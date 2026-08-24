Como comprar ingressos para Elche x Real Sociedad: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Elche enfrenta a Real Sociedad na segunda-feira, 7 de setembro de 2026, no Estadio Martinez Valero, em Elche.

No encontro mais recente pela liga, em fevereiro de 2026, a Real Sociedad garantiu uma vitória por 3 a 1 sobre o Elche no Anoeta Stadium. A Real Sociedad tentará manter sua vantagem dominante no confronto direto sobre o Elche, enquanto os dois clubes buscam pontos cruciais no início da temporada.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Elche x Real Sociedad, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Elche x Real Sociedad pela LaLiga?

Elche x Real Sociedad acontece no Estadio Martinez Valero, em Elche, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados pela sua emissora local.

La Liga - Rodada 4 7 de set. de 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Como comprar ingressos para Getafe x Celta de Vigo pela LaLiga?

Você pode garantir ingressos para Getafe x Celta de Vigo no Estadio Coliseum usando os canais oficiais de venda de ingressos do clube ou plataformas verificadas de agregação de ingressos.

Os ingressos oficiais geralmente entram em venda ao público de 1 a 2 semanas antes do dia do jogo.

Bilheteria oficial do Getafe CF

Selecione o setor de sua preferência, como Fondo Norte , Fondo Sur ou Tribuna , e prossiga para o pagamento para receber ingressos digitais ou no celular.

Plataformas secundárias de ingressos e revendedores:

Plataformas como StubHub listam ingressos de revenda antes do lançamento geral oficial. Compare a localização dos setores e verifique a existência de FanProtect ou garantias de reembolso de 100% antes da compra.

No estádio (dia do jogo):

As bilheterias ( taquillas ) do Estadio Coliseum costumam vender os ingressos restantes para a partida no dia do jogo, embora a disponibilidade nos setores mais procurados possa ser limitada.



Quanto custam os ingressos para Getafe x Celta de Vigo pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Getafe x Celta de Vigo variam dependendo de você comprar diretamente na bilheteria do clube ou por meio de agregadores secundários de ingressos.

Detalhamento de preços por categoria

Ingressos oficiais para o público geral (bilheteria do Getafe CF):

Atrás do gol ( Fondo Norte e Fondo Sur ): £25 – £43 (€30 – €50) Setores laterais ( Lateral / Tribuna Este ): £43 – £68 (€50 – €80) Tribuna principal ( Tribuna Oeste ): £68 – £103 (€80 – €120)

Mercado secundário e agregadores:

Os preços iniciais de revenda em plataformas como StubHub vão de £50 a £155+ (€60 a €180+), com assentos premium alcançando £210+ em média.



Elche x Real Sociedad pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Elche x Real Sociedad

O Elche chega para este confronto sem vencer há quatro partidas, registrando uma vitória e quatro empates em seus cinco compromissos mais recentes. Sua única vitória foi contra o Kaizer Chiefs em um amistoso de pré-temporada, enquanto sua partida de abertura na LaLiga terminou em 1 a 1 contra o Deportivo de A Coruna. Antes dessa estreia na liga, empatou três amistosos consecutivos, incluindo um resultado de 2 a 2 contra o Cordoba e um empate em 2 a 2 com o Al-Ain. Ao longo dessas cinco partidas, o Elche marcou seis gols e sofreu seis.

O retrospecto recente da Real Sociedad é difícil de ler. O time venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas, batendo o Aston Villa por 4 a 2 na pré-temporada antes de perder seus quatro compromissos finais. Essa sequência incluiu derrotas consecutivas para o FC Koeln e uma derrota por 3 a 1 para o Chelsea em sua última partida antes do início da temporada. A equipe de Matarazzo marcou oito gols nesses cinco jogos, mas sofreu dez.

Elche x Real Sociedad: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando a Real Sociedad venceu o Elche por 3 a 1 em uma partida da LaLiga no Anoeta. Antes disso, as equipes empataram em 1 a 1 quando o Elche recebeu a Real Sociedad em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros pela LaLiga, a Real Sociedad leva vantagem, com três vitórias contra nenhuma do Elche, além de dois empates. A Real Sociedad marcou dez gols nessas cinco partidas e sofreu quatro.

Elche x Real Sociedad na classificação

Na atual tabela da LaLiga, o Elche ocupa a oitava colocação, enquanto a Real Sociedad aparece em 16º.