Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
La Liga
team-logoElche
Estadio Martinez Valero
team-logoAtlético de Madrid
Book Elche vs Atletico Madrid Tickets
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Elche x Atlético de Madrid: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Elche
Atlético de Madrid
La Liga

Elche enfrenta o Atlético de Madrid em La Liga. Veja como garantir seus ingressos.

O Elche recebe o Atlético de Madrid no domingo, 29 de novembro de 2026, no Estádio Martinez Valero, em Elche.

O Elche surpreendeu o Atlético no confronto mais recente entre as equipes pelo campeonato, em abril de 2026, ao vencer por 3 a 2 no Estádio Manuel Martínez Valero. Antes, na temporada 2025–26 de La Liga, os dois times haviam empatado em 1 a 1 em uma partida equilibrada.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Elche x Atlético de Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Elche x Atlético de Madrid pela La Liga?

Elche x Atlético de Madrid será disputado no Estádio Martinez Valero, em Elche, no domingo, 29 de novembro de 2026.

crest
La Liga - Rodada 14
Estadio Martinez Valero

Como comprar ingressos para Elche x Atlético de Madrid pela La Liga?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para o próximo jogo entre Elche e Atlético de Madrid pela La Liga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos: É possível comprar ingressos diretamente pelo site oficial ou pela bilheteria do Elche CF para os setores destinados à torcida da casa no Estádio Martínez Valero, ou pelo portal oficial do Atlético de Madrid para os setores reservados à torcida visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da La Liga quando a carga inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Elche x Atlético de Madrid pela La Liga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Elche e Atlético de Madrid pela La Liga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Entrada comum / arquibancadas atrás dos gols (Gradas de Fondo / Gol): Normalmente, entre € 30 e € 60.
  • Arquibancadas laterais (Grada Lateral): Geralmente, entre € 50 e € 90.
  • Arquibancada principal / tribuna: Em geral, entre € 80 e € 150 ou mais.
  • Pacotes VIP & de hospitalidade: A partir de € 200, podendo ultrapassar € 350.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Anel superior / setores de canto (por exemplo, Anillo Fondo Sur / Norte): A partir de cerca de € 115 a € 145.
  • Lugares na lateral do campo / Preferencia: Normalmente, entre € 250 e € 320.
  • Lugares premium na arquibancada principal & na Curva: Em geral, entre € 400 e € 850 ou mais.

Elche x Atlético de Madrid pela La Liga: tudo o que você precisa saber

Momento de Elche e Atlético de Madrid

O Elche soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pela La Liga. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Rayo Vallecano em 24 de outubro. Antes, nesse mesmo período, a equipe também venceu o Espanyol por 3 a 1. No entanto, os empates com Villarreal e Celta Vigo, além da derrota por 3 a 2 para o Real Madrid, mostram que o time tem tido dificuldades para manter a regularidade. O Elche marcou sete gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Atlético de Madrid venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Deportivo de A Coruna por 1 a 0 pela La Liga em 24 de outubro. Também derrotou o Manchester United por 2 a 0 na Champions League. O empate em 1 a 1 fora de casa com o VfB Stuttgart foi a única vez em que deixou pontos pelo caminho nessa sequência. O Atlético marcou cinco gols e sofreu dois nessas cinco partidas, mantendo uma das defesas menos vazadas da Espanha.

ELC

ELC - Sequência

VIL
E0-0
RAY
V0-3
PIN
V1-3
VAL
D0-1
BET
D0-2
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
ATM

ATM - Sequência

STU
E1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
FCB
D0-2
BAR
D1-2
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Elche x Atlético de Madrid: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu pela La Liga em 22 de abril de 2026, quando o Elche venceu por 3 a 2 no Estádio Martinez Valero. Nos últimos cinco confrontos registrados, o retrospecto é equilibrado: o Elche venceu duas vezes, o Atlético venceu duas, e uma partida terminou empatada. O resultado mais expressivo do Atlético nesse período foi a vitória por 4 a 0 sobre o Elche, fora de casa, pela Copa do Rei em janeiro de 2025.

Confrontos

ElcheEmpateAtlético de Madrid
2
1
2
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
3
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
2
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Elche badge
Elche
ELC
1
FJ
Copa do Rei
Elche badge
Elche
ELC
0
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
4
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
0
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
2
Elche badge
Elche
ELC
0
FJ
5Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google