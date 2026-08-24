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Como comprar ingressos para Elche x Real Sociedad: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Elche enfrenta a Real Sociedad em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Elche enfrenta a Real Sociedad na segunda-feira, 7 de setembro de 2026, no Estadio Martinez Valero, em Elche.

No encontro mais recente pela liga, em fevereiro de 2026, a Real Sociedad garantiu uma vitória por 3 a 1 sobre o Elche no Anoeta Stadium. A Real Sociedad tentará manter sua vantagem dominante no confronto direto sobre o Elche, enquanto os dois clubes buscam pontos cruciais no início da temporada.  

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Elche x Real Sociedad, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Elche x Real Sociedad pela LaLiga?

Elche x Real Sociedad acontece no Estadio Martinez Valero, em Elche, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados pela sua emissora local.

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La Liga - Rodada 4
Estadio Martinez Valero

Como comprar ingressos para Getafe x Celta de Vigo pela LaLiga?

Você pode garantir ingressos para Getafe x Celta de Vigo no Estadio Coliseum usando os canais oficiais de venda de ingressos do clube ou plataformas verificadas de agregação de ingressos.

  • Os ingressos oficiais geralmente entram em venda ao público de 1 a 2 semanas antes do dia do jogo.
  • Bilheteria oficial do Getafe CF
    • Selecione o setor de sua preferência, como Fondo Norte, Fondo Sur ou Tribuna, e prossiga para o pagamento para receber ingressos digitais ou no celular.
  • Plataformas secundárias de ingressos e revendedores:
    • Plataformas como StubHub listam ingressos de revenda antes do lançamento geral oficial.
    • Compare a localização dos setores e verifique a existência de FanProtect ou garantias de reembolso de 100% antes da compra.
  • No estádio (dia do jogo):
    • As bilheterias (taquillas) do Estadio Coliseum costumam vender os ingressos restantes para a partida no dia do jogo, embora a disponibilidade nos setores mais procurados possa ser limitada.

Quanto custam os ingressos para Getafe x Celta de Vigo pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Getafe x Celta de Vigo variam dependendo de você comprar diretamente na bilheteria do clube ou por meio de agregadores secundários de ingressos.

Detalhamento de preços por categoria

  • Ingressos oficiais para o público geral (bilheteria do Getafe CF):
    • Atrás do gol (Fondo Norte e Fondo Sur):£25 – £43 (€30 – €50)
    • Setores laterais (Lateral / Tribuna Este):£43 – £68 (€50 – €80)
    • Tribuna principal (Tribuna Oeste):£68 – £103 (€80 – €120)
  • Mercado secundário e agregadores:
    • Os preços iniciais de revenda em plataformas como StubHub vão de £50 a £155+ (€60 a €180+), com assentos premium alcançando £210+ em média.

Elche x Real Sociedad pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Elche x Real Sociedad

O Elche chega para este confronto sem vencer há quatro partidas, registrando uma vitória e quatro empates em seus cinco compromissos mais recentes. Sua única vitória foi contra o Kaizer Chiefs em um amistoso de pré-temporada, enquanto sua partida de abertura na LaLiga terminou em 1 a 1 contra o Deportivo de A Coruna. Antes dessa estreia na liga, empatou três amistosos consecutivos, incluindo um resultado de 2 a 2 contra o Cordoba e um empate em 2 a 2 com o Al-Ain. Ao longo dessas cinco partidas, o Elche marcou seis gols e sofreu seis.

O retrospecto recente da Real Sociedad é difícil de ler. O time venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas, batendo o Aston Villa por 4 a 2 na pré-temporada antes de perder seus quatro compromissos finais. Essa sequência incluiu derrotas consecutivas para o FC Koeln e uma derrota por 3 a 1 para o Chelsea em sua última partida antes do início da temporada. A equipe de Matarazzo marcou oito gols nesses cinco jogos, mas sofreu dez.

ELC

ELC - Sequência

ALA
E2-2
COR
E2-2
COR
E1-1
BAR
D0-5
SAN
D3-2
Gol marcado (sofrido)
7/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
RSO

RSO - Sequência

CHE
D3-1
BET
D1-0
RMA
D4-1
ESP
V2-1
CEL
E0-0
Gol marcado (sofrido)
4/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Elche x Real Sociedad: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando a Real Sociedad venceu o Elche por 3 a 1 em uma partida da LaLiga no Anoeta. Antes disso, as equipes empataram em 1 a 1 quando o Elche recebeu a Real Sociedad em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros pela LaLiga, a Real Sociedad leva vantagem, com três vitórias contra nenhuma do Elche, além de dois empates. A Real Sociedad marcou dez gols nessas cinco partidas e sofreu quatro.

Confrontos

ElcheEmpateReal Sociedad
0
1
4
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Elche badge
Elche
ELC
1
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FJ
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Elche badge
Elche
ELC
0
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FJ
3Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Elche x Real Sociedad na classificação

Na atual tabela da LaLiga, o Elche ocupa a oitava colocação, enquanto a Real Sociedad aparece em 16º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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