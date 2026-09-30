Como comprar ingressos para Elversberg x Augsburg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Elversberg enfrenta o Augsburg no sábado, 17 de outubro de 2026, na Ursapharm-Arena, em Spiesen-Elversberg.
O FC Augsburg também chega com um bom embalo neste início, destacado por uma impressionante vitória fora de casa por 4 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt na segunda rodada. Historicamente, o FC Augsburg segue invicto nos confrontos competitivos anteriores entre os dois clubes.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Elversberg x Augsburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Elversberg x Augsburg pela Bundesliga?
Elversberg x Augsburg começa na Ursapharm-Arena, em Spiesen-Elversberg, no sábado, 17 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Elversberg x Augsburg pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre SV Elversberg e FC Augsburg, você tem algumas opções oficiais e do mercado secundário:
1. Canais oficiais dos clubes (mercado primário)
- Loja oficial de ingressos do SV Elversberg: Como o SV Elversberg recebe a partida na URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, os ingressos são disponibilizados primeiro pelo portal oficial online de ingressos do SV Elversberg.
- Pré-venda para sócios do clube: Os sócios do SV Elversberg normalmente têm prioridade exclusiva antecipada para comprar ingressos antes do início da venda ao público geral.
- Venda ao público geral: Quaisquer ingressos restantes após a pré-venda do clube entram em venda aberta ao público geral por meio da loja online do clube ou em bilheterias oficiais locais.
- Setor visitante: Se você torce pelo FC Augsburg, os ingressos para visitantes são destinados diretamente pelo portal oficial de ingressos do FC Augsburg para seus sócios e torcidas organizadas.
2. Plataformas secundárias de ingressos (mercado de revenda)
- Se a carga oficial se esgotar, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub listam ingressos de revenda de vendedores individuais.
Quanto custam os ingressos para Elversberg x Augsburg pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para a partida entre SV Elversberg e FC Augsburg dependem de você comprar diretamente pelos canais oficiais primários ou por plataformas secundárias de revenda:
1.Preços oficiais dos ingressos (mercado primário - SV Elversberg)
Para jogos em casa na URSAPHARM-Arena, os ingressos oficiais de valor de face normalmente variam da seguinte forma:
- Área em pé (Stehplatz): €16,00 – €18,00
- Categoria 3 sentada: €35,00 (inteira) / €31,00 (meia)
- Categoria 2 sentada: €41,00 (inteira) / €37,00 (meia)
- Categoria 1 sentada: €47,00 (inteira) / €43,00 (meia)
2. Preços dos ingressos no mercado secundário
Como a capacidade do estádio é limitada, a alta demanda em plataformas secundárias de ingressos como a StubHub oscila com base na oferta, na qualidade do assento e na demanda da partida:
- Preço inicial de revenda: Aproximadamente €165,00 – €185,00, dependendo da localização do assento e da margem aplicada pelo vendedor.
Elversberg x Augsburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Forma de Elversberg e Augsburg
O Elversberg venceu quatro de seus últimos cinco compromissos competitivos e amistosos, com sua única derrota acontecendo nesta partida mais recente, uma derrota por 2 a 1 para o Bayern de Munique pela Bundesliga em 13 de setembro. Antes disso, venceu o Borussia Mönchengladbach por 4 a 3 e o Bayer Leverkusen por 3 a 2 na liga, além de ter ganhado por 3 a 1 fora de casa contra o MSV Duisburg na DFB-Pokal. Ao longo dessas cinco partidas, o Elversberg marcou 12 gols e sofreu oito, refletindo uma equipe que cria e também concede com facilidade.
O Augsburg chega para esta partida com quatro vitórias em cinco jogos em todas as competições, tendo como único tropeço uma derrota por 4 a 0 em amistoso para o Leeds United. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Bayer Leverkusen pela Bundesliga, mas antes disso havia vencido três seguidas, incluindo um triunfo fora de casa por 4 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt e uma vitória em casa por 3 a 0 sobre o Schalke. O Augsburg marcou 11 gols e sofreu seis ao longo dessas cinco partidas.
Elversberg x Augsburg: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre estes dois clubes aconteceu na DFB-Pokal em 7 de agosto de 2015, quando o Augsburg venceu por 3 a 1 na casa do Elversberg. Os quatro confrontos restantes registrados remontam ao período da Regionalliga, entre 2004 e 2006, com dois empates e duas vitórias do Augsburg. Ao longo dos cinco jogos listados, o Augsburg não perdeu para o Elversberg.
Confrontos
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|Sequência
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V
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|4
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|1
|0
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|2
|+12
|10
V
V
E
V
|3
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|+9
|10
E
V
V
V
|4
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|+5
|7
D
E
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|+5
|7
V
E
V
D
|6
|4
|2
|1
|1
|10
|6
|+4
|7
V
D
V
E
|7
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
E
D
V
V
|8
|4
|2
|1
|1
|8
|8
|0
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V
E
V
D
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|4
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|0
|2
|9
|5
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|6
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V
D
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|1
|2
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V
D
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|11
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|-1
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V
E
D
|12
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
V
D
D
E
|13
|4
|1
|1
|2
|6
|9
|-3
|4
D
E
D
V
|14
|4
|1
|0
|3
|7
|10
|-3
|3
D
V
D
D
|15
|4
|1
|0
|3
|6
|9
|-3
|3
D
D
V
D
|16
|4
|1
|0
|3
|2
|13
|-11
|3
V
D
D
D
|17
|4
|0
|1
|3
|4
|17
|-13
|1
D
D
D
E
|18
|4
|0
|0
|4
|6
|16
|-10
|0
D
D
D
D