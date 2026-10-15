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Como comprar ingressos para Escócia x Macedônia do Norte: preços, informações sobre a partida pela Liga B da Liga das Nações da Uefa, vendas de última hora e mais

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Macedônia do Norte

A Escócia enfrenta a Macedônia do Norte na Liga B da Liga das Nações da UEFA. Veja como garantir seus ingressos.

A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto decisivo: a Escócia se prepara para enfrentar a Macedônia do Norte em um duelo importante pelo Grupo E. As duas seleções buscam ganhar vantagem e embalo no grupo, tornando a partida imperdível para torcedores de toda a Europa.

Com um histórico de confrontos acirrados entre as seleções, a expectativa é de um clima eletrizante no estádio. Os torcedores podem esperar um jogo físico, com ataques de lado a lado, enquanto pontos importantes para a promoção na competição e para o ranking estarão em disputa.

GOAL reúne todas as informações oficiais da partida, detalhes sobre os preços e instruções para garantir seu ingresso hoje mesmo.

Quando começa Escócia x Macedônia do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Escócia x Macedônia do Norte será disputado no Hampden Park, em Glasgow. O horário de início ainda não foi confirmado.

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Liga das Nações B - Rodada 5
Hampden Park

Onde comprar ingressos para Escócia x Macedônia do Norte?

A venda oficial de ingressos para esta partida da Liga das Nações da UEFA é feita diretamente pelo portal online da federação de futebol anfitriã, que disponibiliza a venda inicial ao público geral. Os torcedores devem se cadastrar com antecedência na plataforma oficial para garantir ingressos comuns antes que os lotes se esgotem.

Se o período de venda inicial terminar ou os lugares na plataforma oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Escócia x Macedônia do Norte?

Os ingressos comuns para uma única partida no portal oficial começam em aproximadamente € 35 para setores gerais, dependendo do setor e da categoria escolhidos.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em cerca de € 90 por lugar quando os ingressos comuns da venda inicial se esgotam.

Escócia x Macedônia do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Escócia e Macedônia do Norte

A Escócia venceu três de suas últimas cinco partidas, com duas derrotas e nenhum empate nesse período. Seus resultados mais recentes foram na Copa do Mundo, quando perdeu por 3 a 0 para o Brasil e por 1 a 0 para Marrocos. Antes desses tropeços, venceu o Haiti por 1 a 0 e Curaçao por 4 a 1, mostrando sua força ofensiva em um bom dia. Nessas cinco partidas, a Escócia marcou seis gols e sofreu cinco.

A Macedônia do Norte tem tido dificuldades para manter a regularidade: venceu apenas um de seus últimos cinco jogos, empatou dois e perdeu dois. Sua partida mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para a Turquia, e a seleção também perdeu por 4 a 0 para a Dinamarca nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A derrota por 7 a 1 para o País de Gales, mais cedo na campanha, foi a mais pesada dessa sequência. A Macedônia do Norte marcou apenas um gol e sofreu quinze nessas cinco partidas.

SCO

SCO - Sequência

BRA
D0-3
SVN
E0-0
SUÍ
D0-3
MKD
V0-2
SVN
D1-2
Gol marcado (sofrido)
3/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
MKD

MKD - Sequência

TUR
D4-0
SUÍ
D0-3
SVN
D2-0
SCO
D0-2
SUÍ
D3-0
Gol marcado (sofrido)
0/14
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

Escócia x Macedônia do Norte: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas seleções ocorreu em setembro de 2013, quando a Escócia venceu a Macedônia do Norte fora de casa por 2 a 1, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nos últimos quatro confrontos registrados, a Escócia leva vantagem, com duas vitórias contra uma da Macedônia do Norte, além de um empate. A vitória escocesa por 2 a 0 em casa, em 2009, continua sendo seu resultado mais convincente nesse confronto.

Confrontos

EscóciaEmpateMacedônia do Norte
3
1
1
Liga das Nações B
Macedônia do Norte badge
Macedônia do Norte
MKD
0
Escócia badge
Escócia
SCO
2
FJ
Eliminatórias Europeias
Macedônia do Norte badge
Macedônia do Norte
MKD
1
Escócia badge
Escócia
SCO
2
FJ
Eliminatórias Europeias
Escócia badge
Escócia
SCO
1
Macedônia do Norte badge
Macedônia do Norte
MKD
1
FJ
Eliminatórias Europeias
Escócia badge
Escócia
SCO
2
Macedônia do Norte badge
Macedônia do Norte
MKD
0
FJ
Eliminatórias Europeias
Macedônia do Norte badge
Macedônia do Norte
MKD
1
Escócia badge
Escócia
SCO
0
FJ
7Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5



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