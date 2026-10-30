A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto entre seleções: a Eslovênia recebe a Suíça no Estádio Stožice, em Liubliana. As duas equipes europeias chegam a este duelo da fase de grupos com qualidade e motivação, fazendo dele um dos jogos mais aguardados do calendário do futebol.

A GOAL reúne as informações essenciais sobre a data da partida, o local, as faixas de preço e como garantir seu ingresso.

Quando começa Eslovênia x Suíça pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Eslovênia x Suíça será disputado no Estádio Stožice, em Liubliana. O horário oficial do início da partida será confirmado mais perto da data do jogo.

Liga das Nações B - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Onde comprar ingressos para Eslovênia x Suíça?

Os ingressos oficiais para a partida são disponibilizados pela Eventim Slovenia, canal principal da federação anfitriã responsável pela venda ao público em geral para os jogos da seleção em casa. Para garantir lugares na distribuição regular, os torcedores devem se cadastrar e comprar os ingressos assim que a venda geral começar.

Se os ingressos oficiais se esgotarem ou não houver lugares disponíveis no setor desejado, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa caso as opções no site oficial estejam esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Eslovênia x Suíça?

Os ingressos oficiais vendidos pela Eventim custam a partir de € 26 para lugares convencionais, dependendo da categoria do setor e da vista dentro do Estádio Stožice.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em torno de € 63 quando os ingressos convencionais da venda geral se esgotam nos canais oficiais.

Eslovênia x Suíça pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Eslovênia e Suíça

A Eslovênia somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com seis gols marcados e seis sofridos. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para a Croácia. Antes, empatou em 1 a 1 com o Chipre. A única vitória nessa sequência veio fora de casa, contra Montenegro, por 3 a 2. A oscilação nos resultados e nos gols mostra uma equipe que ainda busca regularidade.

A fase recente da Suíça é consideravelmente melhor. A equipe de Yakin venceu quatro dos últimos cinco jogos, e sua única derrota foi por 3 a 1 para a Argentina, nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes desse revés, superou a Colômbia nos pênaltis após um empate por 0 a 0, venceu a Argélia por 2 a 0 e bateu o Canadá por 2 a 1. Nessas cinco partidas, a Suíça marcou nove gols e sofreu cinco. As quatro vitórias consecutivas deram impulso à equipe antes da derrota para a Argentina.

Eslovênia x Suíça: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre as seleções terminou em 0 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Liubliana, em outubro de 2025. Antes disso, a Suíça havia vencido o confronto anterior por 3 a 0, em setembro de 2025. Nos últimos cinco duelos, a Suíça leva vantagem, com três vitórias contra uma da Eslovênia, além de um empate.