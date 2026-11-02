O Elche recebe o Real Betis no domingo, 8 de novembro de 2026, no Estadio Martinez Valero, em Elche.

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes em todas as competições, o Betis levou ampla vantagem, com quatro vitórias e um empate. O duelo oficial mais recente aconteceu pela LaLiga em 12 de maio de 2026, quando o Real Betis conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 em casa.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Elche x Real Betis, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Elche x Real Betis pela LaLiga?

Elche x Real Betis acontece no domingo, 8 de novembro de 2026, no Estadio Martinez Valero, em Elche.

La Liga - Rodada 12 8 de nov. de 2026 - 08:00 Estadio Martinez Valero

Como comprar ingressos para Elche x Real Betis pela LaLiga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para um jogo entre Elche e Real Betis pela LaLiga, dependendo de a partida ser disputada no estádio do Elche ou no do Real Betis:

1. Canais oficiais dos clubes

Elche CF (Estadio Martínez Valero): Os ingressos podem ser comprados diretamente pela plataforma de venda de ingressos do Elche CF. Geralmente, eles ficam disponíveis primeiro para os sócios do clube e, depois, para o público em geral.

Os ingressos podem ser comprados diretamente pela plataforma de venda de ingressos do Elche CF. Geralmente, eles ficam disponíveis primeiro para os sócios do clube e, depois, para o público em geral. Real Betis (Estadio de La Cartuja): Os ingressos para os jogos em casa podem ser adquiridos pelo site oficial do Real Betis.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Elche x Real Betis pela LaLiga?

Confira os preços dos ingressos para Elche x Real Betis pela LaLiga nos canais oficiais dos clubes e nas plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns (atrás dos gols / fundos): de € 20 a € 90, dependendo do clube mandante e do setor do estádio.

de € 20 a € 90, dependendo do clube mandante e do setor do estádio. Ingressos comuns (laterais): de € 35 a € 130 para lugares comuns em setores intermediários.

de € 35 a € 130 para lugares comuns em setores intermediários. Tribuna principal / setores premium (preferência): de € 70 a € 200 por lugares com vista central, diretamente nas plataformas dos clubes.

de € 70 a € 200 por lugares com vista central, diretamente nas plataformas dos clubes. Pacotes VIP e de hospitalidade: de € 200 a mais de € 650 por camarotes premium e serviços de alimentação no dia do jogo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda:

Ingressos de revenda em setores inferiores ou superiores: de € 25 a € 45 por ingressos comuns ou com visão restrita anunciados por titulares de ingressos de temporada.

por ingressos comuns ou com visão restrita anunciados por titulares de ingressos de temporada. Preços médios de mercado para a partida: de € 130 a € 320 por lugares procurados em setores intermediários, dependendo da demanda atual e da posição das equipes na tabela.

por lugares procurados em setores intermediários, dependendo da demanda atual e da posição das equipes na tabela. Ingressos premium e de alta demanda na revenda: de € 350 a mais de € 450 por lugares com vista central nas laterais do campo ou para grandes jogos quando as cotas oficiais se esgotam.

Elche x Real Betis pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Elche e Real Betis

O Elche tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Espanyol. Nesse período, também perdeu por 3 a 2 para o Real Madrid e para a Real Sociedad. O empate com o Athletic Bilbao trouxe algum alívio, mas o Elche sofreu muitos gols e venceu apenas uma vez, ao derrotar o Racing Santander por 3 a 2.

O Real Betis atravessa boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna pela LaLiga. Antes disso, venceu o Getafe por 1 a 0, ganhou do Villarreal fora de casa por 2 a 1, derrotou o Lille por 3 a 2 na Champions League e superou o Real Madrid por 1 a 0. Nessas cinco partidas, o Betis marcou seis gols e sofreu três.

Elche x Real Betis: retrospecto recente

Os dois clubes se enfrentaram pela última vez na LaLiga em 12 de maio de 2026, quando o Real Betis venceu o Elche por 2 a 1 em casa. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Betis levou a melhor, com três vitórias, um empate e nenhuma derrota. O melhor resultado do Elche nesse período foi um empate por 1 a 1 em casa, em agosto de 2025.