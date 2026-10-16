Como comprar ingressos para Elche x Valencia: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Elche recebe o Valencia no domingo, 1º de novembro de 2026, no Martinez Valero, em Elche.

Historicamente, o Valencia leva vantagem neste confronto regional, com sete vitórias contra três do Elche nos duelos anteriores. No encontro mais recente entre as equipes por LaLiga, em 11 de abril de 2026, o Elche venceu por 1 a 0 no Estadio Manuel Martínez Valero, graças a um gol decisivo de Lucas Cepeda no segundo tempo.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Elche x Valencia, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Elche x Valencia por LaLiga?

Elche x Valencia começa no Martinez Valero, em Elche, no domingo, no domingo, 1º de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 11 1 de nov. de 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

Como comprar ingressos para Elche x Valencia por LaLiga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Elche e Valencia por LaLiga, no Estadio Manuel Martínez Valero, há algumas opções principais, dependendo da disponibilidade:

1. Canais oficiais do clube

Você pode consultar diretamente o portal oficial de ingressos do Elche CF. Essa é a maneira mais segura de comprar ingressos pelo preço original, embora a disponibilidade para o público em geral dependa da demanda dos sócios e dos ingressos liberados por quem tem entrada para a temporada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Elche x Valencia por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Elche x Valencia por LaLiga variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou no mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns / assentos padrão: Os preços geralmente variam de € 30 a € 90 , dependendo da altura e da posição mais ou menos central do setor no Estadio Manuel Martínez Valero.

Ingressos para o setor visitante: Geralmente custam entre € 30 e € 60 (embora a disponibilidade seja restrita e muitas vezes exija cadastro pelo clube visitante).

Pacotes VIP e de hospitalidade: Pacotes de categoria superior, com benefícios exclusivos, podem custar de € 150 a € 300 ou mais .

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Preços iniciais / mínimos: Os anúncios geralmente começam na faixa de € 55 a € 65 para lugares nos setores superiores ou atrás dos gols.

Categoria 1 e melhores lugares: Lugares com melhor visão nas laterais do campo ou nos setores inferiores geralmente custam de € 140 a € 200 ou mais .

Preço médio de mercado: Os ingressos anunciados custam, em média, cerca de € 320 a € 350 , dependendo da demanda geral e da escassez de ingressos.

Elche x Valencia por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Elche e Valencia

O Elche não venceu em seus últimos cinco jogos de LaLiga, período em que registrou uma vitória, um empate e três derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 1 para o Espanyol em 18 de setembro. Antes, no mesmo mês, também foi derrotado por 3 a 2 pelo Real Madrid. O empate por 1 a 1 com o Athletic Bilbao é seu único ponto em três jogos, em casa e fora, disputados antes e depois desse confronto. O Elche marcou nove gols e sofreu onze nessas cinco partidas.

O momento do Valencia é igualmente ruim. A equipe venceu apenas uma vez nos últimos cinco jogos, com quatro derrotas e nenhum empate nesse período. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para a Real Sociedad em 20 de setembro, após uma vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Alaves na semana anterior. A derrota por 5 a 0 para o Barcelona, em 6 de setembro, segue como o resultado que marcou sua campanha até agora. O Valencia marcou quatro gols e sofreu doze nessas cinco partidas.

Elche x Valencia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu por LaLiga em 11 de abril de 2026, quando o Elche venceu por 1 a 0 no Estadio Martinez Valero. Antes disso, os dois clubes empataram por 1 a 1 em Valencia, em 10 de janeiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Elche leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Valencia, além de dois empates.