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La Liga
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Como comprar ingressos para Espanyol x Elche: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Elche
La Liga

O Espanyol enfrenta o Elche na LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Espanyol enfrenta o Elche na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no RCDE Stadium, em Barcelona.

O Espanyol chega para a partida buscando aproveitar o fator casa e garantir pontos importantes no início da temporada na classificação da liga. Enquanto isso, o Elche tentará reagir à sua fase recente e conquistar sua primeira vitória neste confronto desde outubro de 2021.

Deixe que a GOAL traga tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Espanyol x Elche, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Espanyol x Elche por LaLiga?

Espanyol x Elche começa no RCDE Stadium, em Barcelona, com o horário exato confirmado nos detalhes da partida acima.

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La Liga - Rodada 7
RCDE Stadium

Como comprar ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?

Você pode comprar ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por canais oficiais ou plataformas secundárias confiáveis de ingressos:

  • Site oficial e bilheteria do CA Osasuna: O principal e mais confiável lugar para comprar ingressos para o setor mandante é diretamente pelo portal oficial de ingressos do CA Osasuna ou na bilheteria do Estádio El Sadar, em Pamplona, antes do dia do jogo. As vendas oficiais para o público em geral normalmente abrem de 1 a 2 semanas antes do pontapé inicial, depois que os sócios do clube completam sua janela de prioridade.
  • Agregadores de marketplaces secundários: Se os ingressos se esgotarem no site oficial, você pode comparar assentos em marketplaces de revenda em plataformas agregadoras, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano no Estádio El Sadar variam de acordo com o canal de compra e a categoria do assento:

  • Ingressos oficiais do clube (valor de face): Diretamente com o CA Osasuna, os preços padrão para o público em geral normalmente variam de € 35 a € 80, dependendo do setor (atrás dos gols, arquibancadas de canto, tribuna principal ou assentos centrais premium).
  • Marketplaces secundários: Em sites agregadores de revenda de ingressos, como a StubHub, os preços geralmente começam em torno de € 42 a € 50 para assentos padrão, com preços médios subindo dependendo da disponibilidade, da localização do assento e da demanda.

Espanyol x Elche por LaLiga: Tudo o que você precisa saber

Forma de Espanyol e Elche

O Espanyol venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu melhor resultado nessa sequência foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Levante em LaLiga, em 16 de agosto, enquanto sua apresentação mais recente terminou com derrota em casa por 2 a 1 para o Real Madrid, em 22 de agosto. A pré-temporada teve um empate por 3 a 3 com o Middlesbrough e um empate por 2 a 2 com o Burnley, com a derrota por 3 a 1 para o Coventry City sendo o outro resultado. O Espanyol marcou nove gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

O Elche não venceu nenhuma de suas últimas cinco partidas, registrando um empate em LaLiga e três empates na pré-temporada. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o Barcelona, em 23 de agosto, depois de um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em sua partida de estreia na liga. O Elche empatou por 2 a 2 com o Cordoba, por 2 a 2 com o Al-Ain e por 0 a 0 com o Johor Darul Ta'zim na preparação de pré-temporada. Nessas cinco partidas, o Elche marcou cinco gols e sofreu nove.

ESP

ESP - Sequência

RMA
D1-2
RSO
D2-1
SEV
E1-1
OSA
V0-2
RAY
D2-1
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ELC

ELC - Sequência

BAR
D0-5
SAN
D3-2
RSO
D2-3
ATH
E1-1
RMA
D2-3
Gol marcado (sofrido)
7/15
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Espanyol x Elche: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em LaLiga, em 1º de março de 2026, quando a partida no estádio do Elche terminou em 2 a 2. Antes disso, o Espanyol venceu em casa por 1 a 0, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos neste conjunto de dados, que abrangem LaLiga e a Segunda Division, o Espanyol venceu duas vezes e o Elche venceu uma, com dois empates completando o retrospecto.

Confrontos

EspanyolEmpateElche
3
2
0
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FJ
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Elche badge
Elche
ELC
0
FJ
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FJ
Segunda Division
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Elche badge
Elche
ELC
0
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Espanyol e Elche

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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