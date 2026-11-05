A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto internacional: a Eslovênia recebe a Suíça no Estádio Stožice, em Liubliana. As duas seleções europeias chegam a este duelo da fase de grupos com qualidade e motivação, tornando-o um dos jogos mais aguardados do calendário do futebol.

A GOAL reúne as principais informações sobre a data da partida, o local, as faixas de preço e como garantir seu ingresso.

Quando começa Eslovênia x Suíça pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Eslovênia x Suíça será disputado no Estádio Stožice, em Liubliana. O horário oficial de início ainda será confirmado, mais perto da data da partida.

Liga das Nações B - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Onde comprar ingressos para Eslovênia x Suíça?

Os ingressos oficiais são disponibilizados pela Eventim Slovenia, canal principal da federação anfitriã responsável pela venda ao público em geral para os jogos da seleção em casa. Os torcedores devem procurar se cadastrar e comprar os ingressos assim que a venda geral começar para garantir lugares da cota regular.

Se a cota oficial se esgotar ou não houver lugares disponíveis no setor desejado, plataformas de revenda de ingressos como a StubHub são uma alternativa caso os ingressos no site oficial estejam esgotados.

Quanto custam os ingressos para Eslovênia x Suíça?

Os ingressos oficiais vendidos pela Eventim custam a partir de € 26 para lugares comuns, dependendo do setor e da vista para o campo no Estádio Stožice.

Nas plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em torno de € 63 quando os ingressos comuns vendidos ao público em geral se esgotam nos canais oficiais.

Eslovênia x Suíça pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Eslovênia e Suíça

A Eslovênia soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com seis gols marcados e seis sofridos. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para a Croácia. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Chipre. A única vitória nessa sequência foi fora de casa, contra Montenegro, por 3 a 2. A oscilação nos resultados e no número de gols mostra uma equipe que ainda busca regularidade.

A Suíça vive um momento consideravelmente melhor. A equipe de Yakin venceu quatro dos últimos cinco jogos. Sua única derrota foi por 3 a 1 para a Argentina, nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes desse revés, superou a Colômbia nos pênaltis após um empate em 0 a 0, venceu a Argélia por 2 a 0 e bateu o Canadá por 2 a 1. Nessas cinco partidas, a Suíça marcou nove gols e sofreu cinco. As quatro vitórias consecutivas deram impulso à equipe antes da derrota para a Argentina.

Eslovênia x Suíça: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as seleções terminou em 0 a 0, em um jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo disputado em Liubliana, em outubro de 2025. Antes, a Suíça havia vencido o confronto anterior por 3 a 0, em setembro de 2025. Nos últimos cinco duelos, os suíços levam vantagem, com três vitórias contra uma dos eslovenos, além de um empate.