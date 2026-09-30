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Como comprar ingressos para Elversberg x Augsburg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Elversberg
Augsburg
Bundesliga

Elversberg enfrenta o Augsburg na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Elversberg enfrenta o Augsburg no sábado, 17 de outubro de 2026, na Ursapharm-Arena, em Spiesen-Elversberg.

O FC Augsburg também chega com um bom embalo neste início, destacado por uma impressionante vitória fora de casa por 4 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt na segunda rodada. Historicamente, o FC Augsburg segue invicto nos confrontos competitivos anteriores entre os dois clubes.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Elversberg x Augsburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Elversberg x Augsburg pela Bundesliga?

Elversberg x Augsburg começa na Ursapharm-Arena, em Spiesen-Elversberg, no sábado, 17 de outubro de 2026.

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Bundesliga - Rodada 6
Ursapharm-Arena

Como comprar ingressos para Elversberg x Augsburg pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre SV Elversberg e FC Augsburg, você tem algumas opções oficiais e do mercado secundário:

1. Canais oficiais dos clubes (mercado primário)

  • Loja oficial de ingressos do SV Elversberg: Como o SV Elversberg recebe a partida na URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, os ingressos são disponibilizados primeiro pelo portal oficial online de ingressos do SV Elversberg.
  • Pré-venda para sócios do clube: Os sócios do SV Elversberg normalmente têm prioridade exclusiva antecipada para comprar ingressos antes do início da venda ao público geral.
  • Venda ao público geral: Quaisquer ingressos restantes após a pré-venda do clube entram em venda aberta ao público geral por meio da loja online do clube ou em bilheterias oficiais locais.
  • Setor visitante: Se você torce pelo FC Augsburg, os ingressos para visitantes são destinados diretamente pelo portal oficial de ingressos do FC Augsburg para seus sócios e torcidas organizadas.

2. Plataformas secundárias de ingressos (mercado de revenda)

  • Se a carga oficial se esgotar, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub listam ingressos de revenda de vendedores individuais.

Quanto custam os ingressos para Elversberg x Augsburg pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida entre SV Elversberg e FC Augsburg dependem de você comprar diretamente pelos canais oficiais primários ou por plataformas secundárias de revenda:

1.Preços oficiais dos ingressos (mercado primário - SV Elversberg)

Para jogos em casa na URSAPHARM-Arena, os ingressos oficiais de valor de face normalmente variam da seguinte forma:

  • Área em pé (Stehplatz): €16,00 – €18,00
  • Categoria 3 sentada: €35,00 (inteira) / €31,00 (meia)
  • Categoria 2 sentada: €41,00 (inteira) / €37,00 (meia)
  • Categoria 1 sentada: €47,00 (inteira) / €43,00 (meia)

2. Preços dos ingressos no mercado secundário

Como a capacidade do estádio é limitada, a alta demanda em plataformas secundárias de ingressos como a StubHub oscila com base na oferta, na qualidade do assento e na demanda da partida:

  • Preço inicial de revenda: Aproximadamente €165,00 – €185,00, dependendo da localização do assento e da margem aplicada pelo vendedor.

Elversberg x Augsburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Elversberg e Augsburg

O Elversberg venceu quatro de seus últimos cinco compromissos competitivos e amistosos, com sua única derrota acontecendo nesta partida mais recente, uma derrota por 2 a 1 para o Bayern de Munique pela Bundesliga em 13 de setembro. Antes disso, venceu o Borussia Mönchengladbach por 4 a 3 e o Bayer Leverkusen por 3 a 2 na liga, além de ter ganhado por 3 a 1 fora de casa contra o MSV Duisburg na DFB-Pokal. Ao longo dessas cinco partidas, o Elversberg marcou 12 gols e sofreu oito, refletindo uma equipe que cria e também concede com facilidade.

O Augsburg chega para esta partida com quatro vitórias em cinco jogos em todas as competições, tendo como único tropeço uma derrota por 4 a 0 em amistoso para o Leeds United. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Bayer Leverkusen pela Bundesliga, mas antes disso havia vencido três seguidas, incluindo um triunfo fora de casa por 4 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt e uma vitória em casa por 3 a 0 sobre o Schalke. O Augsburg marcou 11 gols e sofreu seis ao longo dessas cinco partidas.

ELV

ELV - Sequência

B04
V3-2
BMG
V3-4
FCB
D1-2
S04
E0-0
WMA
D2-1
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
FCA

FCA - Sequência

COT
V0-2
S04
V3-0
SGE
V1-4
B04
E2-2
SVW
D3-2
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Elversberg x Augsburg: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre estes dois clubes aconteceu na DFB-Pokal em 7 de agosto de 2015, quando o Augsburg venceu por 3 a 1 na casa do Elversberg. Os quatro confrontos restantes registrados remontam ao período da Regionalliga, entre 2004 e 2006, com dois empates e duas vitórias do Augsburg. Ao longo dos cinco jogos listados, o Augsburg não perdeu para o Elversberg.

Confrontos

ElversbergEmpateAugsburg
0
3
2
Copa da Alemanha
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
3
FJ
Regionalliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
FJ
Regionalliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
FJ
Regionalliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
FJ
Regionalliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Elversberg badge
Elversberg
ELV
2
FJ
4Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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