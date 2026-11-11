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Como comprar ingressos para Elversberg x VfB Stuttgart: preços da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Elversberg enfrenta o VfB Stuttgart na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos.

O Elversberg recebe o VfB Stuttgart no domingo, 6 de dezembro de 2026, na Ursapharm-Arena, em Elversberg.

O confronto mais recente entre os clubes ocorreu em um amistoso em outubro de 2025, quando o VfB Stuttgart venceu por 2 a 0. Após sua notável ascensão pelas divisões, o Elversberg chega a este confronto histórico na primeira divisão buscando se firmar diante de um dos clubes tradicionais da Bundesliga.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Elversberg x VfB Stuttgart, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Elversberg x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Elversberg x VfB Stuttgart acontece na Ursapharm-Arena, em Elversberg, no domingo, 6 de dezembro de 2026.

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Bundesliga - Rodada 12
Ursapharm-Arena

Como comprar ingressos para Elversberg x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Estas são as opções e os canais habituais para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre SV Elversberg e VfB Stuttgart:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: A maneira mais confiável e direta de garantir ingressos pelo preço original é por meio das bilheterias oficiais dos clubes participantes, especificamente a do SV Elversberg (mandante) e a do VfB Stuttgart (para os ingressos destinados à torcida visitante).

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando os lotes de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Elversberg x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para Elversberg x VfB Stuttgart pela Bundesliga variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou no mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Setores em pé/arquibancadas: Normalmente custam entre € 15 e € 20.
  • Categoria 3 (arquibancadas comuns): Geralmente custam entre € 20 e € 50.
  • Categoria 1 / assentos centrais: Custam entre € 40 e € 75.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos das vendas oficiais dos clubes se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

  • Setores em pé e assentos de menor procura: Os preços normalmente começam na faixa de € 80 a € 120.
  • Categoria 2 (assentos atrás dos gols): Os preços geralmente começam na faixa de € 150 a € 230.
  • Categoria 1 (anel superior das laterais e vistas privilegiadas): Os preços geralmente variam entre € 250 e € 350.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Frequentemente ultrapassam € 500.

Elversberg x VfB Stuttgart pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Elversberg e VfB Stuttgart

O Elversberg soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos por todas as competições, com nove gols marcados e dez sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Mainz 05 pela Bundesliga, após uma derrota por 2 a 0 para o Darmstadt na Copa da Alemanha. A goleada sofrida por 4 a 0 diante do RB Leipzig no início de outubro evidencia a irregularidade da equipe nessa sequência recente.

Os últimos cinco jogos do VfB Stuttgart renderam uma vitória, um empate e três derrotas, com sete gols marcados e nove sofridos. A partida mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Galatasaray pela Champions League, que encerrou um início invicto de sete pontos na campanha europeia. A vitória fora de casa por 4 a 2 sobre o Bayer Leverkusen e o empate por 1 a 1 com o Atletico Madrid na Champions League são os melhores resultados dessa sequência, embora as derrotas para o Borussia Mönchengladbach e o Hamburger SV pela Bundesliga reflitam as dificuldades enfrentadas pela equipe de Hoeneß no campeonato nacional.

ELV

ELV - Sequência

FCA
V4-3
RBL
D4-0
SVD
D0-2
M05
V4-1
BVB
D2-1
Gol marcado (sofrido)
9/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
STU

STU - Sequência

BMG
D2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
GAL
D2-0
SVW
V1-0
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Elversberg x VfB Stuttgart: histórico recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os dois clubes foi um amistoso em outubro de 2025, vencido pelo VfB Stuttgart por 2 a 0. Essa é a única partida entre as equipes no conjunto de dados disponível, e não há registro de confrontos oficiais entre elas nas últimas temporadas.

Confrontos

ElversbergEmpateStuttgart
0
0
1
Amistosos de clubes
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
2
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
FJ
0Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1

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