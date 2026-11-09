Como comprar ingressos para Espanyol x Getafe: preços da LaLiga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Espanyol recebe o Getafe no domingo, 29 de novembro de 2026, no Estádio RCDE, em Barcelona.

No confronto mais recente entre as equipes pelo campeonato no Estádio RCDE, em 21 de março de 2026, o Getafe CF venceu fora de casa por 2 a 1. Nos últimos confrontos diretos, as partidas entre as duas equipes têm sido tradicionalmente equilibradas, com poucos gols e disputas físicas.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Espanyol x Getafe, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Espanyol e Getafe por LaLiga?

Espanyol x Getafe acontece no domingo, 29 de novembro de 2026, no Estádio RCDE, em Barcelona.

La Liga - Rodada 14 30 de nov. de 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Como comprar ingressos para Espanyol x Getafe por LaLiga?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para o próximo jogo entre Espanyol e Getafe por LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Você pode comprar ingressos diretamente nos sites oficiais do RCD Espanyol de Barcelona e do Getafe CF, que são a principal e mais confiável fonte de lugares pelo preço original.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados pelos clubes se esgotarem completamente, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Espanyol x Getafe por LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Espanyol e Getafe por LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para sócios: A partir de cerca de € 27 .

A partir de cerca de . Lugares para o público geral: A partir de aproximadamente € 30 .

A partir de aproximadamente . VIP e hospitalidade: De cerca de € 133 até € 500.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda:

Ingressos comuns e econômicos de revenda: A partir de cerca de € 35 a € 45 .

A partir de cerca de . Lugares intermediários e nas laterais do campo: Geralmente custam de € 50 a € 110 .

Geralmente custam de . Revenda de ingressos premium e de hospitalidade: Custam de € 150 a mais de € 300.

Espanyol x Getafe por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Espanyol e Getafe

O Espanyol registrou um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos de LaLiga, sem nenhuma vitória. Na partida mais recente, perdeu em casa por 2 a 1 para o Racing Santander. Antes, nessa mesma sequência, também foi derrotado pelo Elche por 3 a 1. Nesses cinco jogos, o Espanyol marcou seis gols e sofreu nove.

O Getafe registrou um empate e sofreu quatro derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 0 fora de casa para o Athletic Bilbao, em LaLiga. Antes disso, perdeu por 5 a 2 para o Lugano na Conference League. A equipe de Bordalas marcou três gols e sofreu onze nessas cinco partidas.

Espanyol x Getafe: histórico recente de confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes foi por LaLiga, em 21 de março de 2026, quando o Getafe venceu por 2 a 1 fora de casa, no Estádio RCDE. Nos últimos cinco confrontos registrados entre as equipes, o Getafe leva vantagem, com três vitórias contra uma do Espanyol. Houve ainda outra partida que terminou com vitória do Getafe em seu estádio.