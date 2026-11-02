O Everton recebe o Coventry City na sexta-feira, 6 de novembro de 2026, no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.

No último confronto entre as equipes pela Premier League, em janeiro de 2001, o Coventry City venceu por 3 a 1 fora de casa, no antigo estádio do Everton. Mais recentemente, as equipes se enfrentaram em um amistoso de pré-temporada em julho de 2024, quando o Coventry venceu por 3 a 0.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Everton x Coventry City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Everton x Coventry City pela Premier League?

Everton x Coventry City será disputado no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, na sexta-feira, 6 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 10 6 de nov. de 2026 - 15:00 Hill Dickinson Stadium

Como comprar ingressos para Everton x Coventry City pela Premier League?

Quem busca ingressos para o próximo jogo entre Everton e Coventry City pela Premier League tem algumas opções, dependendo da disponibilidade e dos canais oficiais dos clubes:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheterias oficiais: A forma mais segura e econômica é comprar diretamente pelos canais oficiais de venda de ingressos do Everton F.C. ou do Coventry City Football Club. Os ingressos são disponibilizados em etapas, começando por sócios dos clubes e detentores de carnês de temporada, antes da abertura da venda geral ou de outras etapas de venda para sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Everton x Coventry City pela Premier League?

Os preços dos ingressos para Everton x Coventry City pela Premier League variam conforme o canal de venda, o setor e a demanda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Nos canais oficiais dos clubes, os preços iniciais dos ingressos comuns geralmente ficam entre £ 30 e £ 70, dependendo do setor e da localização no estádio.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Os anúncios para este jogo começam na faixa de £ 70 a £ 100, enquanto o preço médio de revenda fica mais próximo de £ 193, dependendo da localização dos assentos e da disponibilidade.

Everton x Coventry City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Everton e Coventry City

O Everton chega a este jogo com duas vitórias e três empates nas últimas cinco partidas em todas as competições, com três gols marcados e um sofrido. Em seu compromisso mais recente, venceu o Ipswich Town por 1 a 0 pela Premier League. Nessa sequência, também derrotou o Wolverhampton Wanderers por 1 a 0 pela Copa da Liga Inglesa. Os três empates, incluindo um 0 a 0 com o Tottenham Hotspur e um 2 a 2 com o Manchester United, mostram uma equipe difícil de vencer, mas que nem sempre consegue sair com a vitória.

O Coventry atravessa um momento difícil: venceu apenas uma das últimas cinco partidas e perdeu as outras quatro. Sua única vitória foi fora de casa, por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest, pela Premier League. A sequência também inclui uma goleada sofrida por 5 a 0 diante do Brighton, uma derrota por 3 a 1 para o Aston Villa pela Copa da Liga Inglesa e derrotas para Manchester City e Hull City. A equipe de Lampard marcou apenas três gols nesses cinco jogos e sofreu dez.

Everton x Coventry City: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi um amistoso de pré-temporada em julho de 2024, quando o Coventry City venceu o Everton por 3 a 0. Antes disso, as equipes haviam se enfrentado pela última vez em uma competição oficial pela Premier League, em janeiro de 2001, quando o Coventry venceu por 3 a 1 fora de casa. Nos cinco confrontos registrados entre as equipes, o Coventry venceu três, o Everton venceu um e houve um empate.