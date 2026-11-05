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Como comprar ingressos para Escócia x Macedônia do Norte: preços, informações sobre a partida da Liga B da Liga das Nações da UEFA, vendas de última hora e mais

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Macedônia do Norte

A Escócia enfrenta a Macedônia do Norte na Liga B da Liga das Nações da UEFA. Veja como garantir seus ingressos.

A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto decisivo: a Escócia se prepara para enfrentar a Macedônia do Norte em uma partida crucial pelo Grupo E. As duas seleções buscam ganhar vantagem no grupo, tornando o duelo imperdível para os torcedores de toda a Europa.

A GOAL reúne todas as informações oficiais sobre a partida, detalhes dos preços e instruções para garantir seu ingresso hoje mesmo.

Quando começa Escócia x Macedônia do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Escócia x Macedônia do Norte será disputado no Hampden Park, em Glasgow. O horário de início ainda não foi confirmado.

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Liga das Nações B - Rodada 5
Hampden Park

Onde comprar ingressos para Escócia x Macedônia do Norte?

A venda oficial de ingressos para esta partida da Liga das Nações da UEFA é feita diretamente pelo portal online da federação de futebol anfitriã, que oferece ingressos ao público em geral. Os torcedores devem se cadastrar com antecedência na plataforma oficial para garantir ingressos comuns antes que se esgotem.

Se o período de venda inicial terminar ou os lugares se esgotarem na plataforma oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa caso os ingressos no site oficial estejam esgotados.

Quanto custam os ingressos para Escócia x Macedônia do Norte?

Os ingressos comuns para a partida, vendidos no portal oficial, custam a partir de aproximadamente € 35, dependendo do setor do estádio e da categoria escolhida.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em torno de € 90 por lugar quando os ingressos comuns da venda oficial se esgotam.

Escócia x Macedônia do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Escócia e Macedônia do Norte

A Escócia venceu três de seus últimos cinco jogos, com duas derrotas e nenhum empate nesse período. Seus resultados mais recentes foram na Copa do Mundo, quando perdeu por 3 a 0 para o Brasil e por 1 a 0 para o Marrocos. Antes desses tropeços, venceu o Haiti por 1 a 0 e Curaçao por 4 a 1, mostrando seu potencial ofensivo quando está em um bom dia. Nessas cinco partidas, a Escócia marcou seis gols e sofreu cinco.

A Macedônia do Norte tem tido dificuldades para manter a regularidade: venceu apenas um de seus últimos cinco jogos, empatou dois e perdeu dois. Sua partida mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para a Turquia. A seleção também perdeu por 4 a 0 para a Dinamarca nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A derrota por 7 a 1 para o País de Gales, sofrida antes na campanha, foi a mais pesada dessa sequência. A Macedônia do Norte marcou apenas um gol e sofreu quinze nessas cinco partidas.

SCO

SCO - Sequência

BRA
D0-3
SVN
E0-0
SUÍ
D0-3
MKD
V0-2
SVN
D1-2
Gol marcado (sofrido)
3/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
MKD

MKD - Sequência

TUR
D4-0
SUÍ
D0-3
SVN
D2-0
SCO
D0-2
SUÍ
D3-0
Gol marcado (sofrido)
0/14
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

Escócia x Macedônia do Norte: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas seleções ocorreu em setembro de 2013, quando a Escócia venceu a Macedônia do Norte fora de casa por 2 a 1 nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nos últimos quatro confrontos registrados, a Escócia leva vantagem, com duas vitórias contra uma da Macedônia do Norte e um empate. A vitória escocesa por 2 a 0 em casa, em 2009, segue sendo seu resultado mais expressivo nesse confronto.

Confrontos

EscóciaEmpateMacedônia do Norte
3
1
1
Liga das Nações B
Macedônia do Norte badge
Macedônia do Norte
MKD
0
Escócia badge
Escócia
SCO
2
FJ
Eliminatórias Europeias
Macedônia do Norte badge
Macedônia do Norte
MKD
1
Escócia badge
Escócia
SCO
2
FJ
Eliminatórias Europeias
Escócia badge
Escócia
SCO
1
Macedônia do Norte badge
Macedônia do Norte
MKD
1
FJ
Eliminatórias Europeias
Escócia badge
Escócia
SCO
2
Macedônia do Norte badge
Macedônia do Norte
MKD
0
FJ
Eliminatórias Europeias
Macedônia do Norte badge
Macedônia do Norte
MKD
1
Escócia badge
Escócia
SCO
0
FJ
7Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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