O Eintracht Frankfurt recebe o Werder Bremen no sábado, 5 de Desember de 2026, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

O encontro mais recente entre os clubes pela liga, em janeiro de 2026, foi um jogo movimentado e cheio de gols que terminou em um empate dramático por 3 a 3 no Weser-Stadion. Antes disso, o Frankfurt havia vencido o Werder Bremen por 4 a 1 no Deutsche Bank Park, em agosto de 2025.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Eintracht Frankfurt x Werder Bremen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Eintracht Frankfurt x Werder Bremen pela Bundesliga?

Eintracht Frankfurt x Werder Bremen começa no sábado, 5 de Desember de 2026, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

Bundesliga - Rodada 12 5 de dez. de 2026 - 12:30 Deutsche Bank Park

Como comprar ingressos para Eintracht Frankfurt x Werder Bremen pela Bundesliga?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre Eintracht Frankfurt e Werder Bremen:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: A compra pode ser feita diretamente nas plataformas oficiais do Eintracht Frankfurt, para torcedores da casa e ingressos destinados ao público geral, ou do SV Werder Bremen, para os ingressos reservados ao setor visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos destinados ao público geral em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Eintracht Frankfurt x Werder Bremen pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para Eintracht Frankfurt x Werder Bremen pela Bundesliga variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou no mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para assistir em pé (Stehplatz): Geralmente custam de € 18 a € 24 .

Geralmente custam de . Setores superiores e de canto (categorias 4 e 5): Costumam custar entre € 35 e € 50 .

Costumam custar entre . Assentos premium e nas laterais do campo (categorias 1 e 2): Geralmente custam de € 50 a mais de € 90.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos de revenda no setor superior ou nos cantos: Geralmente começam na faixa de € 70 a € 95 .

Geralmente começam na faixa de . Assentos de revenda nas laterais do campo ou no setor inferior: Custam de € 180 a € 275.

Custam de Pacotes VIP e de hospitalidade: Começam acima de € 800.

Eintracht Frankfurt x Werder Bremen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Eintracht Frankfurt e Werder Bremen

O Eintracht Frankfurt chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Hamburger SV pela Bundesliga, depois de vencer o mesmo adversário pelo mesmo placar na Copa da Alemanha na semana anterior. O pior momento dessa sequência foi a derrota por 6 a 0 para o RB Leipzig. Nessas cinco partidas, o Frankfurt marcou dez gols e sofreu oito.

O Werder Bremen tem sido mais consistente nas últimas semanas, com três vitórias e dois empates, sem nenhuma derrota, nos últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente pela liga foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Hoffenheim, e a equipe também venceu o Mainz 05 por 3 a 2 como visitante. Os únicos tropeços foram a eliminação com derrota por 3 a 2 para o Borussia Dortmund na Copa da Alemanha e o empate por 2 a 2 em Paderborn. O Werder marcou nove gols e sofreu seis nesse período.

Eintracht Frankfurt x Werder Bremen: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi em janeiro de 2026, quando a partida no estádio do Werder terminou empatada em 3 a 3 pela Bundesliga. Antes disso, o Frankfurt venceu o Werder por 4 a 1 no Deutsche Bank Park, em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Frankfurt venceu três vezes, houve um empate e o Werder venceu uma vez. As equipes marcaram, juntas, 17 gols nessas partidas.