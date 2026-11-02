Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
La Liga
team-logoElche
Estadio Martinez Valero
team-logoBétis
Book Elche vs Real Betis Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Elche x Real Betis: preços para o jogo de LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Elche
Bétis
La Liga

Elche enfrenta o Real Betis pelo Campeonato Espanhol. Veja como garantir seus ingressos

O Elche recebe o Real Betis no domingo, 8 de novembro de 2026, no Estadio Martinez Valero, em Elche.

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes em todas as competições, o Betis levou ampla vantagem, com quatro vitórias e um empate. O duelo oficial mais recente aconteceu pela LaLiga em 12 de maio de 2026, quando o Real Betis conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 em casa.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Elche x Real Betis, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Elche x Real Betis pela LaLiga?

Elche x Real Betis acontece no domingo, 8 de novembro de 2026, no Estadio Martinez Valero, em Elche.

crest
La Liga - Rodada 12
Estadio Martinez Valero

Como comprar ingressos para Elche x Real Betis pela LaLiga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para um jogo entre Elche e Real Betis pela LaLiga, dependendo de a partida ser disputada no estádio do Elche ou no do Real Betis:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Elche CF (Estadio Martínez Valero): Os ingressos podem ser comprados diretamente pela plataforma de venda de ingressos do Elche CF. Geralmente, eles ficam disponíveis primeiro para os sócios do clube e, depois, para o público em geral.
  • Real Betis (Estadio de La Cartuja): Os ingressos para os jogos em casa podem ser adquiridos pelo site oficial do Real Betis.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Elche x Real Betis pela LaLiga?

Confira os preços dos ingressos para Elche x Real Betis pela LaLiga nos canais oficiais dos clubes e nas plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns (atrás dos gols / fundos): de € 20 a € 90, dependendo do clube mandante e do setor do estádio.
  • Ingressos comuns (laterais): de € 35 a € 130 para lugares comuns em setores intermediários.
  • Tribuna principal / setores premium (preferência): de € 70 a € 200 por lugares com vista central, diretamente nas plataformas dos clubes.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: de € 200 a mais de € 650 por camarotes premium e serviços de alimentação no dia do jogo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda:

  • Ingressos de revenda em setores inferiores ou superiores: de € 25 a € 45 por ingressos comuns ou com visão restrita anunciados por titulares de ingressos de temporada.
  • Preços médios de mercado para a partida: de € 130 a € 320 por lugares procurados em setores intermediários, dependendo da demanda atual e da posição das equipes na tabela.
  • Ingressos premium e de alta demanda na revenda: de € 350 a mais de € 450 por lugares com vista central nas laterais do campo ou para grandes jogos quando as cotas oficiais se esgotam.

Elche x Real Betis pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Elche e Real Betis

O Elche tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Espanyol. Nesse período, também perdeu por 3 a 2 para o Real Madrid e para a Real Sociedad. O empate com o Athletic Bilbao trouxe algum alívio, mas o Elche sofreu muitos gols e venceu apenas uma vez, ao derrotar o Racing Santander por 3 a 2.

O Real Betis atravessa boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna pela LaLiga. Antes disso, venceu o Getafe por 1 a 0, ganhou do Villarreal fora de casa por 2 a 1, derrotou o Lille por 3 a 2 na Champions League e superou o Real Madrid por 1 a 0. Nessas cinco partidas, o Betis marcou seis gols e sofreu três.

ELC

ELC - Sequência

CEL
E0-0
VIL
E0-0
RAY
V0-3
PIN
V1-3
VAL
D0-1
Gol marcado (sofrido)
6/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BET

BET - Sequência

POR
V3-2
BAR
D2-5
FEY
V1-0
CEL
E0-0
MAL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Elche x Real Betis: retrospecto recente

Os dois clubes se enfrentaram pela última vez na LaLiga em 12 de maio de 2026, quando o Real Betis venceu o Elche por 2 a 1 em casa. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Betis levou a melhor, com três vitórias, um empate e nenhuma derrota. O melhor resultado do Elche nesse período foi um empate por 1 a 1 em casa, em agosto de 2025.

Confrontos

ElcheEmpateBétis
0
1
4
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
2
Elche badge
Elche
ELC
1
FJ
Copa do Rei
Bétis badge
Bétis
BET
2
Elche badge
Elche
ELC
1
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Bétis badge
Bétis
BET
1
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
2
Bétis badge
Bétis
BET
3
FJ
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
3
Elche badge
Elche
ELC
0
FJ
5Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google