Como comprar ingressos para Espanyol x Deportivo de A Coruna: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Espanyol recebe o Deportivo de A Coruna no domingo, 8 de novembro de 2026, no Estádio RCDE, em Barcelona.

O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu pela LaLiga em fevereiro de 2018, no Estádio de Riazor, e terminou em um disputado empate por 0 a 0. A atuação recente mais marcante do Espanyol contra o Deportivo ocorreu em setembro de 2017, quando venceu por 4 a 1 em casa.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Espanyol x Deportivo de A Coruna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Espanyol x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

Espanyol x Deportivo de A Coruna acontece no Estádio RCDE, em Barcelona, no domingo, 8 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 12 7 de nov. de 2026 - 10:15 RCDE Stadium

Como comprar ingressos para Espanyol x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da LaLiga entre RCD Espanyol de Barcelona e Real Club Deportivo de A Coruña no Estádio RCDE, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: A principal e mais confiável opção para comprar ingressos oficiais para a partida é o portal de ingressos do RCD Espanyol. Sócios e demais compradores podem acompanhar as atualizações do calendário de vendas e garantir lugares nos setores comuns assim que a venda ao público geral começar.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Espanyol x Deportivo de A Coruna pela LaLiga?

É possível garantir ingressos para o próximo jogo da LaLiga entre RCD Espanyol de Barcelona e Real Club Deportivo de A Coruña pelos canais oficiais do clube ou em plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Assentos comuns: Os ingressos geralmente custam de € 30 a € 70 , dependendo do setor e da localização em torno do campo no Estádio RCDE.

Os ingressos geralmente custam de , dependendo do setor e da localização em torno do campo no Estádio RCDE. Períodos de venda prioritária para sócios e membros do clube: Sócios podem acessar os períodos de venda antecipada e garantir assentos comuns pelos preços originais, que normalmente começam em torno de € 25 nos setores superiores.

Sócios podem acessar os períodos de venda antecipada e garantir assentos comuns pelos preços originais, que normalmente começam em torno de nos setores superiores. Pacotes VIP e de hospitalidade: Ingressos para áreas de hospitalidade premium e camarotes executivos vendidos pelos canais oficiais geralmente custam a partir de € 150 a € 300 ou mais por pessoa, com serviço de alimentação e lugares com vista privilegiada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Anúncios de revenda de ingressos comuns: A partir de aproximadamente € 22 a € 50 , dependendo da oferta e da procura à medida que o dia do jogo se aproxima.

A partir de aproximadamente , dependendo da oferta e da procura à medida que o dia do jogo se aproxima. Assentos em setores intermediários: Opções nas laterais do campo e com vista central nos setores inferiores custam entre € 70 e € 150 .

Opções nas laterais do campo e com vista central nos setores inferiores custam entre . Setores premium ou de alta procura: Lugares em setores centrais nas laterais do campo ou anúncios de última hora com pouca disponibilidade podem custar de € 180 a € 300 ou mais.

Espanyol x Deportivo de A Coruna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Espanyol e Deportivo de A Coruna

O Espanyol chega à partida após uma sequência recente difícil: venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas pela LaLiga. No jogo mais recente, perdeu por 1 a 3 para o Elche. Nesse período, também foi derrotado por 2 a 1 pelo Rayo Vallecano. O único resultado positivo foi a vitória por 0 a 2 fora de casa sobre o Osasuna, mas a equipe de Gonzalez sofreu nove gols nesses cinco jogos, número que evidencia sua fragilidade defensiva.

O Deportivo tem apresentado mais estabilidade, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. A vitória por 2 a 3 sobre o Villarreal, fora de casa, se destaca como um bom resultado. Em seu jogo mais recente pela LaLiga, empatou por 1 a 1 com o Real Betis. A equipe perdeu por 1 a 3 para o FC Porto em um amistoso e por 0 a 1 para o Sevilla, mas seu retrospecto geral mostra um time que não é fácil de superar com frequência.

Espanyol x Deportivo de A Coruna: histórico recente de confrontos

Os dois clubes se enfrentaram pela última vez em uma partida da LaLiga em fevereiro de 2018, que terminou em 0 a 0 na casa do Deportivo. Nos cinco confrontos anteriores registrados, o Espanyol tem o melhor retrospecto geral, e sua vitória por 4 a 1 em casa, em setembro de 2017, foi o resultado mais expressivo da série. O Deportivo venceu por 1 a 2 em seu próprio estádio em maio de 2017, o que significa que ambos tiraram pontos um do outro nos confrontos recentes, embora o retrospecto do Espanyol em casa nesse duelo seja particularmente forte.