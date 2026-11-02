Como comprar ingressos para Everton x Coventry City: preços da Premier League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Everton recebe o Coventry City na sexta-feira, 6 de novembro de 2026, no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.
No último confronto entre os clubes pela Premier League, em janeiro de 2001, o Coventry City venceu o Everton por 3 a 1 fora de casa, no antigo estádio do adversário. Mais recentemente, as equipes se enfrentaram em um amistoso de pré-temporada em julho de 2024, quando o Coventry venceu por 3 a 0.
Deixe que a GOAL mostre tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Everton x Coventry City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Everton x Coventry City pela Premier League?
Everton x Coventry City será disputado no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, na sexta-feira, 6 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Everton x Coventry City pela Premier League?
Quem deseja comprar ingressos para o próximo jogo entre Everton e Coventry City pela Premier League tem algumas opções, dependendo da disponibilidade e dos canais oficiais dos clubes:
1. Canais oficiais dos clubes
- Bilheterias oficiais dos clubes: A forma mais segura e econômica é comprar diretamente pelos canais oficiais de venda de ingressos do Everton F.C. ou do Coventry City Football Club. Os ingressos são disponibilizados em etapas, começando por associados e titulares de planos de temporada, antes da abertura das vendas ao público geral ou a outras categorias de associados.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Everton x Coventry City pela Premier League?
Os preços dos ingressos para Everton x Coventry City pela Premier League variam conforme o canal de venda, o setor e a demanda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns: Nos canais oficiais dos clubes, os preços iniciais dos ingressos comuns geralmente ficam entre £ 30 e £ 70, dependendo do setor e da localização no estádio.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem nas vendas oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda:
- Os anúncios para esta partida começam na faixa de £ 70 a £ 100, enquanto os preços médios de revenda ficam mais próximos de £ 193, dependendo da localização dos assentos e da disponibilidade.
Everton x Coventry City pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Everton e Coventry City
O Everton chega a esta partida com duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Marcou três gols e sofreu um nesse período. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Ipswich Town pela Premier League. Na mesma sequência, também venceu o Wolverhampton Wanderers por 1 a 0 pela Copa da Liga Inglesa. Os três empates, incluindo um 0 a 0 com o Tottenham Hotspur e um 2 a 2 com o Manchester United, mostram uma equipe difícil de vencer, mas que nem sempre consegue sair com a vitória.
O Coventry atravessa um momento difícil: venceu apenas um dos últimos cinco jogos e perdeu quatro. Sua única vitória foi por 1 a 0, fora de casa, sobre o Nottingham Forest pela Premier League. A sequência também inclui uma goleada sofrida por 5 a 0 diante do Brighton, uma derrota por 3 a 1 para o Aston Villa pela Copa da Liga Inglesa e derrotas para Manchester City e Hull City. A equipe de Lampard marcou apenas três gols nesses cinco jogos e sofreu dez.
Everton x Coventry City: retrospecto recente dos confrontos diretos
O encontro mais recente entre os clubes foi um amistoso de pré-temporada em julho de 2024, quando o Coventry City venceu o Everton por 3 a 0. Antes disso, o último confronto oficial entre as equipes havia sido pela Premier League, em janeiro de 2001, quando o Coventry venceu por 3 a 1 fora de casa, diante do Everton. Nos cinco confrontos diretos registrados, o Coventry venceu três, o Everton venceu um e houve um empate.