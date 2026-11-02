Como comprar ingressos para Eintracht Frankfurt x Hoffenheim: preços para o jogo da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Eintracht Frankfurt recebe o Hoffenheim no sábado, 21 de novembro de 2026, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

No confronto mais recente entre os clubes pela liga, em 24 de janeiro de 2026, o Hoffenheim venceu por 3 a 1 fora de casa, no Deutsche Bank Park. Antes disso, na temporada 2025/26 da Bundesliga, o Frankfurt mostrou sua força ao conquistar uma convincente vitória por 3 a 1 sobre o Hoffenheim em Sinsheim.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Eintracht Frankfurt x Hoffenheim, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Eintracht Frankfurt x Hoffenheim pela Bundesliga?

Eintracht Frankfurt x Hoffenheim começa no sábado, 21 de novembro de 2026, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

Bundesliga - Rodada 10 21 de nov. de 2026 - 09:30 Deutsche Bank Park

Como comprar ingressos para Eintracht Frankfurt x Hoffenheim pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o próximo confronto da Bundesliga entre Eintracht Frankfurt e Hoffenheim, você pode recorrer a diferentes opções, dependendo da disponibilidade e de sua preferência:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial do Eintracht Frankfurt ou pelo portal oficial de ingressos do TSG Hoffenheim. Essa é a forma mais segura e confiável de garantir ingressos pelo preço oficial.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Eintracht Frankfurt x Hoffenheim pela Bundesliga?

Veja os preços dos ingressos para o próximo confronto da Bundesliga entre Eintracht Frankfurt e Hoffenheim, divididos entre os canais oficiais dos clubes e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para setores sem assentos (Stehplatz): Geralmente custam entre € 18 e € 24 nos setores comuns destinados à torcida da casa.

Geralmente custam entre nos setores comuns destinados à torcida da casa. Setores superiores e de canto (categorias 4 & 5): Geralmente custam entre € 35 e € 50 nas áreas com assentos comuns.

Geralmente custam entre nas áreas com assentos comuns. Assentos nas laterais do campo & categorias premium: Os preços oficiais aumentam conforme a arquibancada e o setor, geralmente variando de € 55 a mais de € 90 no portal oficial de ingressos do clube, quando disponíveis.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços que variam conforme a demanda:

Revenda de ingressos para setores superiores / comuns: Os preços iniciais ficam em torno de € 30 a € 45 , dependendo da demanda e da visibilidade do assento.

Os preços iniciais ficam em torno de , dependendo da demanda e da visibilidade do assento. Revenda de ingressos para setores inferiores & laterais do campo (Gegentribüne / Haupttribüne): Os assentos mais bem localizados geralmente custam de € 110 a € 200 ou mais por ingresso.

Os assentos mais bem localizados geralmente custam de por ingresso. Pacotes VIP & de hospitalidade: As experiências premium de hospitalidade no dia do jogo podem custar mais de € 1.000, dependendo do acesso a áreas exclusivas e dos serviços incluídos.

Eintracht Frankfurt x Hoffenheim pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Eintracht Frankfurt e Hoffenheim

O Eintracht Frankfurt chega a este confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Colônia pela Bundesliga, após uma pesada derrota por 6 a 0 para o RB Leipzig. Antes disso, o Frankfurt empatou por 2 a 2 fora de casa com o Freiburg e venceu o Mainz por 3 a 1, também como visitante. Nessas cinco partidas, marcou 10 gols e sofreu 10.

O Hoffenheim soma uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória veio contra o Borussia Mönchengladbach no domingo, mas foi precedida por derrotas consecutivas para Hamburger SV e Paderborn pela Bundesliga, além de derrotas para Beşiktaş e OFI Crete pela Liga Europa. Nesse período, o visitante marcou sete gols e sofreu 11.

Eintracht Frankfurt x Hoffenheim: retrospecto recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em janeiro de 2026, quando o Hoffenheim venceu por 3 a 1 no Deutsche Bank Park. Antes disso, o Frankfurt conquistou uma vitória por 3 a 1 fora de casa, em Sinsheim, em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes pela Bundesliga, o Frankfurt venceu três vezes, o Hoffenheim venceu uma e houve um empate. Ao todo, foram marcados 18 gols.