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Como comprar ingressos para Everton x Fulham: preços da Premier League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Everton enfrenta o Fulham na Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O Everton recebe o Fulham no domingo, 6 de Desember de 2026, no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.

No encontro mais recente entre os times pela liga, em 7 de fevereiro de 2026, o Everton conquistou uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Fulham no Craven Cottage. Naquela partida, Kiernan Dewsbury-Hall marcou, e um gol contra ajudou o Everton a virar o placar após sair atrás e garantir os três pontos.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Everton x Fulham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Everton x Fulham pela Premier League?

Everton x Fulham acontece no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, no domingo, 6 de Desember de 2026.

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Premier League - Rodada 14
Hill Dickinson Stadium

Como comprar ingressos para Everton x Fulham pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Everton e Fulham pela Premier League, você pode conferir as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial do Everton FC, por meio do portal de ingressos do clube, se tiver uma associação válida ou for titular de um ingresso de temporada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oferecidos pelo clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Everton x Fulham pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Everton e Fulham pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns: Em geral, os preços começam entre £ 45 e £ 55.
  • Pacotes oficiais de hospitalidade: Normalmente, os preços começam em aproximadamente £ 129 e podem ser mais altos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial do clube estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

  • Revenda de ingressos comuns: Normalmente, os preços começam entre £ 84 e £ 100.
  • Assentos em setores premium: Os preços geralmente variam de £ 180 a mais de £ 300.

Everton x Fulham pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Everton e Fulham

O Everton chega a este jogo com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas em todas as competições. Em seu compromisso mais recente, venceu o Newcastle United fora de casa por 1 a 0 pela Premier League, com Thierno Barry marcando o único gol. Antes disso, derrotou o Newcastle por 3 a 1 na Copa da Liga Inglesa, embora tenha perdido para Arsenal (2 a 0) e Chelsea (2 a 0) pela liga. No outro jogo recente, o Everton empatou em 2 a 2 com o Hull City, somando oito gols marcados e sete sofridos nessa sequência de cinco partidas.

Os últimos cinco jogos do Fulham renderam uma vitória, um empate e três derrotas. Seu resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com o Aston Villa pela Premier League. O time venceu o Coventry City e o Hull City fora de casa, ambos por 1 a 0 pela liga, mas perdeu para o Crystal Palace na Copa da Liga Inglesa e para o Ipswich Town por 2 a 1 pela liga. Em cinco partidas, o Fulham marcou quatro gols e sofreu quatro.

EVE

EVE - Sequência

CHE
D0-2
ARS
D2-0
NEW
V3-1
NEW
V0-1
COV
V3-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FUL

FUL - Sequência

HUL
V1-0
COV
V0-1
CRY
D0-1
AVL
E1-1
NEW
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/3
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Everton x Fulham: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre os times foi em fevereiro de 2026, quando o Fulham recebeu o Everton pela Premier League e perdeu por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Everton leva vantagem, com três vitórias contra uma do Fulham, além de um empate. O Everton marcou dez gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Confrontos

EvertonEmpateFulham
3
2
0
Premier League
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Fulham
FUL
1
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Everton
EVE
2
FJ
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Everton
EVE
2
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Fulham
FUL
0
FJ
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Fulham
FUL
1
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Everton
EVE
3
FJ
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Everton
EVE
1
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Fulham
FUL
1
FJ
Premier League
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Fulham
FUL
0
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Everton
EVE
0
FJ
8Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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