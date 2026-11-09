A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto decisivo: a Escócia se prepara para enfrentar a Macedônia do Norte em uma partida importante pelo Grupo E. As duas seleções buscam ganhar vantagem no grupo, o que torna o duelo imperdível para torcedores de toda a Europa.

A GOAL reúne todas as informações oficiais sobre a partida, os preços e as instruções para garantir seu ingresso hoje mesmo.

Quando começa Escócia x Macedônia do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Escócia x Macedônia do Norte será disputado no Hampden Park, em Glasgow, com horário de início ainda não confirmado.

Liga das Nações B - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Hampden Park

Onde comprar ingressos para Escócia x Macedônia do Norte?

A venda oficial de ingressos para esta partida da Liga das Nações da UEFA é feita diretamente pelo portal online da federação de futebol anfitriã, que oferece acesso à venda inicial ao público geral. Os torcedores devem se cadastrar com antecedência na plataforma oficial para garantir ingressos comuns antes que os lotes disponíveis se esgotem.

Se o período de venda inicial terminar ou os ingressos se esgotarem na plataforma oficial, sites de revenda como o StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Escócia x Macedônia do Norte?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 35, dependendo do setor do estádio e da categoria escolhida.

Em plataformas de revenda como o StubHub, os preços começam em torno de € 90 por ingresso quando os ingressos comuns da venda inicial se esgotam.

Escócia x Macedônia do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Escócia e Macedônia do Norte

A Escócia venceu três dos últimos cinco jogos, com duas derrotas e nenhum empate nesse período. Seus resultados mais recentes foram na Copa do Mundo, com derrotas por 3 a 0 para o Brasil e por 1 a 0 para o Marrocos. Antes desses tropeços, venceu o Haiti por 1 a 0 e Curaçao por 4 a 1, mostrando seu poder ofensivo quando está em um bom dia. Nessas cinco partidas, a Escócia marcou seis gols e sofreu cinco.

A Macedônia do Norte tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade: venceu apenas um dos últimos cinco jogos, empatou dois e perdeu dois. Sua partida mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para a Turquia, e a seleção também perdeu por 4 a 0 para a Dinamarca nas eliminatórias da Copa do Mundo. A derrota por 7 a 1 para o País de Gales, mais cedo na campanha, foi a mais pesada dessa sequência. A Macedônia do Norte marcou apenas um gol e sofreu quinze nessas cinco partidas.

Escócia x Macedônia do Norte: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas seleções ocorreu em setembro de 2013, quando a Escócia venceu por 2 a 1 fora de casa, na Macedônia do Norte, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Nos últimos quatro confrontos registrados, a Escócia leva vantagem, com duas vitórias contra uma da Macedônia do Norte, além de um empate. A vitória escocesa por 2 a 0 em casa, em 2009, segue como seu resultado mais expressivo no confronto.