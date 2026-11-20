O Elche recebe o Sevilla no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio Martínez Valero, em Elche.

Apesar da vantagem histórica do Sevilla, marcada por vitórias tranquilas por 3 a 0 em 2015 e janeiro de 2023, os confrontos recentes têm sido muito mais equilibrados. Os últimos três duelos entre as equipes pela liga terminaram empatados, incluindo dois jogos consecutivos com placar de 2 a 2 na temporada 2025–26.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Elche x Sevilla, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Elche e Sevilla pela LaLiga?

Elche x Sevilla será disputado no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio Martínez Valero, em Elche.

La Liga - Rodada 16 13 de dez. de 2026 - 09:00 Estadio Martinez Valero

Como comprar ingressos para Elche x Sevilla pela LaLiga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Elche e Sevilla pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Elche CF (Club Oficial): Para os jogos em casa no Estádio Manuel Martínez Valero, a opção mais segura é comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Elche. Em geral, as vendas começam para os sócios do clube antes de serem abertas ao público, uma ou duas semanas antes da partida.

Para os jogos em casa no Estádio Manuel Martínez Valero, a opção mais segura é comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Elche. Em geral, as vendas começam para os sócios do clube antes de serem abertas ao público, uma ou duas semanas antes da partida. Site oficial do Sevilla FC: Se você pretende assistir ao jogo no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, ou procura um lugar no setor reservado à torcida visitante quando o Sevilla jogar em Elche, a compra pelos canais oficiais do clube garante um ingresso válido e o cumprimento das regras de distribuição para a torcida visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as entradas dos canais oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Elche x Sevilla pela LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Elche e Sevilla pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Em geral, custam de € 30 a € 120 .

Em geral, custam de . Arquibancada superior e setores atrás dos gols: Em geral, partem de cerca de € 30 a € 50 .

Em geral, partem de cerca de . Arquibancada inferior nas laterais do campo: Em geral, custam de € 70 a mais de € 120.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub. anunciam entradas com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns: Em geral, partem de cerca de € 40 a € 75 .

Em geral, partem de cerca de . Arquibancada superior ou setores atrás dos gols: Em geral, variam entre € 75 e € 150 .

Em geral, variam entre . Assentos premium e de alta procura: Frequentemente, os preços vão de € 150 a mais de € 350.

Elche x Sevilla pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Elche e Sevilla

O Elche chega a este jogo com uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas, considerando todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Real Betis pela LaLiga, em 8 de novembro. A equipe também perdeu por 1 a 0 para o Valencia pela liga em 1º de novembro. Uma vitória sobre o UD Pinatar pela Copa do Rei e um triunfo por 3 a 0 fora de casa contra o Rayo Vallecano trouxeram um breve alívio, mas o desempenho na liga é uma clara preocupação. O Elche marcou quatro gols e sofreu três nessas cinco partidas.

O Sevilla soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate sem gols com o Deportivo Alavés em 6 de novembro, após uma derrota por 3 a 1 para o Getafe pela LaLiga. A equipe de Garcia venceu o Osasuna por 2 a 0 e ganhou um confronto contra o Sporting Hortaleza pela Copa do Rei nesse período, mas uma derrota por 4 a 1 para o Real Madrid em um jogo anterior dessa sequência evidencia os problemas defensivos que persistem. O Sevilla marcou seis gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Elche x Sevilla: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi pela LaLiga, em 19 de janeiro de 2026, quando a partida no Estádio Martínez Valero terminou em 2 a 2. Antes disso, um confronto em setembro de 2025 no Ramón Sánchez Pizjuán também terminou em 2 a 2. Nos últimos cinco duelos entre as equipes pela LaLiga, o Sevilla leva uma ligeira vantagem, com duas vitórias contra nenhuma do Elche, embora três dessas cinco partidas tenham terminado empatadas. O Sevilla marcou dez gols nesses encontros, contra sete do Elche.