everton sempre aparece entre os principais. O confronto mobiliza torcedores há gerações e continuará a fazê-lo por muitos anos.

O próximo duelo entre Everton e Liverpool acontece no Hill Dickinson Stadium no domingo, 29 de novembro, e você já pode comprar ingressos para a partida.

Com nomes como Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall e James Tarkowski previstos em campo, o novo encontro entre os dois gigantes de Merseyside promete ser imperdível.

Mas como acompanhar de perto todas as emoções do clássico? A GOAL apresenta todas as opções de ingressos para Everton x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o próximo clássico de Merseyside?

Data Partida (horário local) Ingressos Estádio (localização) Domingo, 29 de novembro Premier League: Everton x Liverpool (12h GMT) Ingressos Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30 ou 31 de janeiro Premier League: Liverpool x Everton (a definir) Ingressos Anfield (Liverpool)

Como comprar ingressos para Everton x Liverpool pela Premier League

Os ingressos oficiais para Everton x Liverpool pela Premier League, em 29 de novembro, podem ser comprados diretamente pelos canais oficiais dos clubes ou por meio de um parceiro de viagens autorizado. Como era de se esperar para um clássico de Merseyside tão disputado, praticamente não há venda ao público geral.

Torcedores da casa (cota do Everton) : Os ingressos oficiais podem ser comprados diretamente pelo Portal Oficial de Ingressos Eletrônicos do Everton. Para ter direito à compra, é preciso ser sócio ativo do clube.

Torcedores visitantes (cota do Liverpool) : Os ingressos oficiais para o setor visitante são vendidos exclusivamente pelo Portal Oficial de Ingressos do Liverpool FC aos torcedores que atendem aos critérios específicos de créditos por jogos fora de casa.

Modalidade de compra / público Início das vendas Forma de distribuição dos ingressos Sorteio para torcedores do Everton (sócios Forever Blue+) Segunda-feira, 2 de novembro Os sócios se inscrevem em um sorteio cujas inscrições terminam na sexta-feira, 6 de novembro Venda para sócios Forever Blue do Everton Após o encerramento do sorteio Os ingressos devolvidos ou restantes são colocados à venda para os sócios Forever Blue em geral, por ordem de chegada. Cota de visitantes do Liverpool (torcedores elegíveis) Segunda-feira, 9 de novembro Torcedores elegíveis com um link exclusivo podem comprar pela internet entre 13h e 17h

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para Everton x Liverpool, o clássico de Merseyside, no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para Everton x Liverpool pela Premier League?

Os ingressos oficiais para o clássico de Merseyside entre Everton e Liverpool no Hill Dickinson Stadium estão na categoria A do Everton.

Os preços oficiais dos ingressos comuns para torcedores da casa variam de £ 55 a £ 75 para adultos. Já os ingressos para visitantes têm preço máximo de £ 30, conforme o valor padrão da Premier League.

Confira abaixo os preços oficiais dos ingressos por categoria para uma partida da categoria A da Premier League no estádio do Everton:

Setor e arquibancada Preço para adultos Preços reduzidos Arquibancadas Leste e Oeste (laterais do campo) £ 75 £ 52 a £ 56 Arquibancada Sul (setor mais vibrante da torcida da casa / nível superior) £ 71 £ 52 Arquibancada Norte (setor da torcida da casa atrás do gol) £ 67 £ 50 Arquibancada Família £ 55 a £ 63 £ 19

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou consulte plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Hill Dickinson Stadium

O Hill Dickinson Stadium é a moderna casa do Everton Football Club à beira do rio, com capacidade para 52.769 pessoas. Fica em Bramley-Moore Dock, às margens do rio Mersey, em Liverpool.

Inaugurado oficialmente em 2025, o estádio encerrou a relação de 133 anos do Everton com o Goodison Park e é um dos espaços esportivos mais avançados tecnologicamente e marcantes pela arquitetura no Reino Unido.

Por mais de duas décadas, o Everton buscou ativamente uma substituição moderna para o Goodison Park, cercado por construções. Após o fracasso de projetos em King’s Dock e Kirkby, o clube garantiu em 2017 a área parcialmente abandonada de Bramley-Moore Dock. As obras começaram em agosto de 2021 e foram concluídas em dezembro de 2024.

Momentos marcantes no Hill Dickinson Stadium

Everton sub-18 1 a 2 Wigan sub-18 (fevereiro de 2025) : O primeiro evento-teste do estádio, diante de 10.000 torcedores. O reserva Ray Robert marcou o primeiro gol da história do Everton no local.

Everton 2 a 0 Brighton & Hove Albion (agosto de 2025) : A primeira partida oficial pela Premier League. Iliman Ndiaye marcou o histórico primeiro gol do clube no estádio pela competição, após assistência de Jack Grealish.

Super League Magic Weekend (julho de 2026) : Um grande festival de rugby league de dois dias que atraiu um público recorde de 82.925 torcedores ao longo do fim de semana.

Sede da Euro 2028: O estádio já foi selecionado como uma das principais sedes da próxima Euro 2028 da UEFA e está programado para receber quatro jogos da fase de grupos e uma partida das oitavas de final.

Everton x Liverpool: tudo o que você precisa saber sobre o clássico de Merseyside

Everton x Liverpool: retrospecto recente do clássico de Merseyside

O clássico de Merseyside é um dos confrontos de maior história, mais apaixonantes e mais disputados do futebol mundial. Entre Liverpool e Everton, detém o recorde de clássico disputado por mais tempo ininterruptamente na primeira divisão inglesa, presente em todas as temporadas desde 1962/63.

Considerando os encontros mais recentes, o Liverpool leva vantagem no retrospecto histórico geral. Das 248 partidas entre as duas equipes, o Liverpool venceu 102, o Everton ganhou 68 e houve 78 empates.

O confronto mais recente entre os rivais da cidade ocorreu em abril de 2026, quando o Liverpool venceu o Everton por 2 a 1 no primeiro clássico de Merseyside disputado no novo Hill Dickinson Stadium, estádio do Everton.



