O Elversberg recebe o Freiburg no sábado, 21 de novembro de 2026, na Ursapharm-Arena, em Elversberg.

SV Elversberg e SC Freiburg têm um histórico de confrontos muito limitado e nunca se enfrentaram em uma partida da primeira divisão. Os únicos encontros anteriores de destaque foram um jogo pela Copa da Alemanha em agosto de 2009, vencido pelo Freiburg por 2 a 0, e um amistoso sem gols em julho de 2022.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Elversberg x Freiburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Elversberg e Freiburg pela Bundesliga?

Elversberg x Freiburg será disputado na Ursapharm-Arena, em Elversberg, no sábado, 21 de novembro de 2026.

Bundesliga - Rodada 10 21 de nov. de 2026 - 09:30 Ursapharm-Arena

Como comprar ingressos para Elversberg x Freiburg pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre Werder Bremen e Hamburger SV, você pode recorrer a diferentes opções, dependendo da disponibilidade e da sua preferência:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode consultar os portais oficiais de ingressos do SV Elversberg e do SC Freiburg para verificar a venda direta, a pré-venda para sócios e os ingressos restantes destinados às torcidas da casa e visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas da venda direta se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Elversberg x Freiburg pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo da Bundesliga entre SV Elversberg e SC Freiburg variam conforme a compra seja feita diretamente nos canais oficiais dos clubes ou em plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores em pé/arquibancadas: O preço original geralmente varia de € 15 a € 20 para ingressos comuns, com tarifas reduzidas disponíveis.

O preço original geralmente varia de para ingressos comuns, com tarifas reduzidas disponíveis. Categoria 3 (arquibancadas gerais): Os ingressos comuns para lugares sentados geralmente custam de € 20 a € 50 , dependendo do bloco e do setor específicos.

Os ingressos comuns para lugares sentados geralmente custam de , dependendo do bloco e do setor específicos. Categoria 1/lugares centrais: Os lugares superiores nas laterais do campo ou com vista central custam de € 40 a € 75.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubb anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Lugares comuns na revenda: Os preços de ingressos comuns ou para o anel superior geralmente começam na faixa de € 55 a € 110 e variam conforme a demanda.

Os preços de ingressos comuns ou para o anel superior geralmente começam na faixa de e variam conforme a demanda. Blocos mais procurados/premium: Os preços de lugares centrais privilegiados, setores de hospitalidade ou anúncios com pouca disponibilidade de última hora podem subir consideravelmente, dependendo da oferta.

Elversberg x Freiburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Elversberg e Freiburg

O Elversberg soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Seu único triunfo nessa sequência foi por 4 a 3 sobre o Augsburg, enquanto as derrotas para Union Berlin e Bayern de Munique marcaram o início e o fim de um período difícil. A equipe mostrou que consegue marcar gols, mas teve dificuldades para evitar os gols adversários, sofrendo vários nas derrotas.

Os últimos cinco jogos do Freiburg mostram um cenário mais positivo: três vitórias, um empate e uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Bayer Leverkusen, mas, antes disso, venceu o FK Jablonec por 3 a 2 na Conference League e o Schalke 04 por 2 a 1 na Bundesliga. Nessas cinco partidas, o Freiburg marcou 12 gols e sofreu nove, números que refletem uma equipe ofensiva, que pode deixar espaços, mas encontra maneiras de marcar com regularidade.

Elversberg x Freiburg: histórico recente do confronto

Confrontos oficiais entre os dois clubes são raros. O encontro oficial mais recente registrado ocorreu pela Copa da Alemanha em agosto de 2009, quando o Freiburg venceu o Elversberg fora de casa por 2 a 0. Um amistoso em julho de 2022 terminou sem gols. Com apenas dois encontros registrados, não há um histórico de confrontos significativo do qual tirar conclusões, e este jogo da Bundesliga será o primeiro entre os clubes na primeira divisão.