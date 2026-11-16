Quando se fala das grandes rivalidades do futebol inglês, o clássico de Merseyside, entre Liverpool e Everton, sempre ocupa um lugar de destaque. O confronto mobiliza torcedores há gerações e continuará a fazê-lo por muitos anos.

O próximo duelo entre Everton e Liverpool acontece no Hill Dickinson Stadium no domingo, 29 de novembro, e você já pode reservar ingressos para a partida.

Com nomes de destaque como Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall e James Tarkowski prestes a entrar em campo, o novo encontro entre os dois gigantes de Merseyside promete ser mais uma ocasião imperdível.

Mas como acompanhar de perto toda a emoção do clássico? A GOAL apresenta as opções de ingressos disponíveis para Everton x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o próximo clássico de Merseyside?

Data Jogo (horário local) Ingressos Estádio (cidade) Domingo, 29 de novembro Premier League: Everton x Liverpool (12h GMT) Ingressos Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30 ou 31 de janeiro Premier League: Liverpool x Everton (horário a definir) Ingressos Anfield (Liverpool)

Como comprar ingressos para Everton x Liverpool pela Premier League

Os ingressos oficiais para Everton x Liverpool pela Premier League, em 29 de novembro, podem ser comprados diretamente pelos canais oficiais dos clubes ou por meio de um parceiro de viagens autorizado. Como era de se esperar, praticamente não há venda ao público geral para este clássico de Merseyside, tão disputado pelos torcedores.

Torcedores mandantes (cota do Everton) : os ingressos oficiais podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de venda de ingressos online do Everton. Para ter direito à compra, é preciso ter uma associação ativa ao clube.

: os ingressos oficiais podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de venda de ingressos online do Everton. Para ter direito à compra, é preciso ter uma associação ativa ao clube. Torcedores visitantes (cota do Liverpool): os ingressos oficiais para visitantes são vendidos exclusivamente pelo portal oficial de ingressos do Liverpool FC a torcedores que atendam a critérios específicos de histórico de comparecimento a jogos fora de casa.

Modalidade de compra / torcedores Início das vendas Forma de distribuição dos ingressos Sorteio para torcedores do Everton (associados Forever Blue+) Segunda-feira, 2 de novembro Os associados participam de um sorteio cujas inscrições terminam na sexta-feira, 6 de novembro Venda geral para associados do Everton (Forever Blue) Após o fim do sorteio Ingressos devolvidos ou restantes são colocados à venda para associados Forever Blue em geral, por ordem de chegada. Cota de visitantes do Liverpool (torcedores que atendem aos critérios) Segunda-feira, 9 de novembro Torcedores elegíveis que receberem um link exclusivo podem comprar online entre 13h e 17h

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para Everton x Liverpool, o clássico de Merseyside, no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir um lugar por canais alternativos e oferece uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para Everton x Liverpool pela Premier League?

Os ingressos oficiais para o clássico de Merseyside entre Everton e Liverpool no Hill Dickinson Stadium se enquadram na categoria A do Everton.

Os preços oficiais dos ingressos comuns para adultos da torcida mandante variam de £ 55 a £ 75, enquanto os ingressos para visitantes têm o preço limitado ao valor padrão de £ 30 estabelecido pela Premier League.

Veja abaixo os preços oficiais dos ingressos por setor para uma partida da categoria A da Premier League no estádio do Everton:

Setor e arquibancada Preço para adultos Ingressos com desconto Arquibancadas Leste e Oeste (laterais do campo) £ 75 £ 52 a £ 56 Arquibancada Sul (setor da torcida mandante mais vocal / anel superior) £ 71 £ 52 Arquibancada Norte (setor da torcida mandante atrás do gol) £ 67 £ 50 Arquibancada familiar £ 55 a £ 63 £ 19

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Hill Dickinson Stadium

O Hill Dickinson Stadium é a moderna casa do Everton Football Club à beira d'água, com capacidade para 52.769 pessoas. Fica em Bramley-Moore Dock, às margens do rio Mersey, em Liverpool.

Inaugurado oficialmente em 2025, o estádio encerrou a relação de 133 anos do Everton com o Goodison Park e é um dos espaços esportivos mais avançados tecnologicamente e mais marcantes em termos arquitetônicos do Reino Unido.

Por mais de duas décadas, o Everton buscou ativamente um substituto moderno para o Goodison Park, que não tinha espaço para expansão. Após o fracasso de projetos em King's Dock e Kirkby, o clube garantiu em 2017 o terreno parcialmente abandonado de Bramley-Moore Dock. A construção começou em agosto de 2021 e foi concluída em dezembro de 2024.

Momentos marcantes no Hill Dickinson Stadium

Everton sub-18 1 x 2 Wigan sub-18 (fevereiro de 2025) : o primeiro evento-teste do estádio, diante de 10 mil torcedores. Ray Robert, que entrou no decorrer da partida, marcou o primeiro gol do Everton no local.

: o primeiro evento-teste do estádio, diante de 10 mil torcedores. Ray Robert, que entrou no decorrer da partida, marcou o primeiro gol do Everton no local. Everton 2 x 0 Brighton & Hove Albion (agosto de 2025) : a primeira partida oficial da Premier League. Iliman Ndiaye marcou o primeiro gol do estádio na competição, após assistência de Jack Grealish.

: a primeira partida oficial da Premier League. Iliman Ndiaye marcou o primeiro gol do estádio na competição, após assistência de Jack Grealish. Super League Magic Weekend (julho de 2026): um grande festival de rugby league de dois dias que atraiu o público recorde de 82.925 torcedores ao longo do fim de semana.

Sede da Euro 2028: o estádio já foi escolhido como uma das principais sedes da próxima Euro 2028 da Uefa e está programado para receber quatro jogos da fase de grupos e uma partida das oitavas de final.

Everton x Liverpool: tudo o que você precisa saber sobre o clássico de Merseyside

Everton x Liverpool: retrospecto recente do clássico de Merseyside

O clássico de Merseyside é um dos confrontos de maior história, paixão e rivalidade do futebol mundial. Disputado entre Liverpool e Everton, detém o recorde de clássico da primeira divisão inglesa realizado pelo maior período ininterrupto, presente em todas as temporadas desde 1962/63.

Considerando os encontros mais recentes, o Liverpool leva vantagem no retrospecto geral. Das 248 partidas disputadas entre as equipes, o Liverpool venceu 102, o Everton ganhou 68 e houve 78 empates.

O confronto mais recente entre os rivais da cidade aconteceu em abril de 2026, quando o Liverpool venceu o Everton por 2 a 1 no primeiro clássico de Merseyside disputado no novo Hill Dickinson Stadium do Everton.