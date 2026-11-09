A Liga das Nações da Uefa está de volta com um confronto entre seleções: a Eslovênia recebe a Suíça no Estádio Stožice, em Liubliana. As duas equipes europeias chegam a este duelo da fase de grupos com qualidade e motivação, tornando-o um dos jogos mais aguardados do calendário do futebol.

GOAL reúne as principais informações sobre a data da partida, o local, as faixas de preço e como garantir seu ingresso.

Quando começa Eslovênia x Suíça pela Liga B da Liga das Nações da Uefa?

Eslovênia x Suíça será disputado no Estádio Stožice, em Liubliana. O horário oficial do início da partida será confirmado quando a data estiver mais próxima.

Liga das Nações B - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Onde comprar ingressos para Eslovênia x Suíça?

Os ingressos oficiais são disponibilizados pelo canal de vendas principal da associação anfitriã, a Eventim Slovenia, responsável pelas vendas regulares ao público para os jogos da seleção em casa. Os torcedores devem procurar se cadastrar e comprar cedo, assim que a venda geral for aberta, para garantir lugares na cota regular.

Se os ingressos oficiais se esgotarem ou não houver lugares disponíveis no setor desejado, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa caso as opções no site oficial estejam esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Eslovênia x Suíça?

Os ingressos oficiais vendidos pela Eventim custam a partir de € 26 para lugares comuns, dependendo do setor e da vista para o campo no Estádio Stožice.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em torno de € 63 quando os ingressos comuns da venda geral se esgotam nos canais oficiais.

Eslovênia x Suíça pela Liga B da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Eslovênia e Suíça

A Eslovênia somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com seis gols marcados e seis sofridos. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para a Croácia; antes, empatou por 1 a 1 com o Chipre. A única vitória nessa sequência veio fora de casa contra Montenegro, por 3 a 2. A oscilação nos resultados e nos gols mostra uma equipe que ainda busca regularidade.

O momento recente da Suíça é consideravelmente melhor. A equipe de Yakin venceu quatro dos últimos cinco jogos, com a única derrota sendo o revés por 3 a 1 para a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, venceu a Colômbia nos pênaltis após um empate por 0 a 0, derrotou a Argélia por 2 a 0 e superou o Canadá por 2 a 1. Nesses cinco jogos, a Suíça marcou nove gols e sofreu cinco. As quatro vitórias consecutivas deram impulso à equipe antes da derrota para a Argentina.

Eslovênia x Suíça: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou em 0 a 0, em um jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo disputado em Liubliana em outubro de 2025. O resultado veio depois de uma vitória da Suíça por 3 a 0 no confronto anterior, em setembro de 2025. Nos últimos cinco jogos entre as seleções, a Suíça leva vantagem, com três vitórias contra uma da Eslovênia, além de um empate.