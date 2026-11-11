O Elversberg recebe o VfB Stuttgart no domingo, 6 de dezembro de 2026, na Ursapharm-Arena, em Elversberg.
O confronto mais recente entre os clubes ocorreu em um amistoso em outubro de 2025, quando o VfB Stuttgart venceu por 2 a 0. Após sua notável ascensão pelas divisões, o Elversberg chega a este confronto histórico na primeira divisão buscando se firmar diante de um dos clubes tradicionais da Bundesliga.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Elversberg x VfB Stuttgart, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Elversberg x VfB Stuttgart pela Bundesliga?
Elversberg x VfB Stuttgart acontece na Ursapharm-Arena, em Elversberg, no domingo, 6 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Elversberg x VfB Stuttgart pela Bundesliga?
Estas são as opções e os canais habituais para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre SV Elversberg e VfB Stuttgart:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos dos clubes: A maneira mais confiável e direta de garantir ingressos pelo preço original é por meio das bilheterias oficiais dos clubes participantes, especificamente a do SV Elversberg (mandante) e a do VfB Stuttgart (para os ingressos destinados à torcida visitante).
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando os lotes de venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Elversberg x VfB Stuttgart pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para Elversberg x VfB Stuttgart pela Bundesliga variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou no mercado de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Setores em pé/arquibancadas: Normalmente custam entre € 15 e € 20.
- Categoria 3 (arquibancadas comuns): Geralmente custam entre € 20 e € 50.
- Categoria 1 / assentos centrais: Custam entre € 40 e € 75.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos das vendas oficiais dos clubes se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:
- Setores em pé e assentos de menor procura: Os preços normalmente começam na faixa de € 80 a € 120.
- Categoria 2 (assentos atrás dos gols): Os preços geralmente começam na faixa de € 150 a € 230.
- Categoria 1 (anel superior das laterais e vistas privilegiadas): Os preços geralmente variam entre € 250 e € 350.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: Frequentemente ultrapassam € 500.
Elversberg x VfB Stuttgart pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Elversberg e VfB Stuttgart
O Elversberg soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos por todas as competições, com nove gols marcados e dez sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Mainz 05 pela Bundesliga, após uma derrota por 2 a 0 para o Darmstadt na Copa da Alemanha. A goleada sofrida por 4 a 0 diante do RB Leipzig no início de outubro evidencia a irregularidade da equipe nessa sequência recente.
Os últimos cinco jogos do VfB Stuttgart renderam uma vitória, um empate e três derrotas, com sete gols marcados e nove sofridos. A partida mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Galatasaray pela Champions League, que encerrou um início invicto de sete pontos na campanha europeia. A vitória fora de casa por 4 a 2 sobre o Bayer Leverkusen e o empate por 1 a 1 com o Atletico Madrid na Champions League são os melhores resultados dessa sequência, embora as derrotas para o Borussia Mönchengladbach e o Hamburger SV pela Bundesliga reflitam as dificuldades enfrentadas pela equipe de Hoeneß no campeonato nacional.
Elversberg x VfB Stuttgart: histórico recente do confronto direto
O encontro mais recente entre os dois clubes foi um amistoso em outubro de 2025, vencido pelo VfB Stuttgart por 2 a 0. Essa é a única partida entre as equipes no conjunto de dados disponível, e não há registro de confrontos oficiais entre elas nas últimas temporadas.