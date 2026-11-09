Duas potências do futebol mundial se enfrentam em um grande duelo da Liga das Nações da UEFA: a Inglaterra recebe a Espanha no estádio de Wembley, em Londres. Após os confrontos memoráveis entre as seleções no Campeonato Europeu, a partida promete futebol de seleções do mais alto nível em um dos palcos mais emblemáticos do esporte.

A procura por lugares em Wembley é altíssima, mas garantir sua entrada não precisa ser difícil. A GOAL reúne todas as informações essenciais sobre a partida, a programação, as faixas de preços dos ingressos oficiais e onde comprá-los online agora.

Quando começa Espanha x Inglaterra pela Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Espanha x Inglaterra acontece no Riyadh Air Metropolitano, em Madri. As informações oficiais sobre a transmissão da partida ainda não estão disponíveis.

Liga das Nações A - Rodada 6 15 de nov. de 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

Onde comprar ingressos para Espanha x Inglaterra?

Os ingressos oficiais são distribuídos pelo portal de venda de ingressos da FA no England Football e pelos canais oficiais da UEFA. A venda geral e os períodos de acesso prioritário para membros do England Supporters Travel Club começam várias semanas antes da partida, embora os lotes oficiais costumem se esgotar rapidamente.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub são uma opção para garantir um lugar antes do início do jogo.

Quanto custam os ingressos para Espanha x Inglaterra?

Os preços dos ingressos na bilheteria oficial começam em £ 35 para lugares da Categoria 4. Os ingressos comuns para adultos chegam a £ 80 nos principais setores do estádio, enquanto os do setor família partem de £ 25.

Se os lotes oficiais destinados à venda geral se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem uma alternativa para conseguir ingressos de última hora, com preços a partir de cerca de £ 76.

Espanha x Inglaterra pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: Tudo o que você precisa saber

Momento de Espanha e Inglaterra

A Espanha chega à partida com cinco vitórias nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Nesse período, marcou sete gols e sofreu três. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, que completou uma campanha perfeita no torneio. Antes disso, venceu a França por 2 a 0 na semifinal e superou a Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final. A equipe de Luis de la Fuente não perdeu nenhuma dessas cinco partidas.

Nos últimos cinco jogos, a Inglaterra somou quatro vitórias e uma derrota, com 11 gols marcados e 11 sofridos em uma sequência de partidas com muitos gols. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 4 a 6 sobre a França na semifinal da Copa do Mundo, antes de uma derrota por 1 a 2 para a Argentina na final encerrar sua campanha no torneio. Entre os resultados anteriores estão uma vitória por 1 a 2 sobre a Noruega e outra por 2 a 3 contra o México.

Espanha x Inglaterra: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as seleções foi na Eurocopa de 2024, quando a Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos, a Espanha leva vantagem, com três vitórias contra uma da Inglaterra, além de um empate. Especificamente na Liga das Nações, a Espanha venceu por 2 a 3 em Madri, em outubro de 2018, enquanto a Inglaterra ganhou o confronto anterior por 1 a 2, no mês precedente.