O Elche recebe o Real Betis no domingo, 8 de novembro de 2026, no Estadio Martinez Valero, em Elche.
Nos últimos cinco confrontos entre as equipes em todas as competições, o Betis levou ampla vantagem, com quatro vitórias e um empate. O duelo oficial mais recente aconteceu pela LaLiga em 12 de maio de 2026, quando o Real Betis conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 em casa.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Elche x Real Betis, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Elche x Real Betis pela LaLiga?
Elche x Real Betis acontece no domingo, 8 de novembro de 2026, no Estadio Martinez Valero, em Elche.
Como comprar ingressos para Elche x Real Betis pela LaLiga?
Estas são as principais opções para comprar ingressos para um jogo entre Elche e Real Betis pela LaLiga, dependendo de a partida ser disputada no estádio do Elche ou no do Real Betis:
1. Canais oficiais dos clubes
- Elche CF (Estadio Martínez Valero): Os ingressos podem ser comprados diretamente pela plataforma de venda de ingressos do Elche CF. Geralmente, eles ficam disponíveis primeiro para os sócios do clube e, depois, para o público em geral.
- Real Betis (Estadio de La Cartuja): Os ingressos para os jogos em casa podem ser adquiridos pelo site oficial do Real Betis.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas oficiais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Elche x Real Betis pela LaLiga?
Confira os preços dos ingressos para Elche x Real Betis pela LaLiga nos canais oficiais dos clubes e nas plataformas de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns (atrás dos gols / fundos): de € 20 a € 90, dependendo do clube mandante e do setor do estádio.
- Ingressos comuns (laterais): de € 35 a € 130 para lugares comuns em setores intermediários.
- Tribuna principal / setores premium (preferência): de € 70 a € 200 por lugares com vista central, diretamente nas plataformas dos clubes.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: de € 200 a mais de € 650 por camarotes premium e serviços de alimentação no dia do jogo.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda:
- Ingressos de revenda em setores inferiores ou superiores: de € 25 a € 45 por ingressos comuns ou com visão restrita anunciados por titulares de ingressos de temporada.
- Preços médios de mercado para a partida: de € 130 a € 320 por lugares procurados em setores intermediários, dependendo da demanda atual e da posição das equipes na tabela.
- Ingressos premium e de alta demanda na revenda: de € 350 a mais de € 450 por lugares com vista central nas laterais do campo ou para grandes jogos quando as cotas oficiais se esgotam.
Elche x Real Betis pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Elche e Real Betis
O Elche tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Espanyol. Nesse período, também perdeu por 3 a 2 para o Real Madrid e para a Real Sociedad. O empate com o Athletic Bilbao trouxe algum alívio, mas o Elche sofreu muitos gols e venceu apenas uma vez, ao derrotar o Racing Santander por 3 a 2.
O Real Betis atravessa boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna pela LaLiga. Antes disso, venceu o Getafe por 1 a 0, ganhou do Villarreal fora de casa por 2 a 1, derrotou o Lille por 3 a 2 na Champions League e superou o Real Madrid por 1 a 0. Nessas cinco partidas, o Betis marcou seis gols e sofreu três.
Elche x Real Betis: retrospecto recente
Os dois clubes se enfrentaram pela última vez na LaLiga em 12 de maio de 2026, quando o Real Betis venceu o Elche por 2 a 1 em casa. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Betis levou a melhor, com três vitórias, um empate e nenhuma derrota. O melhor resultado do Elche nesse período foi um empate por 1 a 1 em casa, em agosto de 2025.