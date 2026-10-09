Como comprar ingressos para Espanyol x Atlético de Madrid: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Espanyol e Atlético de Madrid se enfrentam no sábado, 17 de outubro de 2026, no RCDE Stadium, em Barcelona.

No último encontro pela liga, em fevereiro de 2026, o Atlético de Madrid garantiu uma vitória por 4 a 2 sobre o Espanyol no Metropolitano. O histórico de confrontos diretos favorece os visitantes, com o Atlético de Madrid vencendo 14 partidas contra 7 vitórias do Espanyol, além de 9 empates.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Espanyol x Atlético de Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando acontece o jogo entre Espanyol e Atlético de Madrid por LaLiga?

Espanyol x Atlético de Madrid acontece no sábado, 17 de outubro de 2026, no RCDE Stadium, em Barcelona.

La Liga - Rodada 9 17 de out. de 2026 - 08:00 RCDE Stadium

Como comprar ingressos para Espanyol x Atlético de Madrid por LaLiga?

Para comprar ingressos para Espanyol x Atlético de Madrid no RCDE Stadium, você pode seguir estes passos principais pelos canais oficiais e secundários de venda:

1. Canal oficial do clube

Acesse o site oficial do RCD Espanyol na seção de ingressos/próximos jogos. Os ingressos geralmente são colocados à venda para o público em geral algumas semanas antes da partida, após o acesso prioritário para os detentores de carnê de temporada e sócios do clube.

2. Bilheteria do estádio

Os ingressos podem ser comprados diretamente na bilheteria do RCDE Stadium (Taquillas), em Cornellà de Llobregat, no dia do jogo ou durante o horário oficial de funcionamento nos dias que antecedem a partida, desde que o confronto não esteja esgotado.

3. Plataformas secundárias e de revenda

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos como StubHub listam assentos disponibilizados por detentores de carnê de temporada e revendedores. Tenha em mente que os preços dos ingressos em plataformas secundárias podem variar para cima ou para baixo em relação ao valor de face, dependendo da demanda geral do mercado.

Quanto custam os ingressos para Espanyol x Atlético de Madrid por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Espanyol x Atlético de Madrid no RCDE Stadium variam de acordo com a categoria do assento e a plataforma de venda:

1. Preços oficiais do clube (valor de face)

Ingressos para o público em geral: A partir de cerca de € 55 a € 60 para assentos padrão atrás do gol/no anel superior, até € 120 a € 150 para assentos premium centrais na lateral do campo.

Sócios do clube (Socios): Normalmente recebem um desconto de 10% a 20% nos ingressos de valor de face, com preços a partir de cerca de € 45 a € 50 .

Pacotes VIP e Hospitality: Variam de € 135 a € 500+ , dependendo do catering incluído e do acesso ao lounge.

SeatPick

2. Plataformas secundárias e de revenda

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos como StubHublistam assentos disponibilizados por detentores de carnê de temporada e revendedores. Tenha em mente que os preços dos ingressos em plataformas secundárias podem variar para cima ou para baixo em relação ao valor de face, dependendo da demanda geral do mercado.

Assentos de entrada: As opções de revenda nos principais marketplaces geralmente começam em aproximadamente € 55 a € 70 .

Preço médio do ingresso: Normalmente varia de € 150 a € 350 para lugares no anel inferior e com visão central, devido à demanda.

Espanyol x Atlético de Madrid por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Espanyol e Atlético de Madrid

O Espanyol venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas de LaLiga, marcando seis gols e sofrendo sete nesse período. Sua apresentação mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Rayo Vallecano, embora tenha mostrado do que é capaz com uma vitória por 2 a 0 sobre o Osasuna poucos dias antes. Também empatou por 1 a 1 com o Sevilla durante essa sequência.

O Atlético de Madrid venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente por LaLiga resultou em uma enfática vitória por 4 a 0 sobre o Osasuna, e também venceu a Real Sociedad por 3 a 0 fora de casa. As duas derrotas neste período vieram contra o Liverpool, na Champions League, e o Athletic Bilbao, em LaLiga, quando sofreu três gols sem resposta.

Espanyol x Atlético de Madrid: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, no Metropolitano, onde o Atlético de Madrid venceu por 4 a 2 em LaLiga. Antes disso, o Espanyol conquistou uma vitória em casa por 2 a 1 em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos por LaLiga, o Atlético venceu duas vezes e o Espanyol uma, com dois empates registrados.