O Elche recebe o Atlético de Madrid no domingo, 29 de novembro de 2026, no Estádio Martinez Valero, em Elche.

O Elche surpreendeu o Atlético no confronto mais recente entre as equipes pelo campeonato, em abril de 2026, ao vencer por 3 a 2 no Estádio Manuel Martínez Valero. Antes, na temporada 2025–26 de La Liga, os dois times haviam empatado em 1 a 1 em uma partida equilibrada.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Elche x Atlético de Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Elche x Atlético de Madrid pela La Liga?

Elche x Atlético de Madrid será disputado no Estádio Martinez Valero, em Elche, no domingo, 29 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 14 28 de nov. de 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

Como comprar ingressos para Elche x Atlético de Madrid pela La Liga?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para o próximo jogo entre Elche e Atlético de Madrid pela La Liga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: É possível comprar ingressos diretamente pelo site oficial ou pela bilheteria do Elche CF para os setores destinados à torcida da casa no Estádio Martínez Valero, ou pelo portal oficial do Atlético de Madrid para os setores reservados à torcida visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da La Liga quando a carga inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Elche x Atlético de Madrid pela La Liga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Elche e Atlético de Madrid pela La Liga:

1. Canais oficiais dos clubes

Entrada comum / arquibancadas atrás dos gols (Gradas de Fondo / Gol): Normalmente, entre € 30 e € 60 .

Normalmente, entre . Arquibancadas laterais (Grada Lateral): Geralmente, entre € 50 e € 90 .

Geralmente, entre . Arquibancada principal / tribuna: Em geral, entre € 80 e € 150 ou mais .

Em geral, entre . Pacotes VIP & de hospitalidade: A partir de € 200, podendo ultrapassar € 350.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Anel superior / setores de canto (por exemplo, Anillo Fondo Sur / Norte): A partir de cerca de € 115 a € 145 .

A partir de cerca de . Lugares na lateral do campo / Preferencia: Normalmente, entre € 250 e € 320 .

Normalmente, entre . Lugares premium na arquibancada principal & na Curva: Em geral, entre € 400 e € 850 ou mais.

Elche x Atlético de Madrid pela La Liga: tudo o que você precisa saber

Momento de Elche e Atlético de Madrid

O Elche soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pela La Liga. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Rayo Vallecano em 24 de outubro. Antes, nesse mesmo período, a equipe também venceu o Espanyol por 3 a 1. No entanto, os empates com Villarreal e Celta Vigo, além da derrota por 3 a 2 para o Real Madrid, mostram que o time tem tido dificuldades para manter a regularidade. O Elche marcou sete gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Atlético de Madrid venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Deportivo de A Coruna por 1 a 0 pela La Liga em 24 de outubro. Também derrotou o Manchester United por 2 a 0 na Champions League. O empate em 1 a 1 fora de casa com o VfB Stuttgart foi a única vez em que deixou pontos pelo caminho nessa sequência. O Atlético marcou cinco gols e sofreu dois nessas cinco partidas, mantendo uma das defesas menos vazadas da Espanha.

Elche x Atlético de Madrid: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu pela La Liga em 22 de abril de 2026, quando o Elche venceu por 3 a 2 no Estádio Martinez Valero. Nos últimos cinco confrontos registrados, o retrospecto é equilibrado: o Elche venceu duas vezes, o Atlético venceu duas, e uma partida terminou empatada. O resultado mais expressivo do Atlético nesse período foi a vitória por 4 a 0 sobre o Elche, fora de casa, pela Copa do Rei em janeiro de 2025.