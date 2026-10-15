A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto entre seleções: a Eslovênia recebe a Suíça no Estádio Stožice, em Liubliana. As duas equipes europeias chegam a este duelo da fase de grupos com qualidade e motivação, o que faz da partida uma das mais aguardadas do calendário do futebol.

A GOAL traz as principais informações sobre a data e o local do jogo, as faixas de preço e como garantir seu ingresso.

Qual é o horário de Eslovênia x Suíça pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Eslovênia x Suíça será disputado no Estádio Stožice, em Liubliana. O horário oficial de início ainda será confirmado mais perto da data da partida.

Liga das Nações B - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Onde comprar ingressos para Eslovênia x Suíça?

Os ingressos oficiais são disponibilizados pelo principal canal de venda da federação anfitriã, a Eventim Slovenia, responsável pelas vendas regulares ao público para os jogos da seleção em casa. Os torcedores devem se cadastrar e comprar seus ingressos assim que a venda geral começar para garantir lugares na cota regular.

Se os ingressos oficiais se esgotarem ou não houver lugares disponíveis no setor desejado, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa caso as entradas no site oficial estejam esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Eslovênia x Suíça?

Os ingressos oficiais vendidos pela Eventim custam a partir de € 26 nas opções de assentos regulares. O preço depende do setor e da vista do campo no Estádio Stožice.

Nas plataformas de revenda, como a StubHub, os preços começam em torno de € 63 quando os assentos regulares da venda geral se esgotam nos canais oficiais.

Eslovênia x Suíça pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Eslovênia e Suíça

A Eslovênia somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com seis gols marcados e seis sofridos. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para a Croácia. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Chipre. A única vitória nessa sequência veio fora de casa, contra Montenegro, por 3 a 2. A oscilação nos resultados e nos gols mostra uma equipe que ainda busca regularidade.

O retrospecto recente da Suíça é consideravelmente melhor. A equipe de Yakin venceu quatro dos últimos cinco jogos. Sua única derrota foi por 3 a 1 para a Argentina, nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes desse revés, superou a Colômbia nos pênaltis após um empate por 0 a 0, derrotou a Argélia por 2 a 0 e venceu o Canadá por 2 a 1. Nessas cinco partidas, a Suíça marcou nove gols e sofreu cinco, com quatro vitórias consecutivas antes da derrota para a Argentina.

Eslovênia x Suíça: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre as seleções terminou em 0 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Liubliana, em outubro de 2025. Antes disso, a Suíça venceu o confronto anterior por 3 a 0, em setembro de 2025. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, a Suíça leva vantagem, com três vitórias contra uma da Eslovênia e um empate.



