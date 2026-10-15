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Liga das Nações B
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Como comprar ingressos para Eslovênia x Suíça: preços para a Liga B da Liga das Nações da UEFA, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Suíça

A Eslovênia enfrenta a Suíça na Liga B da Liga das Nações da Uefa. Veja como garantir seus ingressos.

A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto entre seleções: a Eslovênia recebe a Suíça no Estádio Stožice, em Liubliana. As duas equipes europeias chegam a este duelo da fase de grupos com qualidade e motivação, o que faz da partida uma das mais aguardadas do calendário do futebol.

A GOAL traz as principais informações sobre a data e o local do jogo, as faixas de preço e como garantir seu ingresso.

Qual é o horário de Eslovênia x Suíça pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Eslovênia x Suíça será disputado no Estádio Stožice, em Liubliana. O horário oficial de início ainda será confirmado mais perto da data da partida.

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Liga das Nações B - Rodada 5
Stozice Stadium, Ljubljana

Onde comprar ingressos para Eslovênia x Suíça?

Os ingressos oficiais são disponibilizados pelo principal canal de venda da federação anfitriã, a Eventim Slovenia, responsável pelas vendas regulares ao público para os jogos da seleção em casa. Os torcedores devem se cadastrar e comprar seus ingressos assim que a venda geral começar para garantir lugares na cota regular.

Se os ingressos oficiais se esgotarem ou não houver lugares disponíveis no setor desejado, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa caso as entradas no site oficial estejam esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Eslovênia x Suíça?

Os ingressos oficiais vendidos pela Eventim custam a partir de € 26 nas opções de assentos regulares. O preço depende do setor e da vista do campo no Estádio Stožice.

Nas plataformas de revenda, como a StubHub, os preços começam em torno de € 63 quando os assentos regulares da venda geral se esgotam nos canais oficiais.

Eslovênia x Suíça pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Eslovênia e Suíça

A Eslovênia somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com seis gols marcados e seis sofridos. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para a Croácia. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Chipre. A única vitória nessa sequência veio fora de casa, contra Montenegro, por 3 a 2. A oscilação nos resultados e nos gols mostra uma equipe que ainda busca regularidade.

O retrospecto recente da Suíça é consideravelmente melhor. A equipe de Yakin venceu quatro dos últimos cinco jogos. Sua única derrota foi por 3 a 1 para a Argentina, nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes desse revés, superou a Colômbia nos pênaltis após um empate por 0 a 0, derrotou a Argélia por 2 a 0 e venceu o Canadá por 2 a 1. Nessas cinco partidas, a Suíça marcou nove gols e sofreu cinco, com quatro vitórias consecutivas antes da derrota para a Argentina.

SVN

SVN - Sequência

CRO
D2-1
SCO
E0-0
MKD
V2-0
SUÍ
D2-1
SCO
V1-2
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SUÍ

SUÍ - Sequência

ARG
D3-1
MKD
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MKD
V3-0
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Eslovênia x Suíça: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre as seleções terminou em 0 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Liubliana, em outubro de 2025. Antes disso, a Suíça venceu o confronto anterior por 3 a 0, em setembro de 2025. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, a Suíça leva vantagem, com três vitórias contra uma da Eslovênia e um empate.

Confrontos

EslovêniaEmpateSuíça
1
1
3
Liga das Nações B
Suíça badge
Suíça
SUÍ
2
Eslovênia badge
Eslovênia
SVN
1
FJ
Eliminatórias Europeias
Eslovênia badge
Eslovênia
SVN
0
Suíça badge
Suíça
SUÍ
0
FJ
Eliminatórias Europeias
Suíça badge
Suíça
SUÍ
3
Eslovênia badge
Eslovênia
SVN
0
FJ
European Championship Qualification
Suíça badge
Suíça
SUÍ
3
Eslovênia badge
Eslovênia
SVN
2
FJ
European Championship Qualification
Eslovênia badge
Eslovênia
SVN
1
Suíça badge
Suíça
SUÍ
0
FJ
4Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5


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